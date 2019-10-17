Лучшие идеи, что делать с опавшей листвой осенью (Фото)

Осенью в саду скапливается много опавших листьев. Но не спешите сжигать их. Ведь здоровые сухие листья могут быть весьма полезны.

Компост

Опавшие листья измельчите и добавьте в компостную кучу. Лиственный "компонент" компоста окажется наиболее эффективным, если незадолго до его закладки вы поместите туда зеленые растения. Как грубый материал листья уравновесят в компосте долю зеленых отходов.

Грунт для рассады и комнатных цветов

Опавшие листья положите в большой полиэтиленовый пакет, добавьте к ним зеленые отходы (например, однолетние сорняки без корней и семян), регулярно встряхивайте и перемешивайте содержимое пакета. После разложения этот органический материал станет отличным грунтом для выращивания рассады и комнатных цветов. Листовая земля – легкая, рыхлая и слабокислая (pH 5-6). Она подходит для выращивания цветов с нежной корневой системой (бегонии, глоксинии, цикламена).

Мульча

Осенью просто разложите опавшие листья на грядках и тропинках между ними. Такой мульчирующий слой сдержит рост сорняков и будет препятствовать вымыванию из почвы минералов. Весной перепревшие листья соберите граблями либо заделайте в почву при перекопке. Не забывайте, что в качестве мульчи можно использовать только здоровые листья деревьев и кустарников.

Декор для садовых дорожек

В естественных садах опавшие осенние листья гармонично смотрятся на дорожках. Просто не собирайте их до той поры, пока они не почернеют – и ваш участок будет играть золотисто-оранжевыми красками. У этого природного материала для украшения дорожек есть один минус: в мокрую погоду листья становятся скользкими.

Укрывной материал для многолетников

Сухими листьями укройте на зиму розы, гортензии, хризантемы и другие теплолюбивые многолетние растения. Также опавшей листвой можно замульчировать почву у контейнерных культур. "Одеяло" из листьев пригодится и луковичных цветам: тогда они зацветут раньше обычного срока. Весной не забудьте вовремя убрать листья с клумб, чтобы растения под ними не сгнили.

Материал для теплых грядок

Чтобы весной получить урожай как можно раньше, опавшие листья поместите до краев в заранее подготовленные траншеи, а выкопанную почву оставьте возле будущих теплых грядок до весны. На листву положите измельченную траву и другие зеленые остатки и полейте траншеи водой (если осень дождливая, будет достаточно естественного увлажнения). Весной на осевшие листья насыпьте землю, после чего укройте грядки нетканым материалом. Когда они "согреются", высадите туда рассаду. Чтобы сделать теплую грядку, нужно выкопать траншею или смастерить бортики.

Грунт для высоких грядок

По такой же схеме используйте опавшие листья для наполнения высоких грядок. Весной перепревшая листва будет выделять в почвосмесь тепло и создаст оптимальные условия для роста огородных культур. На таких грядках урожай быстрее созревает.

Удобрение для газона

В сухую погоду пройдитесь по газону газонокосилкой со снятой корзиной. Измельченные листья позволят траве "дышать" и вскоре проникнут в грунт и улучшат его структуру. Листья принесут пользу газону только в том случае, если их измельчить.

Дом для ежей

Часть опавших листьев оставьте возле забора, в дальних уголках сада, где не растут огородные культуры, и в приствольных кругах деревьев. В сухих листьях любят зимовать ежи. Так вы поможете этим милым зверькам обрести удобное место для зимней спячки. Еж в саду приносит большую пользу. Он поедает вредных насекомых, таких, как майские хрущи, волосатые жужелицы, гусеницы монашенки и непарного шелкопряда.

Украшение для дома

Выберите самые красивые листья оригинальной формы и окраски и составьте из них декоративные композиции (например, осенние венки и букеты), которые отлично впишутся в интерьер дома. А еще яркие листья можно использовать во время совместного творчества с детьми при создании интересных поделок.