Никаких проблем: советы для легкой стирки

1 Полотенца без смягчителя Не добавляйте смягчитель при стирке полотенец. Многие специально добавляют смягчитель, стирая полотенца. Это большая ошибка. Как оказалось, средства для смягчения тканей снижают впитывающие свойства ткани. Чтобы полотенца как можно дольше радовали вас и хорошо выполняли свои функции, откажитесь от использования смягчителей и бальзамов-ополаскивателей.

2 Подушки и одеяла Двойное полоскание подушек и одеял. Если вы стираете в машинке подушки и одеяла, не поленитесь запустить еще один круг полоскания. Мыльная пена плохо вымывается из наполнителей, особенно натуральных, и одного цикла полоскания может быть мало.

3 Одежда с молниями и пуговицами Застегиваем на все застежки. Одежду с застежками нужно стирать исключительно в застегнутом виде. Зубчики молнии во время стирки могут повредить другую одежду. Что касается вещей с пуговицами, они должны быть не только застегнуты, но и вывернуты на изнанку. В противном случае, после стирки некоторых можно не досчитаться.

4 Загрузка барабана Грамотная загрузка барабана. Не стоит загружать барабан стиральной машинки под завязку. По информации, регулярная стирка большого количества вещей приведет к поломке машины. В то же время не рекомендована и небольшая загрузка стиральной машины. В таком случае машинка не сможет в полной мере справиться с функцией отжима.

5 Стиральный порошок Четко регулируем количество стирального порошка. Некоторые люди всерьез считают, что насыпав больше порошка, можно отстирать одежду получше. Однако, это умозаключение в корне неверно. Чем больше порошка, тем больше образуется пены и ваша стиральная машинка может не справиться с ней. После такой стирки вместо чистых вещей вы получите одежду с разводами порошка. Кроме того, избыток порошка задерживает остатки грязи в складках и под воротниками.

6 Несколько циклов стирки Не давайте стиральной машинке отдыхать. Не давайте стиральной машинке отдыхать. Если вам нужно запустить вторую или третью стирку, делайте это сразу. В таком случае агрегат потратит меньше энергии на нагрев воды, а значит потратит меньше электричества.

7 Купальники Стирка купальников. К сожалению, стиральная машинка совершенно не годится для стирки купальников и любой другой одежды из спандекса или эластана. Машинная стирка приведет к деформации ткани и ее выцветанию. Поэтому купальные костюмы, плавки, спортивные лосину и другие вещи такого типа нужно стирать исключительно руками и в прохладной воде.

8 Народные средства Бюджетные аналоги чистящих средств. Не гонитесь за дорогостоящими чистящими средствами. Высокая цена - совсем не показатель качества. К тому же, многие средства можно заменить доступными аналогами. Как вариант, можно обратить внимание на народные средства. К примеру, соль помогает вернуть яркость вещам, лимонный сок отбеливает и смягчает ткани, а с помощью мела можно избавиться от жирного пятна.

9 Порядок загрузки Правильный порядок загрузки вещей. Чтобы носки и нижнее белье не терялось в барабане стиральной машины среди других вещей, кладите их барабан первыми. Поверьте, этот простой трюк навсегда избавит вас от проблем, связанных с поиском мелких вещей внутри машинки.