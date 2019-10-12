Октябрьские посадки тюльпанов: самые яркие сорта, которые порадуюют вас ранней весной (Фото)

1 Тюльпан Хит-парад (Hitparade) Тюльпан из группы Фостера. Высокорослое растение до 50 см в высоту средней скорости роста. Листья сизоватые, опушенные сверху. Луковица до 8 см в диаметре, покрыта опушенной изнутри чешуей. Зацветает в конце апреля – начале мая. Цветки одиночные, крупные, чаше- или бокаловидные. Лепестки разных оттенков бело-розового, желто-красного и красного, с пятнами и штрихами, сердцевина цветка желтая.

2 Тюльпан Маленькая принцесса (Little Princess, Литл Принцесс) Тюльпан из группы Фостера. Карликовая форма до 10 см в высоту с узкими зелеными прикорневыми листьями. Зацветает в конце апреля – начале мая, выбрасывая одиночные цветоносы до 20 см в высоту. Цветки в бутонах (до 4 см высотой) имеют бокаловидную форму, затем раскрываются в остроконечные "звездочки". Лепестки желтые у основания и оранжево-красные по основной части, сердцевина цветка шоколадно-коричневая. Цветение короткое, всего около полутора недель.

3 Тюльпан Авторитет (Authority, Оторити) Тюльпан из группы Грейга. Один из самых крупноцветковых карликовых видов – конусовидный или бокаловидный бутон достигает высоты 12 см при общей высоте растения до 35-40 см. Листья темно-зеленые, часто с фиолетовыми или красноватыми пестринами и полосами. Луковица удлиненная, диаметром до 4 см, с бурыми кожистыми чешуями. Зацветает в конце марта – начале апреля и может радовать глаз вплоть до июня. Цветки одиночные, крупные. Лепестки бело-красные.

4 Тюльпан Альберта степной Тюльпан из группы Альберта. Компактная морозостойкая форма до 20-25 см в высоту с толстым стеблем и серебристо-сизоватыми листьями с волнистым краем. Луковица 2-3 см в диаметре, покрыта черноватой чешуей. Зацветает во второй декаде мая. Цветки одиночные, бокаловидные, крупные. Лепестки огненно-красно-оранжевые, внешние отогнуты наружу, сердцевина цветка черная. Тюльпан Альберта вегетативно не размножается.

5 Тюльпан Желтый Император (Yellow Emperor, Yellow Purissima, Йеллоу Пуриссима) Тюльпан из группы Фостера. Высокорослое растение до 40 см в высоту. Листья сизоватые, опушенные сверху. Луковица до 8 см в диаметре, покрыта опушенной изнутри чешуей. Зацветает в конце апреля – начале мая. Цветки одиночные, крупные, чашевидные. Лепестки лимонно-желтые.

6 Тюльпан Хуан (Juan) Тюльпан из группы Фостера. Получен благодаря гибридизации с тюльпаном Грейга и его культиварами. Высокорослое растение до 45 см в высоту. Листья сизоватые, с пурпурной вариегацией, опушенные сверху. Луковица до 8 см в диаметре, покрыта опушенной изнутри чешуей. Зацветает в конце апреля – начале мая. Цветки одиночные, крупные, чашевидные. Лепестки ярко-оранжевые, сердцевина цветка желтая.

7 Тюльпан Восторг сердца (Heart's Delight) Тюльпан из группы Кауфмана. Среднерослое морозостойкое растение до 30 см в высоту. Листья сизоватые, цветоносы крепкие и короткие. Луковица коричневая, достигает 4 см в диаметре. Первоцвет – зацветает в марте-апреле. Цветок, в бутоне имеющий вид бокала или чаши высотой 6-8 см, затем широко раскрывается в форме звезды. Лепестки белые или розовые (снаружи зачастую окрашены ярче), сердцевина цветка желтая с яркой оранжевой каймой.