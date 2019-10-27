Экономия пространства: идеи с откидными столиками

1 Идеальная зона для отдыха на балконе Немного фантазии, усердия и свободного времени могут обеспечить полезным приобретением для комфортного отдыха на балконе. Крупногабаритная и тяжелая мебель на балконе просто не помещается, а вот откидной столик вписывается идеально. Его довольно просто и быстро сделать своими руками, а самое главное, что даже в собранном виде он занимает минимум места. Откидной столик можно выполнить из кусочка столешницы, пластика, дерева или любого другого достаточно прочного материала, чтобы на него можно было поставить пару чашек чая и тарелку с любимым лакомством. С помощью такой нехитрой мебели любое ограниченное пространство становится просторнее и функциональнее, а вместе с тем и выглядит более стильно и современно.

2 Удобное место для любимых увлечений Многие увлечения требуют длительного времени и кропотливой работы. К таким можно отнести моделирование, плетение из бисера, вышивку, чеканку, рисование, каллиграфию, резьбу по дереву и много других. Чтобы чувствовать себя комфортно, сохранять здоровье зрения и при этом никого не стеснять, лучшим вариантом для занятия своим увлечением будет сделать складной столик с хорошим освещением. Если расположить такой уголок творчества возле окна, то можно с успехом заниматься любимым делом при естественном свете, а вечером включать встроенную в стену подсветку. Рядом можно расположить небольшие полочки или компактный шкафчик, в который поместить все необходимые для хобби вещи и инструменты.

3 Стол для работы Особенно эта идея актуальна для квартир, в которых нет возможности оборудовать полноценный кабинет. Откидной стол не будет занимать много места, даже если его расположить в любом удобном уголке квартиры. Рабочую зону можно оборудовать в зале, на балконе, в спальне или даже в столовой. Отдельно можно сделать полочки или отсеки для хранения ноутбука в закрытом виде, смартфона, планшета, бумаг и папок. Такой же стол можно сделать и для школьника, которому будет удобно делать на нем уроки.

4 Откидной столик для кухни Стол, сделанный своими руками, отлично впишется в любой интерьер и станет замечательным поводом гордиться собой. Ему можно выбрать любую форму, размер и цвет и точно вписать в ограниченное пространство. Откидной столик на кухне можно использовать как обеденную зону, как дополнительное место для готовки и обработки продуктов, как зону отдыха, как временную полочку. Его можно разместить возле окна, рядом с мебелью или возле стены — в любом случае будет удобно и функционально.

5 Место для чтения Складывающийся столик хорошо подходит для любителей почитать в тихой приятной обстановке. На него можно поставить лампу или чашечку чая и спокойно почитать любимую книжку возле окна. За таким удобным откидным столиком можно приятно провести время с другом или близкими, играя в настольные игры или общаясь, а также можно просто полюбоваться природой за стеклом.

6 Уютное место для ребенка Откидной столик — хорошее решение для детской. В разложенном виде он представляет собой комфортную и функциональную зону для выполнения уроков, рисования, чтения и других занятий по развитию, а в сложенном виде не мешает играм и дарит больше пространства.

7 Дополнительное место в гараже С помощью откидного столика в гараже можно обеспечить себя рабочим местом, которое в любой момент можно трансформировать и убрать. Стол можно использовать для ремонта техники, чтобы разложить инструменты для работы с машиной, сделать что-то своими руками, не нарушая покой и тишину дома.

8 Столик для женских штучек Каждой женщине требуется много свободного пространства и личных вещей. Особенно остро этот вопрос встает, когда необходимо привести себя в порядок, наложить макияж, сделать прическу или просто полюбоваться собою любимой. Помочь в создании уникального «женского уголка красоты» поможет откидной столик в любом удобном месте квартиры. Дополнить его помогут небольшие полочки, держатели для косметики и зеркало.