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Лунный посевной календарь с 28 октября по 3 ноября 2019 года

Лунный посевной календарь с 28 октября по 3 ноября 2019 года
10:41 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Урожайность большинства плодовых культур во многом зависит от того, в какую фазу луны семена или рассада были посажены в землю.

Известно, что корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.

Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.

Лунный посевной календарь дачника с 28 октября по 3 ноября 2019 года

28 Октября 2019, Понедельник 1 лунный день: Новолуние. Отдохните от дачных дел сегодня.

29 Октября 2019, Вторник 2 лунный день: Растущая луна. Белите стволы садовых деревьев, защищайте от грызунов.

30 Октября 2019, Среда 3 лунный день: Растущая луна. Сортируйте семена, отбирайте картофельные клубни на посадку.

31 Октября 2019, Четверг 4 лунный день: Растущая луна. Работайте с посадочным материалом цветов и овощей.

  • Народная примета на день: День Осия Осеннего. Конец летнего пути. Тележное колесо с осью (осией) до весны расстается.

1 Ноября 2019, Пятница 5 лунный день: Растущая луна. Позаботьтесь о дополнительном освещении для комнатных цветов.

  • Народная примета на день: Проводы осени, встреча зимы.

2 Ноября 2019, Суббота 6 лунный день: Растущая луна. Делайте зимние укрытия для теплолюбивых цветов и кустарников.

3 Ноября 2019, Воскресенье 7 лунный день: Растущая луна. Обрезайте фруктовые деревья и кустарники, убирайте на участке.

Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.

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Народные приметы, Лунный календарь, Посевной календарь, Благоприятные дни для посадки культур, Уход за культурами, Календарь за октябрь, Посевной календарь с 28 октября по 3 ноября.
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