Засучиваем рукава и принимаемся за работу: что нужно сделать в саду в ноябре

Влагозарядный полив
До наступления морозов не забудьте провести последний в этом году полив деревьев. Влагозарядный полив особенно актуален в тех регионах, где осенью было мало дождей и земля успела высохнуть. Подзимний полив полезен по нескольким причинам:
в почве образуется запас влаги, что способствует лучшей зимостойкости деревьев, потому что они не страдают от высыхания;
влажная почва не так сильно промерзает, как сухая. При отсутствии снежного покрова влага сможет защитить корни деревьев от вымерзания;
предзимний полив помогает бороться с вредителями, которые зимуют в земле.
Способ полива зависит от возраста дерева. У молодых саженцев (до 5 лет) необходимо поливать весь приствольный круг. У более взрослых деревьев – лишь границу приствольного круга, где находится основная масса впитывающих корешков. Там нужно сделать несколько небольших канавок, куда и следует лить воду.
Средний объем воды – 50 л на 1 кв.м. Вылить это количество нужно не за один раз, а в несколько этапов, иначе вода не впитается, а разольется на полсада. После полива лунки, которые были сделаны возле взрослых деревьев, обязательно нужно засыпать. В противном случае там впоследствии будет скапливаться вода, которая может спровоцировать гниение корней. Когда вода хорошо впитается, приствольные круги замульчируйте перегноем, торфом или листьями.
Обрезка деревьев
Многие садоводы задаются вопросом, когда лучше проводить обрезку деревьев – весной или осенью. Если речь идет о формирующей или омолаживающей обрезке, то ответ однозначный – весной. А вот если нужно провести санитарную "чистку" дерева, то ее на весну откладывать не стоит.
Выполнять осеннюю обрезку следует до наступления холодов. При температуре ниже –10°С обрезку проводить запрещено. При низких температурах древесина становится более ломкой, и ровный срез сделать крайне сложно. К тому же высок риск обморожения в месте обрезки, а это может спровоцировать гниение раны.
Приступать к осенней обрезке можно сразу после наступления периода покоя. На то, что он уже начался, укажет окончание листопада. В это время сокодвижение у деревьев прекращается, и они легче переносят такую травмирующую процедуру, как обрезка.
Осенью не стоит обрезать молодые саженцы и косточковые деревья, т.к. они очень плохо это переносят и могут погибнуть.
Во время санитарной обрезки следует удалить все сломанные, засохшие и больные ветви. Можно также убрать те, что растут внутрь кроны и загущают ее.
После обрезки место среза тщательно зачистите, чтобы он стал гладким, и обработайте вначале раствором медного купороса (1 ч.л. растворите в 1 л воды). Это защитит травмированные места от проникновения вредителей и распространения грибковых инфекций.
Заготовка черенков
Ноябрь, после окончания листопада и наступления первых морозов, – лучшее время для заготовки черенков косточковых культур: сливы, вишни, абрикоса и т.п.
Для заготовки черенков используйте однолетние побеги, находящиеся с южной стороны дерева. Лучшая толщина для будущего черенка – около 7 мм, длина – 30-40 см. Не забывайте о том, что не все заготовленные черенки переживут зиму, поэтому нарезайте их примерно на треть больше необходимого количества.
Заготовленный сейчас материал будет находиться в спящем состоянии до самой прививки. Для этого поместите его в прохладное место с температурой около 0°С и оставьте там до весны.
Защита деревьев от животных
Зимой, во время недостатка пропитания, деревья становятся объектом нападения различных животных, в том числе грызунов. Наша задача – ограничить им доступ к стволу и нижним скелетным веткам дерева. Сделать это можно разными способами.
Обвяжите ствол лапником на высоту около 1,5 м – до такой отметки зайцы вряд ли смогут дотянуться. Только не забывайте, что иголки должны быть направлены вниз – только в этом случае они смогут защитить ствол от голодных зверьков. Кстати, защита штамбов также предохранит деревья от вымерзания в сильные холода.
Если лапника нет, можете заменить его любым более доступным материалом – спанбондом, рубероидом, сеткой с мелкими ячейками, старыми капроновыми колготками и т.д. Постарайтесь заглубить защитный материал в землю сантиметров на 15, чтобы мелкие грызуны не смогли сделать подкоп и добраться к коре под землей.
Нелишними будут и ядовитые приманки, которые нужно разложить около деревьев. Их следует защитить от дождя, птиц и домашних животных, которые могут случайно полакомиться чужим "угощением".
Побелка деревьев
Все мы привыкли весной видеть аккуратные ряды побеленных деревьев. Однако побелку нужно проводить не весной, а осенью. Сделанная осенью, она не только защитит деревья от вредителей, но и станет хорошей защитой от солнечных ожогов. Ведь в конце зимы – начале весны, когда солнце начинает днем пригревать все сильней, вероятность ожогов коры возрастает. Белый цвет побелки отразит солнечные лучи и тем самым предохранит кору от повреждений.
Для работы можно использовать как готовую смесь для побелки, так и приготовить ее самому из обычной извести. Для этого возьмите 2,5 кг извести и разведите ее в ведре воды. Добавьте к полученной смеси 300 г медного купороса (он защитит деревья от грибков и бактерий) и 100 г столярного клея (благодаря ему побелка дольше будет держаться на стволе).
Перед побелкой тщательно очистите ствол и нижние скелетные ветви от лишайников и мхов. Это проще будет сделать в сырую погоду. А вот приступать непосредственно к побелке нужно в сухой день. Защитный слой должен быть толщиной 2-3 мм, поэтому белить придется несколько раз. Новый слой наносите только после полного высыхания предыдущего.
Защита от вымерзания
Кроме деревьев, от вымерзания может пострадать и садовая земляника (клубника), особенно если зимой было мало снега. Чтобы уберечь ее, после промерзания земли на 5-8 см замульчируйте земляничную грядку. В качестве мульчи возьмите либо сухой торф, либо листья лесных деревьев. До наступления морозов делать этого не стоит, т.к. земляника может выпреть. А для задержания на грядке снега укройте ее ветками, которые остались от обрезки деревьев.
Защитить от вымерзания следует и кусты малины, особенно растения, посаженные осенью. Для этого после наступления морозов посадки малины также замульчируйте сухим торфом.
Посадка кустов
В начале ноября, если позволяет погода, вы еще можете высадить у себя на участке зимостойкие и полезные кустарники: калину, боярышник и рябину.
Никогда не сажайте рядом боярышник и рябину, потому что у этих кустов взаимная "нелюбовь". Они могут стать причиной появления друг у друга различных инфекционных заболеваний.
Для посадки любого из кустов выберите место на солнечной стороне участка. Выкопайте посадочную яму диаметром 40 см и внесите туда комплексное минеральное удобрение. После посадки растения полейте и замульчируйте. До наступления морозов (от посадки до прихода холодов должно пройти 2-3 недели) кусты успеют прижиться, а весной – рано тронуться в рост.
Времени до зимы осталось совсем мало. Нужно успеть оказать саду последнюю помощь, чтобы ему легче было пережить неблагоприятные условия.