Советы хозяйкам: народные средства, которые помогут держать Ваш дом в порядке и чистоте

1 Оливковое масло для чистки обуви Удаляем сложные загрязнения с помощью оливкового масла. Очистить кожаную обувь от сложных пятен и загрязнений поможет оливковое масло. Например, если вы вступили туфелькой в смолу, протрите загрязненный участок мягкой тканью, пропитанной оливковым маслом.

2 Мыло от нагара Мыло для чистки кастрюль и сковородок. Кастрюля или сковородка с толстым слоем нагара - настоящий вызов для хозяйки. Справиться со сложной задачей вам поможет жидкое мыло. Наберите в посудину, которую нужно очистить немного воды, добавьте жидкого мыла, поставьте на огонь и доведите до кипения. Когда вода немного остынет, аккуратно соскоблите нагар с помощью металлической лопатки.

3 Кетчуп для чистки меди Чистим медные изделия кетчупом. Наверняка, многие удивятся, узнав о том, что кетчуп является достаточно эффективным средством для чистки изделий из меди. Выдавите немного кетчупа на тряпку, посыпьте сверху небольшим количеством соли, тщательно потрите изделие и промойте под проточной водой. После такой чистки медные вещички засверкают как новые.

4 Чистка золота Чистим золотые изделия. Чистка золотых изделий немного отличается от чистки серебра. Однако, как и с серебром, вам не понадобятся специальные дорогостоящие средства. Можно обойтись обычной минералкой и лимонным соком. Смешайте воду, сок и каплю средства для мытья посуды. В полученном растворе смочите тряпку и тщательно протрите изделия, оставьте на 5 минут, а после хорошо вытрите тканевой салфеткой.

5 Мыть стены Протираем стены от пыли. Пыль оседает не только на мебели, но и на стенах, а значит время от времени вам придется мыть их. Если пришло время генеральной уборки, запомните, вытирать стены нужно сверху вниз, иначе стекающие капли испортят весь эффект.

6 Чистить серебро Чистим серебро зубной пастой. Зубная паста - это одно из самых эффективных и доступных средств, способных очистить и вернуть блеск серебряным изделиям.

7 Пятновыводитель Выводим пятна с тонких тканей. Избавиться от жирного или желтого пятна на ткани помоет лимон. Просто смешайте небольшое количество его сока с солью и нанесите смесь на пятно. Спустя полчаса потрите загрязненный участок тканью, смоченной в растворе теплой воды и уксуса. Таким способом можно удалить пятно даже с тонкой деликатной ткани.

8 Сода в хозяйстве Сода - незаменимый помощник по хозяйству. Сода - это бюджетный и незаменимый помощник любой хозяйки. С ее помощью можно мыть посуду, удалять пятна, а также устранять разнообразные неприятные запахи.