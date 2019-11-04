Засучиваем рукава и принимаемся за работу: что нужно сделать в саду в ноябре

1 Влагозарядный полив До наступления морозов не забудьте провести последний в этом году полив деревьев. Влагозарядный полив особенно актуален в тех регионах, где осенью было мало дождей и земля успела высохнуть. Подзимний полив полезен по нескольким причинам: в почве образуется запас влаги, что способствует лучшей зимостойкости деревьев, потому что они не страдают от высыхания; влажная почва не так сильно промерзает, как сухая. При отсутствии снежного покрова влага сможет защитить корни деревьев от вымерзания; предзимний полив помогает бороться с вредителями, которые зимуют в земле. Способ полива зависит от возраста дерева. У молодых саженцев (до 5 лет) необходимо поливать весь приствольный круг. У более взрослых деревьев – лишь границу приствольного круга, где находится основная масса впитывающих корешков. Там нужно сделать несколько небольших канавок, куда и следует лить воду. Средний объем воды – 50 л на 1 кв.м. Вылить это количество нужно не за один раз, а в несколько этапов, иначе вода не впитается, а разольется на полсада. После полива лунки, которые были сделаны возле взрослых деревьев, обязательно нужно засыпать. В противном случае там впоследствии будет скапливаться вода, которая может спровоцировать гниение корней. Когда вода хорошо впитается, приствольные круги замульчируйте перегноем, торфом или листьями.

2 Обрезка деревьев Многие садоводы задаются вопросом, когда лучше проводить обрезку деревьев – весной или осенью. Если речь идет о формирующей или омолаживающей обрезке, то ответ однозначный – весной. А вот если нужно провести санитарную "чистку" дерева, то ее на весну откладывать не стоит. Выполнять осеннюю обрезку следует до наступления холодов. При температуре ниже –10°С обрезку проводить запрещено. При низких температурах древесина становится более ломкой, и ровный срез сделать крайне сложно. К тому же высок риск обморожения в месте обрезки, а это может спровоцировать гниение раны. Приступать к осенней обрезке можно сразу после наступления периода покоя. На то, что он уже начался, укажет окончание листопада. В это время сокодвижение у деревьев прекращается, и они легче переносят такую травмирующую процедуру, как обрезка. Осенью не стоит обрезать молодые саженцы и косточковые деревья, т.к. они очень плохо это переносят и могут погибнуть. Во время санитарной обрезки следует удалить все сломанные, засохшие и больные ветви. Можно также убрать те, что растут внутрь кроны и загущают ее. После обрезки место среза тщательно зачистите, чтобы он стал гладким, и обработайте вначале раствором медного купороса (1 ч.л. растворите в 1 л воды). Это защитит травмированные места от проникновения вредителей и распространения грибковых инфекций.

3 Заготовка черенков Ноябрь, после окончания листопада и наступления первых морозов, – лучшее время для заготовки черенков косточковых культур: сливы, вишни, абрикоса и т.п. Для заготовки черенков используйте однолетние побеги, находящиеся с южной стороны дерева. Лучшая толщина для будущего черенка – около 7 мм, длина – 30-40 см. Не забывайте о том, что не все заготовленные черенки переживут зиму, поэтому нарезайте их примерно на треть больше необходимого количества. Заготовленный сейчас материал будет находиться в спящем состоянии до самой прививки. Для этого поместите его в прохладное место с температурой около 0°С и оставьте там до весны.

4 Защита деревьев от животных Зимой, во время недостатка пропитания, деревья становятся объектом нападения различных животных, в том числе грызунов. Наша задача – ограничить им доступ к стволу и нижним скелетным веткам дерева. Сделать это можно разными способами. Обвяжите ствол лапником на высоту около 1,5 м – до такой отметки зайцы вряд ли смогут дотянуться. Только не забывайте, что иголки должны быть направлены вниз – только в этом случае они смогут защитить ствол от голодных зверьков. Кстати, защита штамбов также предохранит деревья от вымерзания в сильные холода. Если лапника нет, можете заменить его любым более доступным материалом – спанбондом, рубероидом, сеткой с мелкими ячейками, старыми капроновыми колготками и т.д. Постарайтесь заглубить защитный материал в землю сантиметров на 15, чтобы мелкие грызуны не смогли сделать подкоп и добраться к коре под землей. Нелишними будут и ядовитые приманки, которые нужно разложить около деревьев. Их следует защитить от дождя, птиц и домашних животных, которые могут случайно полакомиться чужим "угощением".

5 Побелка деревьев Все мы привыкли весной видеть аккуратные ряды побеленных деревьев. Однако побелку нужно проводить не весной, а осенью. Сделанная осенью, она не только защитит деревья от вредителей, но и станет хорошей защитой от солнечных ожогов. Ведь в конце зимы – начале весны, когда солнце начинает днем пригревать все сильней, вероятность ожогов коры возрастает. Белый цвет побелки отразит солнечные лучи и тем самым предохранит кору от повреждений. Для работы можно использовать как готовую смесь для побелки, так и приготовить ее самому из обычной извести. Для этого возьмите 2,5 кг извести и разведите ее в ведре воды. Добавьте к полученной смеси 300 г медного купороса (он защитит деревья от грибков и бактерий) и 100 г столярного клея (благодаря ему побелка дольше будет держаться на стволе). Перед побелкой тщательно очистите ствол и нижние скелетные ветви от лишайников и мхов. Это проще будет сделать в сырую погоду. А вот приступать непосредственно к побелке нужно в сухой день. Защитный слой должен быть толщиной 2-3 мм, поэтому белить придется несколько раз. Новый слой наносите только после полного высыхания предыдущего.

6 Защита от вымерзания Кроме деревьев, от вымерзания может пострадать и садовая земляника (клубника), особенно если зимой было мало снега. Чтобы уберечь ее, после промерзания земли на 5-8 см замульчируйте земляничную грядку. В качестве мульчи возьмите либо сухой торф, либо листья лесных деревьев. До наступления морозов делать этого не стоит, т.к. земляника может выпреть. А для задержания на грядке снега укройте ее ветками, которые остались от обрезки деревьев. Защитить от вымерзания следует и кусты малины, особенно растения, посаженные осенью. Для этого после наступления морозов посадки малины также замульчируйте сухим торфом.