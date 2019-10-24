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Четверг, 24.10.2019
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ТОП-10 впечатляющих идей дизайна, которые создают уют уже сегодня (Фото)

Смотрите фото (11)
ТОП-10 впечатляющих идей дизайна, которые создают уют уже сегодня (Фото)
17:16 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: fullpicture.ru

Мы были в восторге от этих 10 дизайнов, которые произвели революцию в нашей повседневной жизни, и нам не терпится поделиться ими с вами.

  • 1

    Дизайнеры видят мир как незаконченное произведение искусства. Кажется, они всегда находят способ превратить свои удивительные идеи в уникальный дизайн. Активируемые коленом краны, безопасная парковка для скейтбордов и игровые площадки для инвалидных колясок - это лишь некоторые из умных изобретений, созданных для улучшения нашей повседневной жизни.

    Активируемые коленом краны в супермаркете в Италии.

  • 2

    Эта крышка люка в Сиэтле - карта города.

  • 3

    Безопасная парковка для скейтбордов.

  • 4

    Этот бар имеет встроенный аквариум.

  • 5

    На этой площадке были качели для инвалидных колясок.

  • 6

    Этот забор также служит скамейкой.

  • 7

    Простой в использовании одноручный аксессуар для чтения.

  • 8

    В этом аэропорту есть машина, которая будет распечатывать бесплатные рассказы для вас, чтобы прочитать, пока вы ждете.

  • 9

    Этот японский унитаз наполняется через раковину сверху, чтобы вы могли ополоснуть руки и снова использовать воду.

  • 10

    Мусорные баки в Копенгагене расположены под углом, поэтому велосипедисты могут выбросить мусор на велосипеде.

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Интерьер, Дизайн, Идеи дизайна.
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