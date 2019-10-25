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Советы хозяйкам: народные средства, которые помогут держать Ваш дом в порядке и чистоте

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Советы хозяйкам: народные средства, которые помогут держать Ваш дом в порядке и чистоте
14:15 Сегодня Телеграф odomah.org Фото: odomah.org

9 хозяйственных хитростей, которым сто лет в обед, но они еще актуальны.

  • 1

    Оливковое масло для чистки обуви

    Удаляем сложные загрязнения с помощью оливкового масла.

    Очистить кожаную обувь от сложных пятен и загрязнений поможет оливковое масло. Например, если вы вступили туфелькой в смолу, протрите загрязненный участок мягкой тканью, пропитанной оливковым маслом.

  • 2

    Мыло от нагара

    Мыло для чистки кастрюль и сковородок.

    Кастрюля или сковородка с толстым слоем нагара - настоящий вызов для хозяйки. Справиться со сложной задачей вам поможет жидкое мыло. Наберите в посудину, которую нужно очистить немного воды, добавьте жидкого мыла, поставьте на огонь и доведите до кипения. Когда вода немного остынет, аккуратно соскоблите нагар с помощью металлической лопатки.

  • 3

    Кетчуп для чистки меди

    Чистим медные изделия кетчупом.

    Наверняка, многие удивятся, узнав о том, что кетчуп является достаточно эффективным средством для чистки изделий из меди. Выдавите немного кетчупа на тряпку, посыпьте сверху небольшим количеством соли, тщательно потрите изделие и промойте под проточной водой. После такой чистки медные вещички засверкают как новые.

  • 4

    Чистка золота

    Чистим золотые изделия.

    Чистка золотых изделий немного отличается от чистки серебра. Однако, как и с серебром, вам не понадобятся специальные дорогостоящие средства. Можно обойтись обычной минералкой и лимонным соком. Смешайте воду, сок и каплю средства для мытья посуды. В полученном растворе смочите тряпку и тщательно протрите изделия, оставьте на 5 минут, а после хорошо вытрите тканевой салфеткой.

  • 5

    Мыть стены

    Протираем стены от пыли.

    Пыль оседает не только на мебели, но и на стенах, а значит время от времени вам придется мыть их. Если пришло время генеральной уборки, запомните, вытирать стены нужно сверху вниз, иначе стекающие капли испортят весь эффект.

  • 6

    Чистить серебро

    Чистим серебро зубной пастой.

    Зубная паста - это одно из самых эффективных и доступных средств, способных очистить и вернуть блеск серебряным изделиям.

  • 7

    Пятновыводитель

    Выводим пятна с тонких тканей.

    Избавиться от жирного или желтого пятна на ткани помоет лимон. Просто смешайте небольшое количество его сока с солью и нанесите смесь на пятно. Спустя полчаса потрите загрязненный участок тканью, смоченной в растворе теплой воды и уксуса. Таким способом можно удалить пятно даже с тонкой деликатной ткани.

  • 8

    Сода в хозяйстве

    Сода - незаменимый помощник по хозяйству.

    Сода - это бюджетный и незаменимый помощник любой хозяйки. С ее помощью можно мыть посуду, удалять пятна, а также устранять разнообразные неприятные запахи.

  • 9

    Делить губки

    Разрезаем губки на пополам.

    Перед использованием губки для мытья посуды, разделите ее на две части. Во-первых, это экономно, а во-вторых маленькие губки лучше образуют пену, проникают в труднодоступные места и быстрее высыхают.

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Уборка, Народные средства, Советы хозяйкам.
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