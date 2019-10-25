Советы хозяйкам: народные средства, которые помогут держать Ваш дом в порядке и чистоте

Оливковое масло для чистки обуви
Удаляем сложные загрязнения с помощью оливкового масла.
Очистить кожаную обувь от сложных пятен и загрязнений поможет оливковое масло. Например, если вы вступили туфелькой в смолу, протрите загрязненный участок мягкой тканью, пропитанной оливковым маслом.
Мыло от нагара
Мыло для чистки кастрюль и сковородок.
Кастрюля или сковородка с толстым слоем нагара - настоящий вызов для хозяйки. Справиться со сложной задачей вам поможет жидкое мыло. Наберите в посудину, которую нужно очистить немного воды, добавьте жидкого мыла, поставьте на огонь и доведите до кипения. Когда вода немного остынет, аккуратно соскоблите нагар с помощью металлической лопатки.
Кетчуп для чистки меди
Чистим медные изделия кетчупом.
Наверняка, многие удивятся, узнав о том, что кетчуп является достаточно эффективным средством для чистки изделий из меди. Выдавите немного кетчупа на тряпку, посыпьте сверху небольшим количеством соли, тщательно потрите изделие и промойте под проточной водой. После такой чистки медные вещички засверкают как новые.
Чистка золота
Чистим золотые изделия.
Чистка золотых изделий немного отличается от чистки серебра. Однако, как и с серебром, вам не понадобятся специальные дорогостоящие средства. Можно обойтись обычной минералкой и лимонным соком. Смешайте воду, сок и каплю средства для мытья посуды. В полученном растворе смочите тряпку и тщательно протрите изделия, оставьте на 5 минут, а после хорошо вытрите тканевой салфеткой.
Мыть стены
Протираем стены от пыли.
Пыль оседает не только на мебели, но и на стенах, а значит время от времени вам придется мыть их. Если пришло время генеральной уборки, запомните, вытирать стены нужно сверху вниз, иначе стекающие капли испортят весь эффект.
Чистить серебро
Чистим серебро зубной пастой.
Зубная паста - это одно из самых эффективных и доступных средств, способных очистить и вернуть блеск серебряным изделиям.
Пятновыводитель
Выводим пятна с тонких тканей.
Избавиться от жирного или желтого пятна на ткани помоет лимон. Просто смешайте небольшое количество его сока с солью и нанесите смесь на пятно. Спустя полчаса потрите загрязненный участок тканью, смоченной в растворе теплой воды и уксуса. Таким способом можно удалить пятно даже с тонкой деликатной ткани.
Сода в хозяйстве
Сода - незаменимый помощник по хозяйству.
Сода - это бюджетный и незаменимый помощник любой хозяйки. С ее помощью можно мыть посуду, удалять пятна, а также устранять разнообразные неприятные запахи.
Делить губки
Разрезаем губки на пополам.
Перед использованием губки для мытья посуды, разделите ее на две части. Во-первых, это экономно, а во-вторых маленькие губки лучше образуют пену, проникают в труднодоступные места и быстрее высыхают.