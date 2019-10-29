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Нужно все обдумывать: самые распространенные ошибки в ремонте

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Нужно все обдумывать: самые распространенные ошибки в ремонте
12:50 Сегодня Телеграф promoidom.com Фото: pixabay.com

Затевая ремонт, каждый из нас старается быстрее его закончить. Однако в этом стремлении большинство хозяев допускает немало ошибок.

  • 1

    Напольное покрытие в дверном проеме

    При стыковке напольных покрытий в разных помещениях особое внимание следует уделить зоне в дверном проеме. Если вы собираетесь использовать наличники, можете смело оставлять небольшой зазор между рамкой двери. Если же наличники не предусмотрены или будут устанавливаться только с одной стороны, нужно позаботиться об идеальной стыковке покрытий, что может быть довольно непросто, если они отличаются по фактуре.

  • 2

    Плитка в ванной

    Сейчас при оформлении санузлов все чаще миксуют материалы. Например, одно из самых популярных и доступных сочетаний - комбинация плитки с покраской или обоями. Одна из сложностей, которая может возникнуть в процессе работы - установка наличника. Если крепить его поверх плитки, то в местах, где стена покрашена или обклеена обоями, останется довольно большой зазор, который придется замазывать, подбирая шпаклевку под оттенок стен. Гораздо логичнее будет сначала установить наличник, а потом укладка плитки встык.

  • 3

    Напольное покрытие кухни

    Напольное покрытие в кухне - это отдельная тема. Учитывайте сразу, что кухню можно назвать зоной повышенного риска. Речь идет о кастрюлях, крышках и столовых приборах, которые могут упасть на пол и повредить его. Кроме того, во время готовки на пол может пролиться что-то холодное или очень горячее. Учитывая все вышеперечисленное, лучше отказаться от использования керамической плитки, ламината и паркета. Не рекомендуем покрывать пол шероховатыми материалами, иначе в последствии не оберетесь проблем с уборкой. По мнению экспертов, лучшими решениями для современной кухни является линолеум или наливной пол.

  • 4

    Розетки в комнатах

    Продумывать электрику нужно заранее, а вот устанавливать розетки, только после покупки мебели. В противном случае, может оказаться, что тумба закрывает пол розетки и пользоваться ею неудобно, а кабель телевизора, стоящего на комоде, не дотягивает до розетки, расположенной слишком низко. Также помните, что лучше установить на одну розетку больше, чем в последствии страдать из-за отсутствия таковой. В местах, где вы еще не определились с мебелью, устанавливайте гнездо розетки на уровне 90 сантиметров от пола.

  • 5

    Выбор мебели

    Выбирать мебель нужно тщательно и с умом. В момент планирования и выбора думайте не только о красоте, но и о жизни. А в жизни, как известно, случаются разные конфузы: пролитые жидкости, домашние животные, дети с их фломастерами и красками, а также пыль и грязь, появление которых неминуемо. Да-да, стоя в мебельном магазине, задумайтесь, насколько марким окажется тот или иной предмет мебели. Сразу учтите, темная мебель - выглядит эффектно, но на ее поверхности будет заметна каждая пылинка. Темная мебель с глянцевыми фасадами - еще хуже, ведь на ней видна не только пыль, но и каждый отпечаток пальца, а также разводы от уборки. Лучше всего выбирать средние оттенки, не слишком темные и не слишком светлые.

  • 6

    Расстояние

    Люди, далекие от строительства и дизайна, часто совершают одну банальную ошибку: думают о красоте и не думают о функциях. Речь идет о том, что выбирая комод, потребитель редко задумывается, на сколько сантиметров будут выезжать его ящики или в какую сторону будут открываться дверцы. Да, расстояние между мебелью и предметами быта играет важную роль, ведь не соблюдая дистанцию, вещи перестают нормально функционировать. Когда будете выбирать место для мойки, учтите, что она должна находится на расстоянии 50-60 сантиметров от плиты.

  • 7

    Встроенная техника

    Встроенная техника - отличное решение для современных квартир, однако и с ней можно попасть впросак. Чтобы случайно не усложнить свою жизнь, вам нужно тщательно обмозговать расположение встроенных предметов быта. Для того, чтобы принять верное решение, необходимо проанализировать рост всех живущих в квартире. Оптимально устанавливать бытовую технику на уровне пояса или груди. Кстати, тоже самое касается и выключателей. Лучше устанавливать их ниже, чем заставлять кого-то из домочадцев тянуться.

  • 8

    План освещения

    Электрика - это момент, который вы должны продумывать еще на этапе голых стен. По завершению отделочных работ изменить что-то будет очень сложно, а в некоторых случаях - невозможно. Поэтому как бы скучно это не звучало, в самом начале ремонта вам нужно определиться с местами для светильников и выключателей. Поверьте, случаи, когда по итогу ремонта из стены торчит провод, не соединенный с выключателем, или висит выключатель, который не относится ни к одному из осветительных приборов.

  • 9

    За всеми зайцами

    Почти все люди, только начиная ремонт, мечтают скорее его и закончить. Это приводит к тому, что в попытках ускорить процесс, вы начинаете хвататься за все и сразу. Такое поведение гарантировано приведет к провалу. Не спешите выбрать или купить все одним махом. Разбивайте процесс ремонта на этапы. Помните, строительные и отделочные материалы лучше брать с запасом, а вот мебель и аксессуары - по минимуму.

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