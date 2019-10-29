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Такая полезная фольга: идеи домашнего применения (Фото)

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Такая полезная фольга: идеи домашнего применения (Фото)
01:58 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: pixabay.com

Мы делимся некоторыми из наших любимых уловок из алюминиевой фольги, которые могут Вас удивить.

  • 1

    Если вы используете алюминиевую фольгу только тогда, когда вам нужно сохранить пищу свежей, вы действительно теряете ее потенциал. Ее прочная, но податливая текстура делает ее полезным во многих повседневных ситуациях, о которых вы никогда бы не подумали.

    Оберните ноги фольгой для лечения болей. Ее химические элементы помогают регулировать энергию вашего тела и скорость заживления.

  • 2

    Сделайте временную замену, если вы потеряете дверцу бензобака вашего автомобиля.

  • 3

    Сделайте из фольги чашку для соуса.

  • 4

    Используйте его для очистки ржавого хрома.

  • 5

    Помогите увеличить вашу скорость Wi-Fi.

  • 6

    Нагрейте дом, положив фольгу за радиатором.

  • 7

    Держите кофе в тепле.

  • 8

    Если вы не хотите покупать посуду меньшего размера только для одного рецепта.

  • 9

    Защитите свою плиту от этих грязных жировых брызг сала.

  • 10

    Сверните ее в шарики и положите в сушилку … она снимают статическое электричество и помогают одежде быстрее сохнуть.

  • 11

    Преобразуйте батарейки ААА в батарейки АА.

Никаких проблем: советы для легкой стирки

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