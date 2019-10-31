Что сделать, что бы сковорода не пригорала: 9 трюков

1 Используйте оливковое масло Небольшое количество масла на дне сковороды — это один из наиболее эффективных способов спасти пищу от пригорания. Налейте немного масла на сковороду, равномерно распределите его при помощи бумажного полотенца, чтобы покрыть все дно. Перед тем, как начать жарить, необходимо подождать, пока сковорода не раскалится (конечно, не до того, как масло начнет гореть).

2 Добавьте немного соли Если сковорода сделана из алюминия, к ней легче пригорает пища, потому что это пористый материал. Для того, чтобы предотвратить это, нужно нанести тонкий слой подсолнечного масла и добавить горсть соли, распределив ее по всей поверхности. Постарайтесь не переборщить с солью, потому что она может ухудшить вкус пищи. Если вы чувствуете, что насыпали слишком много, удалите излишки салфеткой, прежде чем сковорода нагреется.

3 Используйте яблочный уксус Алюминий и другие пористые материалы должны быть «запечатаны», прежде чем вы начнете готовить, чтобы пища не прилипала. Хороший вариант, это покрыть дно маслом и, после нагревания, добавить немного уксуса. Он должен полностью испариться на медленном огне, перед тем, как вы приступите к процессу приготовления пищи.

4 Используйте натуральное сливочное масло Натуральное масло содержит важные питательные вещества для нашего тела, а маслянистые соединения облегчают задачу приготовления пищи без пригорания. В зависимости от его происхождения, масло может быть источникомнезаменимых жирных кислот, витаминов, минералов и антиоксидантов. Используйте маленькую чайную ложку сливочного масла для того, чтобы смазать сковороду перед приготовлением яичницы, колбасок и крокетов. Для того, чтобы предотвратить горение, не перегревайте сковородку и добавьте щепотку соли.

5 Избегайте использования металлических лопаток и ложек Если вы готовите на сковороде с антипригарным покрытием, вы не должны использовать металлические ложки или лопатки, потому что они могут повредить покрытие и это ускоряет износ. Вместо этого вы можете купить деревянные лопатки, а также сделанные из нейлона или пластика, которые не создают царапин на его поверхности и, следовательно, предотвращают прилипание пищи.

6 Не используйте металлические губки Такие проволочные или просто жесткие губки могут увеличить поры в алюминиевых кастрюлях и поцарапать покрытие на антипригарных. Используйте мягкие губки или щетки, чтобы поддерживать ваши сковороды в хорошем состоянии.

7 Избегайте хранения сковородок одна в другой Если у вас тефлоновые сковороды, никогда не храните их одна в другой. Этот материал очень чувствителен к любым прикосновениям и может быть легко поврежден при таком хранении.

8 Хорошо просушите сковородку перед хранением После того, как вы помыли сковородки, дайте им высохнуть на открытом воздухе перед тем, как положить на хранение в шкаф. Остаточная влажность может привести к появлению плесени и из-за этого продукты могут начать пригорать.