Спальня - место для расслабления: лайфхаки, которые уже спасли чей-то отдых

1 Спальня - место, где нужно отдыхать телом и душой. Но часто релакс портят вполне обыденные вещи, например, одеяло, которое сложно заправить в пододеяльник, неудобное изголовье кровати, неподходящая температура воздуха, сбегающая простыня или другие мелочи. Исправить эти и другие мелкие проблемки помогут несколько креативных лайфхаков, которые уже спасли чей-то отдых. Особая подушка С такой подушкой люди в очках заново посмотрят на понятие "комфорт". Лежать на подушке в очках не особо удобно. Они постоянно смещаются и давят, даже если подушка достаточно мягкая и воздушная. Чтобы сделать себе приятное, можно потратить немного времени, но улучшить отдых в обеденное время или тогда, когда хочется почитать лежа на подушке. Для этого нужно просто сделать специальную подушку для отдыха, наклеив на нее два мягких бруска и оставив между ними свободное пространство. Для приклеивания понадобится пистолет с горячим клеем. Полезный лайфхак для тех, кто часто носит очки. Сверху на такую необычную конструкцию нужно надеть наволочку и можно отдыхать: свободное пространство между брусками отлично подойдет для очков. Такая подушка будет полезна и для тех, кто любит подкладывать руку под голову - теперь для нее тоже найдется свободное место без риска нарушения кровообращения.

2 Спасение от жары Отличная идея для знойных дней. Если из окна не дождешься прохладного ветерка или отопление в комнате чересчур буйствует, можно найти оригинальное, но очень эффективное решение. Для этого достаточно зафиксировать вентилятор в одном положении, направить его на кровать, а на нее положить пододеяльник. Приоткрыв отверстие пододеяльника, можно наполнить его прохладным воздухом от вентилятора и расположиться в своеобразном шалаше, наслаждаясь освежающей циркуляцией воздуха.

3 Приятная атмосфера Простое решение для уюта и комфорта. Стильные подсвечники можно изготовить из подручных средств. Например, использовать обычные веточки от дерева, хотя конечно лучше, если они будут от фруктового дерева. Так удастся не только создавать особую атмосферу, но и обеспечить комнате приятный аромат. Можно взять обычный стакан, поставить в него свечку, а внешний контур посуды украсить веточками. Таким образом даже самый ординарный вечер превратится в атмосферный отдых в эко-стиле.

4 Идеальная кровать С помощью такого нехитрого трюка кровать будет застелена идеально. Даже простынь с резинкой иногда преподносит неприятные сюрпризы, не давая быстро надеть себя на матрас. Она соскальзывает и сползает, делая простую смену постельного белья настоящим испытанием. Однако эту проблему можно с легкостью решить, если пришить к изнаночным уголкам простыни небольшой кусочек резинки. Располагать его следует таким образом, чтобы с углом простыни он образовывал треугольник. Теперь, надев эту резинку на углы матраса, можно сразу зафиксировать простынь: надежно и просто.

5 Одеяло в тисках Нестандартное решение избитой проблемы. Такой простой фокус поможет быстро справиться с неприятной процедурой, когда нужно заправить одеяло в пододеяльник. Если дома есть парочка держателей для видеорегистраторов, можно закрепить их на верхних углах двери, а потом с их помощью зафиксировать уголки пододеяльника. Продев в висящий пододеяльник одеяло, его верхние уголки нужно также зафиксировать держателями. Теперь можно спокойно расправить одеяло, а потом перенести его на кровать. Интересный факт: Первые упоминания о постельном белье датируются 4 веком до н.э. Записи о нем были найдены историками в рукописях Древнего Рима. Именно в этой цивилизации люди были наиболее склонны к роскошной жизни и комфорту. Римляне использовали для своих кроватей матрасы, которые набивались шерстью зайцев, а поверх них клали шелковые простыни. Для особых случаев использовались льняные простыни, расшитые цветами.

6 Необычный светильник Минимум затрат времени и усилий, но интересный результат для комфортного отдыха. Обычный слишком яркий светильник можно модернизировать и сделать его свет более приглушенным и приятным для спальни. Для этого нужно взять лист цветного картона и иглу. Сделать светильник не только более комфортным, но и оригинальным поможет лист с картой мира. Ее нужно приложить к картону и контуры материков и стран обозначить проколами иглы. Так свет будет создавать на стенах небанальный узор.

7 Столик с подсветкой Красивое и необычное решение для спальни. В любой спальне отлично смотрится приглушенный или загадочный свет. Именно поэтому лайфхак с креативным столиком многим придется по вкусу: небольшие мерцающие огоньки будут играть роль ночного светильника и создавать особую атмосферу в комнату. Чтобы организовать такой предмет интерьера, нужно взять столик с прозрачной стеклянной столешницей или деревянный стул, в центре сидения которого можно вырезать квадрат и заменить на стекло. Под стеклом нужно закрепить зеркало и светодиодную ленту, которая за счет этого будет отражаться многочисленными огоньками. А поверх них закрепить стекло, которое нужно покрыть рентгеновской пленкой - это создаст эффект таинственности.