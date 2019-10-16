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Спальня - место для расслабления: лайфхаки, которые уже спасли чей-то отдых

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Спальня - место для расслабления: лайфхаки, которые уже спасли чей-то отдых
14:49 Сегодня Телеграф odomah.org Фото: odomah.org

8 лайфхаков для спальни, без которых сложно хорошо отдохнуть.

  • 1

    Спальня - место, где нужно отдыхать телом и душой. Но часто релакс портят вполне обыденные вещи, например, одеяло, которое сложно заправить в пододеяльник, неудобное изголовье кровати, неподходящая температура воздуха, сбегающая простыня или другие мелочи.

    Исправить эти и другие мелкие проблемки помогут несколько креативных лайфхаков, которые уже спасли чей-то отдых.

    Особая подушка

    С такой подушкой люди в очках заново посмотрят на понятие "комфорт".

    Лежать на подушке в очках не особо удобно. Они постоянно смещаются и давят, даже если подушка достаточно мягкая и воздушная. Чтобы сделать себе приятное, можно потратить немного времени, но улучшить отдых в обеденное время или тогда, когда хочется почитать лежа на подушке. Для этого нужно просто сделать специальную подушку для отдыха, наклеив на нее два мягких бруска и оставив между ними свободное пространство. Для приклеивания понадобится пистолет с горячим клеем.

    Полезный лайфхак для тех, кто часто носит очки.

    Сверху на такую необычную конструкцию нужно надеть наволочку и можно отдыхать: свободное пространство между брусками отлично подойдет для очков. Такая подушка будет полезна и для тех, кто любит подкладывать руку под голову - теперь для нее тоже найдется свободное место без риска нарушения кровообращения.

  • 2

    Спасение от жары

    Отличная идея для знойных дней.

    Если из окна не дождешься прохладного ветерка или отопление в комнате чересчур буйствует, можно найти оригинальное, но очень эффективное решение. Для этого достаточно зафиксировать вентилятор в одном положении, направить его на кровать, а на нее положить пододеяльник. Приоткрыв отверстие пододеяльника, можно наполнить его прохладным воздухом от вентилятора и расположиться в своеобразном шалаше, наслаждаясь освежающей циркуляцией воздуха.

  • 3

    Приятная атмосфера

    Простое решение для уюта и комфорта.

    Стильные подсвечники можно изготовить из подручных средств. Например, использовать обычные веточки от дерева, хотя конечно лучше, если они будут от фруктового дерева. Так удастся не только создавать особую атмосферу, но и обеспечить комнате приятный аромат. Можно взять обычный стакан, поставить в него свечку, а внешний контур посуды украсить веточками. Таким образом даже самый ординарный вечер превратится в атмосферный отдых в эко-стиле.

  • 4

    Идеальная кровать

    С помощью такого нехитрого трюка кровать будет застелена идеально.

    Даже простынь с резинкой иногда преподносит неприятные сюрпризы, не давая быстро надеть себя на матрас. Она соскальзывает и сползает, делая простую смену постельного белья настоящим испытанием. Однако эту проблему можно с легкостью решить, если пришить к изнаночным уголкам простыни небольшой кусочек резинки. Располагать его следует таким образом, чтобы с углом простыни он образовывал треугольник. Теперь, надев эту резинку на углы матраса, можно сразу зафиксировать простынь: надежно и просто.

  • 5

    Одеяло в тисках

    Нестандартное решение избитой проблемы.

    Такой простой фокус поможет быстро справиться с неприятной процедурой, когда нужно заправить одеяло в пододеяльник. Если дома есть парочка держателей для видеорегистраторов, можно закрепить их на верхних углах двери, а потом с их помощью зафиксировать уголки пододеяльника. Продев в висящий пододеяльник одеяло, его верхние уголки нужно также зафиксировать держателями. Теперь можно спокойно расправить одеяло, а потом перенести его на кровать.

    Интересный факт: Первые упоминания о постельном белье датируются 4 веком до н.э. Записи о нем были найдены историками в рукописях Древнего Рима. Именно в этой цивилизации люди были наиболее склонны к роскошной жизни и комфорту. Римляне использовали для своих кроватей матрасы, которые набивались шерстью зайцев, а поверх них клали шелковые простыни. Для особых случаев использовались льняные простыни, расшитые цветами.

  • 6

    Необычный светильник

    Минимум затрат времени и усилий, но интересный результат для комфортного отдыха.

    Обычный слишком яркий светильник можно модернизировать и сделать его свет более приглушенным и приятным для спальни. Для этого нужно взять лист цветного картона и иглу. Сделать светильник не только более комфортным, но и оригинальным поможет лист с картой мира. Ее нужно приложить к картону и контуры материков и стран обозначить проколами иглы. Так свет будет создавать на стенах небанальный узор.

  • 7

    Столик с подсветкой

    Красивое и необычное решение для спальни.

    В любой спальне отлично смотрится приглушенный или загадочный свет. Именно поэтому лайфхак с креативным столиком многим придется по вкусу: небольшие мерцающие огоньки будут играть роль ночного светильника и создавать особую атмосферу в комнату. Чтобы организовать такой предмет интерьера, нужно взять столик с прозрачной стеклянной столешницей или деревянный стул, в центре сидения которого можно вырезать квадрат и заменить на стекло. Под стеклом нужно закрепить зеркало и светодиодную ленту, которая за счет этого будет отражаться многочисленными огоньками. А поверх них закрепить стекло, которое нужно покрыть рентгеновской пленкой - это создаст эффект таинственности.

  • 8

    Мягкое изголовье

    Такое мягкое изголовье для кровати можно изготовить своими руками.

    Для начала понадобится деревянная основа соответствующего размера. На ней квадратами по аналогии с пуговицами нужно сделать сквозные отверстия. Положив основу на две возвышенности, будет удобно закреплять на ней мягкую часть. Сверху нужно положить мягкую прослойку, например, из поролона или ваты, а поверх них материал, который будет представлять собой внешнюю часть изголовья. После этого, взяв достаточное количество пуговиц, нужно закрепить эти материалы, продевая иголку в заранее подготовленные отверстия. Пуговицы располагаются с обеих сторон будущего изголовья. Свободные края ткани можно закрепить на основе с помощью строительного степлера.

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Отдых, Спальня, Мелочи, Лайфхак, Релакс, Место для отдыха, Креативные решения.
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