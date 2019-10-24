ТОП-10 впечатляющих идей дизайна, которые создают уют уже сегодня (Фото)

Дизайнеры видят мир как незаконченное произведение искусства. Кажется, они всегда находят способ превратить свои удивительные идеи в уникальный дизайн. Активируемые коленом краны, безопасная парковка для скейтбордов и игровые площадки для инвалидных колясок - это лишь некоторые из умных изобретений, созданных для улучшения нашей повседневной жизни.
Активируемые коленом краны в супермаркете в Италии.
Эта крышка люка в Сиэтле - карта города.
Безопасная парковка для скейтбордов.
Этот бар имеет встроенный аквариум.
На этой площадке были качели для инвалидных колясок.
Этот забор также служит скамейкой.
Простой в использовании одноручный аксессуар для чтения.
В этом аэропорту есть машина, которая будет распечатывать бесплатные рассказы для вас, чтобы прочитать, пока вы ждете.
Этот японский унитаз наполняется через раковину сверху, чтобы вы могли ополоснуть руки и снова использовать воду.
Мусорные баки в Копенгагене расположены под углом, поэтому велосипедисты могут выбросить мусор на велосипеде.