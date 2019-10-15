Оформление маленькой "хрущевки": какие ошибки не стоит допускать

1 Делить квартиру на комнаты Лишние стены съедают пространство. Россияне привыкли "мыслить" комнатами, поэтому первое желание, которое у них возникает при въезде в новую однокомнатную квартиру – построить новые стены. По их мнению, этот прием поможет отделить друг от друга личное и общественное пространство, чтобы спальня была отдельно, и гостиная для приема гостей также была отдельно. На деле же, стены еще больше уменьшают и без того крохотную площадь, и "съедают" ценные квадратные метры. Поэтому от разделения комнат таким способом лучше отказаться. Гораздо выгоднее будет использовать визуальное зонирование. В этом вам смогут помочь шторы, стеллажи, ширмы, перегородки, акцентные стены, подиумы и прочие приемы. С их помощью вы сможете выделить несколько функциональных зон, например, спальню и гостиную, не загромождая пространство. Открытый стеллаж разделит комнату на зоны. Совет: Если в квартире есть большая ниша, то используйте ее для размещения кровати. Таким образом, вы получите отдельную "спальню", которая будет скрыта от посторонних глаз. В углу можно будет поставить стол для работы, и, тем самым, организовать удобное рабочее место.

2 Бездумно объединять кухню и гостиную Квартира-студия - не всегда хорошее решение. Жителей России очень хорошо характеризует фразеологизм "бросаться из крайности в крайность". Если не получается построить стены, они пойдут другим путем и постараются объединит кухню с гостиной, чтобы увеличить пространство. В одних случаях такое решение вполне оправдано, и при грамотном подходе можно получить отличную квартиру-студию. Но если кухня газифицирована, то объединить ее с жилой комнатой не выйдет. Прежде чем делать перепланировку, трезво оцените размер помещения: действительно ли вам не хватает места или вы просто загорелись идеей оформить модную студию? Минус жилья, которое состоит из одной сплошной комнаты, прежде всего состоит в том, что не остается личного пространства. Поэтому, если в квартире проживают два-три человека, то такое решение не будет оправдано. К тому же, следует подумать, не будут ли мешать вам запахи еды. В квартире-студии обычно устанавливается качественная вытяжка, но даже она не всегда спасает от витающих ароматов.

3 Размещать большое количество мебели Большое количество мебели загромождает пространство. В крохотных хрущевках большое количество мебели – это непозволительная роскошь. Поэтому забудьте о массивных шкафах, громоздких креслах, габаритной кровати и других объемных предметов мебели. Чтобы вам было, где развернуться, выбирайте для обустройства жилья мебель-трансформер, например, кушетку, которая превращается в двуспальную кровать, или тумбу, трансформирующуюся в рабочий стол. Также мы советуем обратить внимание на многофункциональные предметы мебели. Самыми популярными среди них являются пуфики, дополненные отсеками для хранения, обувницы с откидным сиденьем и полками и так далее. Кстати, тот же пуфик можно использовать не только по прямому назначению, но и в качестве подставки для ног, журнального столика.

4 Устанавливать гипсокартонные потолки Гипсокартонные конструкции делают потолок визуально ниже. Перед владельцами однокомнатных квартир стоит несколько проблем: • как разместить мебель, чтобы оставить место для маневров; • как оформить квартиру, чтобы она казалась светлой и просторной; • как зрительно сделать потолки выше. Остановимся на последней проблеме. Если у вас низкие потолки, ни в коем случае не используйте гипсокартонные конструкции, так как они сделают комнату еще ниже. А это непозволительно, если речь идет о малогабаритки. Кроме того, гипсокартонные потолки давно вышли из моды. Сейчас люди все больше стремятся к простоте, лаконичности и свободе, а многоуровневые конструкции из гипсокартона лишь нагружают пространство и не дают "свободно вздохнуть". Гипсокартонные потолки не подходят для маленьких квартир. Оптимальным решением для малогабаритки станет стандартный выровненный потолок. Также можно остановить свой выбор на навесном, но лишь в том случае, если не будет тяжелых конструкций из гипсокартона.

5 Отказываться от кровати Диван не такой комфортный, как кровать. Существует некий стереотип, что в однокомнатной квартире невыгодно размещать кровать, так как она занимает слишком много места. Вместо нее обычно выбирают раскладной диван, который является более компактным. Однако, спустя некоторое время к хозяевам квартиры приходит осознание, что диван не сможет заменить кровать, ели речь идет о комфорте сна. Чтобы совместить в одном предмете мебели удобство и компактность, обратите внимание на кровати-трансформеры, которые утром можно "закрывать" в шкафу, или выдвигающиеся спальные места. Кровать, встроенная в шкаф, - отличное решение для однушки. Также можно попробовать выделить спальную зону и расположить в комнате традиционную кровать. Местом для размещения выбирайте подиум или нишу. Также пространство для сна и отдыха можно отделить от посторонних глаз перегородкой или шторами.