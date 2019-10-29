Такая полезная фольга: идеи домашнего применения (Фото)

Если вы используете алюминиевую фольгу только тогда, когда вам нужно сохранить пищу свежей, вы действительно теряете ее потенциал. Ее прочная, но податливая текстура делает ее полезным во многих повседневных ситуациях, о которых вы никогда бы не подумали.
Оберните ноги фольгой для лечения болей. Ее химические элементы помогают регулировать энергию вашего тела и скорость заживления.
Сделайте временную замену, если вы потеряете дверцу бензобака вашего автомобиля.
Сделайте из фольги чашку для соуса.
Используйте его для очистки ржавого хрома.
Помогите увеличить вашу скорость Wi-Fi.
Нагрейте дом, положив фольгу за радиатором.
Держите кофе в тепле.
Если вы не хотите покупать посуду меньшего размера только для одного рецепта.
Защитите свою плиту от этих грязных жировых брызг сала.
Сверните ее в шарики и положите в сушилку … она снимают статическое электричество и помогают одежде быстрее сохнуть.
Преобразуйте батарейки ААА в батарейки АА.