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Лунный посевной календарь с 21 октября по 27 октября 2019 года

Лунный посевной календарь с 21 октября по 27 октября 2019 года
08:24 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Урожайность большинства плодовых культур во многом зависит от того, в какую фазу луны семена или рассада были посажены в землю.

Известно, что корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.

Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.

Лунный посевной календарь дачника с 21 октября по 27 октября 2019 года

21 Октября 2019, Понедельник 23 лунный день: Третья четверть. Готовьте многолетники к зиме: обрежьте под корень и прикройте землей.

  • Народная примета на день: Пелагея и Трифон. 'С Трифона, Пелагеи все холоднее'. 'Трифон шубу чинит, Пелагея рукавички шьет'.

22 Октября 2019, Вторник 24 лунный день: Убывающая луна. Выкапывайте хрен и закладывайте его на хранение.

  • Народная примета на день: Яков Дровопилец. Наступает пора заготовки дров на зиму.

23 Октября 2019, Среда 25 лунный день: Убывающая луна. Удаляйте поросль у сирени и жасмина и вскопайте почву вокруг кустов.

  • Народная примета на день: Евлампий Зимоуказатель. На Евлампия рога месяца показывают на ту сторону, откуда быть ветрам. Если рога месяца на полночь (на север) - быть скорой и строгой зиме, снег ляжет посуху; если на полдень (на юг) - скорой зимы не жди, будет грязь да слякоть, до самой Казанской (4 ноября) осень снегом не умоется, в белый кафтан не нарядится.

24 Октября 2019, Четверг 26 лунный день: Убывающая луна. Мульчируйте почву на клумбах и цветниках, прикрывайте лапником.

25 Октября 2019, Пятница 27 лунный день: Убывающая луна. Срезайте листья алоэ и золотого уса для лечебных целей.

26 Октября 2019, Суббота 28 лунный день: Убывающая луна. Очищайте сад от листьев, мульчируйте, закладывайте компостные кучи.

27 Октября 2019, Воскресенье 29 лунный день: Убывающая луна. Подкормите комнатные растения, цветущие зимой.

Народная примета на день: Параскевия Пятница, Парасковии грязнихи, порошихи. На грязниху не бывает сухо. Если грязь велика, лошадиное копыто заливается водою, то выпавший снег сразу устанавливает зимний путь. Было еще одно название этому дню - Параскева Трепальница (лен треплют).

Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.

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Народные приметы, Лунный календарь, Посевной календарь, Благоприятные дни для посадки культур, Уход за культурами, Календарь за октябрь, Посевной календарь с 21 октября по 27 октября.
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