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Оформление маленькой "хрущевки": какие ошибки не стоит допускать

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Оформление маленькой "хрущевки": какие ошибки не стоит допускать
10:53 Сегодня Телеграф odomah.org Фото: odomah.org

Ошибки которые безнадежно портят однокомнатную квартиру.

  • 1

    Делить квартиру на комнаты

    Лишние стены съедают пространство.

    Россияне привыкли "мыслить" комнатами, поэтому первое желание, которое у них возникает при въезде в новую однокомнатную квартиру – построить новые стены. По их мнению, этот прием поможет отделить друг от друга личное и общественное пространство, чтобы спальня была отдельно, и гостиная для приема гостей также была отдельно.

    На деле же, стены еще больше уменьшают и без того крохотную площадь, и "съедают" ценные квадратные метры. Поэтому от разделения комнат таким способом лучше отказаться. Гораздо выгоднее будет использовать визуальное зонирование. В этом вам смогут помочь шторы, стеллажи, ширмы, перегородки, акцентные стены, подиумы и прочие приемы. С их помощью вы сможете выделить несколько функциональных зон, например, спальню и гостиную, не загромождая пространство.

    Открытый стеллаж разделит комнату на зоны.

    Совет: Если в квартире есть большая ниша, то используйте ее для размещения кровати. Таким образом, вы получите отдельную "спальню", которая будет скрыта от посторонних глаз. В углу можно будет поставить стол для работы, и, тем самым, организовать удобное рабочее место.

  • 2

    Бездумно объединять кухню и гостиную

    Квартира-студия - не всегда хорошее решение.

    Жителей России очень хорошо характеризует фразеологизм "бросаться из крайности в крайность". Если не получается построить стены, они пойдут другим путем и постараются объединит кухню с гостиной, чтобы увеличить пространство. В одних случаях такое решение вполне оправдано, и при грамотном подходе можно получить отличную квартиру-студию. Но если кухня газифицирована, то объединить ее с жилой комнатой не выйдет.

    Прежде чем делать перепланировку, трезво оцените размер помещения: действительно ли вам не хватает места или вы просто загорелись идеей оформить модную студию?

    Минус жилья, которое состоит из одной сплошной комнаты, прежде всего состоит в том, что не остается личного пространства. Поэтому, если в квартире проживают два-три человека, то такое решение не будет оправдано. К тому же, следует подумать, не будут ли мешать вам запахи еды. В квартире-студии обычно устанавливается качественная вытяжка, но даже она не всегда спасает от витающих ароматов.

  • 3

    Размещать большое количество мебели

    Большое количество мебели загромождает пространство.

    В крохотных хрущевках большое количество мебели – это непозволительная роскошь. Поэтому забудьте о массивных шкафах, громоздких креслах, габаритной кровати и других объемных предметов мебели.

    Чтобы вам было, где развернуться, выбирайте для обустройства жилья мебель-трансформер, например, кушетку, которая превращается в двуспальную кровать, или тумбу, трансформирующуюся в рабочий стол. Также мы советуем обратить внимание на многофункциональные предметы мебели. Самыми популярными среди них являются пуфики, дополненные отсеками для хранения, обувницы с откидным сиденьем и полками и так далее. Кстати, тот же пуфик можно использовать не только по прямому назначению, но и в качестве подставки для ног, журнального столика.

  • 4

    Устанавливать гипсокартонные потолки

    Гипсокартонные конструкции делают потолок визуально ниже.

    Перед владельцами однокомнатных квартир стоит несколько проблем:

    • как разместить мебель, чтобы оставить место для маневров;

    • как оформить квартиру, чтобы она казалась светлой и просторной;

    • как зрительно сделать потолки выше.

    Остановимся на последней проблеме. Если у вас низкие потолки, ни в коем случае не используйте гипсокартонные конструкции, так как они сделают комнату еще ниже. А это непозволительно, если речь идет о малогабаритки. Кроме того, гипсокартонные потолки давно вышли из моды. Сейчас люди все больше стремятся к простоте, лаконичности и свободе, а многоуровневые конструкции из гипсокартона лишь нагружают пространство и не дают "свободно вздохнуть".

    Гипсокартонные потолки не подходят для маленьких квартир.

    Оптимальным решением для малогабаритки станет стандартный выровненный потолок. Также можно остановить свой выбор на навесном, но лишь в том случае, если не будет тяжелых конструкций из гипсокартона.

  • 5

    Отказываться от кровати

    Диван не такой комфортный, как кровать.

    Существует некий стереотип, что в однокомнатной квартире невыгодно размещать кровать, так как она занимает слишком много места. Вместо нее обычно выбирают раскладной диван, который является более компактным. Однако, спустя некоторое время к хозяевам квартиры приходит осознание, что диван не сможет заменить кровать, ели речь идет о комфорте сна.

    Чтобы совместить в одном предмете мебели удобство и компактность, обратите внимание на кровати-трансформеры, которые утром можно "закрывать" в шкафу, или выдвигающиеся спальные места.

    Кровать, встроенная в шкаф, - отличное решение для однушки.

    Также можно попробовать выделить спальную зону и расположить в комнате традиционную кровать. Местом для размещения выбирайте подиум или нишу. Также пространство для сна и отдыха можно отделить от посторонних глаз перегородкой или шторами.

  • 6

    Делать бежевый интерьер

    Бежевый интерьер - это скучно и шаблонно.

    Несмотря на то, что бежевый считается самым "безопасным" цветом, который исключает любые ошибки при оформлении квартиры, он также входит в список антитрендов. Все дело в том, что этот цвет делает квартиру скучной, блеклой и шаблонной, не оставляет места для фантазии и самовыражения.

    Владельцы однушек чаще всего выбирают его с расчетом на то, что он сможет визуально расширить пространство. Но вот здесь обнаруживается нюанс: да, бежевый – светлый, но еще и теплый. А такие оттенки не способны увеличивать комнату.

    Лучше остановите свой выбор на белом, молочном, голубом, светло-сером или любом другом оттенке, который входит в категорию холодных пастельных.

    Интерьер в серо-голубых тонах.

    Также не забудьте о ярких акцентах: оригинальных светильниках, интересных постерах или рамках для картин, коврах и шторах в тон интерьера. Они помогут сделать вашу квартиру более стильной, уютной и индивидуальной.

Самые распространенные ошибки, которые каждый совершает при уборке (Фото)

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Квартира, Интерьер, Ремонт, Уют, Дом, Мебель, Текстиль, Пространство.
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