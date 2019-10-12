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Суббота, 12.10.2019
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Октябрьские посадки тюльпанов: самые яркие сорта, которые порадуюют вас ранней весной (Фото)

Смотрите фото (9)
Октябрьские посадки тюльпанов: самые яркие сорта, которые порадуюют вас ранней весной (Фото)
14:47 Сегодня Телеграф 6cotok.org Фото: pixabay.com

Сегодня поговорим о том, цветы каких именно видов и сортов настолько неприхотливы, что могут быть высажены в октябре, не требуют ежегодного выкапывания на зиму.

  • 1

    Тюльпан Хит-парад (Hitparade)

    Тюльпан из группы Фостера. Высокорослое растение до 50 см в высоту средней скорости роста. Листья сизоватые, опушенные сверху. Луковица до 8 см в диаметре, покрыта опушенной изнутри чешуей.

    Зацветает в конце апреля – начале мая. Цветки одиночные, крупные, чаше- или бокаловидные. Лепестки разных оттенков бело-розового, желто-красного и красного, с пятнами и штрихами, сердцевина цветка желтая.

  • 2

    Тюльпан Маленькая принцесса (Little Princess, Литл Принцесс)

    Тюльпан из группы Фостера. Карликовая форма до 10 см в высоту с узкими зелеными прикорневыми листьями. 

    Зацветает в конце апреля – начале мая, выбрасывая одиночные цветоносы до 20 см в высоту. Цветки в бутонах (до 4 см высотой) имеют бокаловидную форму, затем раскрываются в остроконечные "звездочки". Лепестки желтые у основания и оранжево-красные по основной части, сердцевина цветка шоколадно-коричневая. Цветение короткое, всего около полутора недель.

  • 3

    Тюльпан Авторитет (Authority, Оторити)

    Тюльпан из группы Грейга. Один из самых крупноцветковых карликовых видов – конусовидный или бокаловидный бутон достигает высоты 12 см при общей высоте растения до 35-40 см.

    Листья темно-зеленые, часто с фиолетовыми или красноватыми пестринами и полосами. Луковица удлиненная, диаметром до 4 см, с бурыми кожистыми чешуями. 

    Зацветает в конце марта – начале апреля и может радовать глаз вплоть до июня. Цветки одиночные, крупные. Лепестки бело-красные.

  • 4

    Тюльпан Альберта степной

    Тюльпан из группы Альберта. Компактная морозостойкая форма до 20-25 см в высоту с толстым стеблем и серебристо-сизоватыми листьями с волнистым краем.  Луковица 2-3 см в диаметре, покрыта черноватой чешуей.

    Зацветает во второй декаде мая. Цветки одиночные, бокаловидные, крупные. Лепестки огненно-красно-оранжевые, внешние отогнуты наружу, сердцевина цветка черная.  Тюльпан Альберта вегетативно не размножается.

  • 5

    Тюльпан Желтый Император (Yellow Emperor, Yellow Purissima, Йеллоу Пуриссима)

    Тюльпан из группы Фостера. Высокорослое растение до 40 см в высоту. Листья сизоватые, опушенные сверху. Луковица до 8 см в диаметре, покрыта опушенной изнутри чешуей.

    Зацветает в конце апреля – начале мая. Цветки одиночные, крупные, чашевидные. Лепестки лимонно-желтые.

  • 6

    Тюльпан Хуан (Juan)

    Тюльпан из группы Фостера. Получен благодаря гибридизации с тюльпаном Грейга и его культиварами.

    Высокорослое растение до 45 см в высоту. Листья сизоватые, с пурпурной вариегацией, опушенные сверху. Луковица до 8 см в диаметре, покрыта опушенной изнутри чешуей.

    Зацветает в конце апреля – начале мая. Цветки одиночные, крупные, чашевидные. Лепестки ярко-оранжевые, сердцевина цветка желтая.

  • 7

    Тюльпан Восторг сердца (Heart's Delight)

    Тюльпан из группы Кауфмана. Среднерослое морозостойкое растение до 30 см в высоту. Листья сизоватые, цветоносы крепкие и короткие. Луковица коричневая, достигает 4 см в диаметре.

    Первоцвет – зацветает в марте-апреле. Цветок, в бутоне имеющий вид бокала или чаши высотой 6-8 см, затем широко раскрывается в форме звезды. Лепестки белые или розовые (снаружи зачастую окрашены ярче), сердцевина цветка желтая с яркой оранжевой каймой. 

  • 8

    Тюльпан Калипсо (Calypso)

    Тюльпан из группы Грейга. Среднерослое морозостойкое растение до 30 см в высоту. Листья дымчато-зеленые, с обильной пурпурной вариегацией, опушенные сверху.

    Зацветает в конце апреля. Цветки одиночные, крупные, чашевидные, насыщенного желтовато-розового цвета с персиковым оттенком по краям лепестка. К концу цветения окраска становится гораздо насыщенней. 

    Ботанические тюльпаны – воплощение неброской по-настоящему природной красоты. Такие живописные и неприхотливые "малыши" прекрасно впишутся в миксбордер, альпийскую горку, рокарий, цветочный бордюр, радуя глаз цветовода в ту пору, когда участок еще небогат яркими красками.

Цветы, которые не бояться осенних заморозков (Фото)

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Цветы, Октябрь, Сорт, Тюльпаны, Дом и сад, Сорт тюльпанов.
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