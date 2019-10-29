Такая полезная фольга: идеи домашнего применения (Фото)

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Если вы используете алюминиевую фольгу только тогда, когда вам нужно сохранить пищу свежей, вы действительно теряете ее потенциал. Ее прочная, но податливая текстура делает ее полезным во многих повседневных ситуациях, о которых вы никогда бы не подумали.

Оберните ноги фольгой для лечения болей. Ее химические элементы помогают регулировать энергию вашего тела и скорость заживления.