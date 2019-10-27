Лунный посевной календарь с 28 октября по 3 ноября 2019 года

Известно, что корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.
Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.
Лунный посевной календарь дачника с 28 октября по 3 ноября 2019 года
28 Октября 2019, Понедельник 1 лунный день: Новолуние. Отдохните от дачных дел сегодня.
29 Октября 2019, Вторник 2 лунный день: Растущая луна. Белите стволы садовых деревьев, защищайте от грызунов.
30 Октября 2019, Среда 3 лунный день: Растущая луна. Сортируйте семена, отбирайте картофельные клубни на посадку.
31 Октября 2019, Четверг 4 лунный день: Растущая луна. Работайте с посадочным материалом цветов и овощей.
1 Ноября 2019, Пятница 5 лунный день: Растущая луна. Позаботьтесь о дополнительном освещении для комнатных цветов.
2 Ноября 2019, Суббота 6 лунный день: Растущая луна. Делайте зимние укрытия для теплолюбивых цветов и кустарников.
3 Ноября 2019, Воскресенье 7 лунный день: Растущая луна. Обрезайте фруктовые деревья и кустарники, убирайте на участке.
Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.