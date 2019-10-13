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Лунный посевной календарь с 14 октября по 20 октября 2019 года

Лунный посевной календарь с 14 октября по 20 октября 2019 года
09:54 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Урожайность большинства плодовых культур во многом зависит от того, в какую фазу луны семена или рассада были посажены в землю.

Известно, что корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.

Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.

Лунный посевной календарь дачника с 14 октября по 20 октября 2019 года

14 Октября 2019, Понедельник 16 лунный день: Убывающая луна. Уменьшайте поливы комнатных растений, прекращайте подкормки.

  • Народная примета на день: Покров. Первое зазимье. В этот день завершался сельскохозяйственный год. Сбор последних плодов. Отлет журавлей до покрова - на раннюю, холодную зиму. Каков покров, такова и зима. Лист с дуба и березы упал чисто - к легкому году, нет - к строгой зиме. Не покрыл покров, не покроет и рождество. При переменном ветре и зиме быть непостоянной. Последний сбор груздей и рыжиков. С Покрова начинались свадьбы. Церковный праздник: Покров Пресвятой Богородицы.

15 Октября 2019, Вторник 17 лунный день: Убывающая луна. Очищайте сад от листвы. Складывайте компостные кучи.

16 Октября 2019, Среда 18 лунный день: Убывающая луна. Снимайте оставшиеся яблоки и груши.

17 Октября 2019, Четверг 19 лунный день: Убывающая луна. Очищайте фруктовые деревья от сухих и гнилых плодов.

  • Народная примета на день: Иерофей (Ерофеев день). С Ерофея и зима шубу надевает. На Ерофея лешие пропадают: они ломают деревья, гоняют зверей и проваливаются. Крестьяне в лес не ходят - леший бесится.

18 Октября 2019, Пятница 20 лунный день: Убывающая луна. Позаботьтесь об укрытии на зиму луковичных и других цветов.

  • Народная примета на день: Харитинин день. Женщины начинают ткать холсты. Ткаческое мастерство в народе ценилось вровень с земледельческим. Об умелой хозяйке уважительно говорили: 'Пряла и ткала, весь дом одевала'.

19 Октября 2019, Суббота 21 лунный день: Убывающая луна. Побелите стволы садовых деревьев, примите меры защиты от грызунов.

  • Народная примета на день: Денисы Позимские. Отстал от ночи день - запнулся валенком за пень. Потянул Денис день на низ.

20 Октября 2019, Воскресенье 22 лунный день: Убывающая луна. Укореняйте черенки комнатных растений с сочными стеблями.

  • Народная примета на день: Сергий Зимний. 'Сергий зиму начинает'. 'Если выпадет снег, когда деревья еще листву не сбросили, он скоро растает'.

Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.

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Все по теме:

Народные приметы, Лунный календарь, Посевной календарь, Благоприятные дни для посадки культур, Уход за культурами, Календарь за октябрь, Посевной календарь с 14 октября по 20 октября.
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