Нужно все обдумывать: самые распространенные ошибки в ремонте

1 Напольное покрытие в дверном проеме При стыковке напольных покрытий в разных помещениях особое внимание следует уделить зоне в дверном проеме. Если вы собираетесь использовать наличники, можете смело оставлять небольшой зазор между рамкой двери. Если же наличники не предусмотрены или будут устанавливаться только с одной стороны, нужно позаботиться об идеальной стыковке покрытий, что может быть довольно непросто, если они отличаются по фактуре.

2 Плитка в ванной Сейчас при оформлении санузлов все чаще миксуют материалы. Например, одно из самых популярных и доступных сочетаний - комбинация плитки с покраской или обоями. Одна из сложностей, которая может возникнуть в процессе работы - установка наличника. Если крепить его поверх плитки, то в местах, где стена покрашена или обклеена обоями, останется довольно большой зазор, который придется замазывать, подбирая шпаклевку под оттенок стен. Гораздо логичнее будет сначала установить наличник, а потом укладка плитки встык.

3 Напольное покрытие кухни Напольное покрытие в кухне - это отдельная тема. Учитывайте сразу, что кухню можно назвать зоной повышенного риска. Речь идет о кастрюлях, крышках и столовых приборах, которые могут упасть на пол и повредить его. Кроме того, во время готовки на пол может пролиться что-то холодное или очень горячее. Учитывая все вышеперечисленное, лучше отказаться от использования керамической плитки, ламината и паркета. Не рекомендуем покрывать пол шероховатыми материалами, иначе в последствии не оберетесь проблем с уборкой. По мнению экспертов, лучшими решениями для современной кухни является линолеум или наливной пол.

4 Розетки в комнатах Продумывать электрику нужно заранее, а вот устанавливать розетки, только после покупки мебели. В противном случае, может оказаться, что тумба закрывает пол розетки и пользоваться ею неудобно, а кабель телевизора, стоящего на комоде, не дотягивает до розетки, расположенной слишком низко. Также помните, что лучше установить на одну розетку больше, чем в последствии страдать из-за отсутствия таковой. В местах, где вы еще не определились с мебелью, устанавливайте гнездо розетки на уровне 90 сантиметров от пола.

5 Выбор мебели Выбирать мебель нужно тщательно и с умом. В момент планирования и выбора думайте не только о красоте, но и о жизни. А в жизни, как известно, случаются разные конфузы: пролитые жидкости, домашние животные, дети с их фломастерами и красками, а также пыль и грязь, появление которых неминуемо. Да-да, стоя в мебельном магазине, задумайтесь, насколько марким окажется тот или иной предмет мебели. Сразу учтите, темная мебель - выглядит эффектно, но на ее поверхности будет заметна каждая пылинка. Темная мебель с глянцевыми фасадами - еще хуже, ведь на ней видна не только пыль, но и каждый отпечаток пальца, а также разводы от уборки. Лучше всего выбирать средние оттенки, не слишком темные и не слишком светлые.

6 Расстояние Люди, далекие от строительства и дизайна, часто совершают одну банальную ошибку: думают о красоте и не думают о функциях. Речь идет о том, что выбирая комод, потребитель редко задумывается, на сколько сантиметров будут выезжать его ящики или в какую сторону будут открываться дверцы. Да, расстояние между мебелью и предметами быта играет важную роль, ведь не соблюдая дистанцию, вещи перестают нормально функционировать. Когда будете выбирать место для мойки, учтите, что она должна находится на расстоянии 50-60 сантиметров от плиты.

7 Встроенная техника Встроенная техника - отличное решение для современных квартир, однако и с ней можно попасть впросак. Чтобы случайно не усложнить свою жизнь, вам нужно тщательно обмозговать расположение встроенных предметов быта. Для того, чтобы принять верное решение, необходимо проанализировать рост всех живущих в квартире. Оптимально устанавливать бытовую технику на уровне пояса или груди. Кстати, тоже самое касается и выключателей. Лучше устанавливать их ниже, чем заставлять кого-то из домочадцев тянуться.

8 План освещения Электрика - это момент, который вы должны продумывать еще на этапе голых стен. По завершению отделочных работ изменить что-то будет очень сложно, а в некоторых случаях - невозможно. Поэтому как бы скучно это не звучало, в самом начале ремонта вам нужно определиться с местами для светильников и выключателей. Поверьте, случаи, когда по итогу ремонта из стены торчит провод, не соединенный с выключателем, или висит выключатель, который не относится ни к одному из осветительных приборов.