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Экономия пространства: идеи с откидными столиками
Экономия пространства: идеи с откидными столиками

Экономия пространства: идеи с откидными столиками

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Экономия пространства: идеи с откидными столиками
02:37 Сегодня Телеграф odomah.org Фото: odomah.org

Несколько идей откидного столика, чтобы освободить больше места.

  • 1

    Идеальная зона для отдыха на балконе

    Немного фантазии, усердия и свободного времени могут обеспечить полезным приобретением для комфортного отдыха на балконе. Крупногабаритная и тяжелая мебель на балконе просто не помещается, а вот откидной столик вписывается идеально. Его довольно просто и быстро сделать своими руками, а самое главное, что даже в собранном виде он занимает минимум места. Откидной столик можно выполнить из кусочка столешницы, пластика, дерева или любого другого достаточно прочного материала, чтобы на него можно было поставить пару чашек чая и тарелку с любимым лакомством. С помощью такой нехитрой мебели любое ограниченное пространство становится просторнее и функциональнее, а вместе с тем и выглядит более стильно и современно.

  • 2

    Удобное место для любимых увлечений

    Многие увлечения требуют длительного времени и кропотливой работы. К таким можно отнести моделирование, плетение из бисера, вышивку, чеканку, рисование, каллиграфию, резьбу по дереву и много других. Чтобы чувствовать себя комфортно, сохранять здоровье зрения и при этом никого не стеснять, лучшим вариантом для занятия своим увлечением будет сделать складной столик с хорошим освещением. Если расположить такой уголок творчества возле окна, то можно с успехом заниматься любимым делом при естественном свете, а вечером включать встроенную в стену подсветку. Рядом можно расположить небольшие полочки или компактный шкафчик, в который поместить все необходимые для хобби вещи и инструменты.

  • 3

    Стол для работы

    Особенно эта идея актуальна для квартир, в которых нет возможности оборудовать полноценный кабинет. Откидной стол не будет занимать много места, даже если его расположить в любом удобном уголке квартиры. Рабочую зону можно оборудовать в зале, на балконе, в спальне или даже в столовой. Отдельно можно сделать полочки или отсеки для хранения ноутбука в закрытом виде, смартфона, планшета, бумаг и папок. Такой же стол можно сделать и для школьника, которому будет удобно делать на нем уроки.

  • 4

    Откидной столик для кухни

    Стол, сделанный своими руками, отлично впишется в любой интерьер и станет замечательным поводом гордиться собой. Ему можно выбрать любую форму, размер и цвет и точно вписать в ограниченное пространство. Откидной столик на кухне можно использовать как обеденную зону, как дополнительное место для готовки и обработки продуктов, как зону отдыха, как временную полочку. Его можно разместить возле окна, рядом с мебелью или возле стены — в любом случае будет удобно и функционально.

  • 5

    Место для чтения

    Складывающийся столик хорошо подходит для любителей почитать в тихой приятной обстановке. На него можно поставить лампу или чашечку чая и спокойно почитать любимую книжку возле окна. За таким удобным откидным столиком можно приятно провести время с другом или близкими, играя в настольные игры или общаясь, а также можно просто полюбоваться природой за стеклом.

  • 6

    Уютное место для ребенка

    Откидной столик — хорошее решение для детской. В разложенном виде он представляет собой комфортную и функциональную зону для выполнения уроков, рисования, чтения и других занятий по развитию, а в сложенном виде не мешает играм и дарит больше пространства.

  • 7

    Дополнительное место в гараже

    С помощью откидного столика в гараже можно обеспечить себя рабочим местом, которое в любой момент можно трансформировать и убрать. Стол можно использовать для ремонта техники, чтобы разложить инструменты для работы с машиной, сделать что-то своими руками, не нарушая покой и тишину дома.

  • 8

    Столик для женских штучек

    Каждой женщине требуется много свободного пространства и личных вещей. Особенно остро этот вопрос встает, когда необходимо привести себя в порядок, наложить макияж, сделать прическу или просто полюбоваться собою любимой. Помочь в создании уникального «женского уголка красоты» поможет откидной столик в любом удобном месте квартиры. Дополнить его помогут небольшие полочки, держатели для косметики и зеркало.

  • 9

    Место для пеленания

    Откидной пеленальный столик - очень хорошее временное решение для небольших комнат. Его можно расположить в любом месте с удобным доступом, чтобы при необходимости быстро одеть ребенка. Собрав столик, можно значительно расширить свободное пространство.

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Дом, Дом и сад, Столик, Откидной столик.
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