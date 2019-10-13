Лунный посевной календарь с 14 октября по 20 октября 2019 года

Известно, что корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.
Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.
Лунный посевной календарь дачника с 14 октября по 20 октября 2019 года
14 Октября 2019, Понедельник 16 лунный день: Убывающая луна. Уменьшайте поливы комнатных растений, прекращайте подкормки.
15 Октября 2019, Вторник 17 лунный день: Убывающая луна. Очищайте сад от листвы. Складывайте компостные кучи.
16 Октября 2019, Среда 18 лунный день: Убывающая луна. Снимайте оставшиеся яблоки и груши.
17 Октября 2019, Четверг 19 лунный день: Убывающая луна. Очищайте фруктовые деревья от сухих и гнилых плодов.
18 Октября 2019, Пятница 20 лунный день: Убывающая луна. Позаботьтесь об укрытии на зиму луковичных и других цветов.
19 Октября 2019, Суббота 21 лунный день: Убывающая луна. Побелите стволы садовых деревьев, примите меры защиты от грызунов.
20 Октября 2019, Воскресенье 22 лунный день: Убывающая луна. Укореняйте черенки комнатных растений с сочными стеблями.
Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.