ТОП-10 впечатляющих идей дизайна, которые создают уют уже сегодня (Фото)

1 Дизайнеры видят мир как незаконченное произведение искусства. Кажется, они всегда находят способ превратить свои удивительные идеи в уникальный дизайн. Активируемые коленом краны, безопасная парковка для скейтбордов и игровые площадки для инвалидных колясок - это лишь некоторые из умных изобретений, созданных для улучшения нашей повседневной жизни. Активируемые коленом краны в супермаркете в Италии.

2 Эта крышка люка в Сиэтле - карта города.

3 Безопасная парковка для скейтбордов.

4 Этот бар имеет встроенный аквариум.

5 На этой площадке были качели для инвалидных колясок.

6 Этот забор также служит скамейкой.

7 Простой в использовании одноручный аксессуар для чтения.

8 В этом аэропорту есть машина, которая будет распечатывать бесплатные рассказы для вас, чтобы прочитать, пока вы ждете.

9 Этот японский унитаз наполняется через раковину сверху, чтобы вы могли ополоснуть руки и снова использовать воду.