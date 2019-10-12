Самые распространенные ошибки, которые каждый совершает при уборке (Фото)

1 Моете окна в солнечную погоду Солнце нагревает окна очень быстро, и любой очиститель для окон засыхает, что приводит к разводам. Подождите с уборкой, пока прямой солнечный свет не уйдет с ваших окон.

2 Используете лимон на мраморных или известняковых поверхностях Часто лимоны используют в качестве чистящих средств для всевозможных поверхностей. Но лимонная кислота может сделать тусклыми ваши столешницы или пол. Используйте специальные моющие средства, которые предназначены для определенных видов поверхностей.

3 Растираете пятно на ковре Если вы пролили вино, сок или другой напиток, то растирая пятно, вы сделаете только хуже. Это также приведет к тому, что волокна ткани раскроются и станут грубыми. Вместо этого необходимо взять полотенце и надавливающими движениями убрать пятно.

4 Не очищаете губку Губка, которой вы моете посуду, впитывает жир с поверхностей, и ее невозможно промыть водой. Промывайте губку с мылом каждый раз после использования и меняйте ее каждые 2 недели.

5 Опрыскиваете поверхности "дополнительным" очистителем Вы, наверное, думаете, что "дополнительное" чистящее средство сделает вашу поверхность суперчистой? На самом же деле происходит обратный эффект - остается осадок, так как поверхность уже чистая и средству не приходится удалять грязь.

6 Проводите уборку голыми руками Ваша кожа впитывает любое вещество, которое на нее попадает. Даже средства с натуральными компонентами могут иссушить ваши руки. Работайте в резиновых перчатках, лучше с подкладкой из хлопка.

7 Помещаете влажные щетки в держатели Бактерии очень любят влагу, поэтому очень важно, чтобы щетка полностью высохла. Если у вас нет времени, то оставьте щетку по крайней мере на 10 минут на сухой поверхности.

8 Распрыскиваете моющее средство непосредственно на поверхность Наименее эффективный и безопасный способ - распылять моющее средство на поверхность, особенно электрических приборов. Распылите средство на сухую ткань, а затем протрите поверхность. И используйте дополнительную тряпочку (без средства), чтобы вытереть излишки жидкости. Для очистки многих поверхностей (нержавеющая сталь, стекло и дерево) рекомендуется применять именно этот метод. Исключениями могут быть только те средства, у которых данный способ распыления рекомендован в инструкциях и только на определенных покрытиях.

9 Протираете поверхности методом "из стороны в сторону" Когда вы совершаете движения в виде буквы S или Z, вы перемещаете грязь с одной стороны на другую. Протирайте поверхность небольшими круговыми движениями.

10 Используете слишком много средства для смягчения тканей Использование большего количества продукта, чем рекомендовано производителем, приведет к обратному эффекту - ваше белье станет жестким, колючим или жирным, а полотенца потеряют способность впитывать.

11 Забываете про пульт от телевизора На пультах скапливается огромное количество микробов, поэтому не забывайте протирать пульт дезинфицирующей тряпкой 1 раз в неделю.