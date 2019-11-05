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Советы садоводов: как и когда стоит пересаживать бегонию

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Советы садоводов: как и когда стоит пересаживать бегонию
10:41 Сегодня Телеграф https://podokonnik.temadnya.com Фото: pixabay

Узнайте ошибки, которые допускает каждый при пересадке бегонии, для того, чтобы их не допустить.

  • 1

    Растение нужно пересаживать в двух случаях. Во-первых, пересадить бегонию после покупки необходимо в обязательном порядке. Дело в том, что если вы не сажаете цветы, которые покупаете в магазине в новый горшок, со временем они вянут и вы ничего не сможете с этим поделать. Чтобы избежать такого печального исхода, бегонию, которая была куплена в магазине, нужно посадить в другой горшок с заменой грунта.

  • 2

    Поэтому если цветовод купил(а) этот цветочек, нужно сразу позаботиться о грунте и горшочке. Во-вторых, уход за растением подразумевает также ежегодную пересадку. Это делают для того, чтобы восполнить питательные элементы, ведь за год почва заметно истощается. Если хотите правильно ухаживать за этими цветочками, запомните, что пересаживать бегонию можно и нужно ежегодно.

  • 3

    Кроме того, нельзя перемещать растение во время цветения. Цветущую бегонию ни в коем случае нельзя трогать – дождитесь окончания процесса. Если вы пересадите цветок, который цвел, то в скором времени цветочки опадут и от былой красоты не останется и следа.

  • 4

    Пересадка бегонии в домашних условиях – дело нехитрое, главное в нем – все сделать правильно. Итак, как правильно пересадить бегонию? Прежде всего нужно подобрать подходящий горшок. Он должен быть немного больше чем тот, в котором растение содержалось ранее, но не быть при этом свободным – это негативно влияет на корневую систему. Далее стоит подобрать подходящую почвенную смесь, чтобы ваша красавица чувствовала себя отлично на новом месте.

    Перед пересадкой бегонии нужно подобрать подходящий горшок

  • 5

    Идеально подойдет смесь из торфа, перегноя, дерна и обычной земли, которые были взяты в равных пропорциях. Кроме того, стоит позаботиться о растении, которое будет пересажено, и обеспечить новое место хорошим дренажом. Для этого используют различные материалы: керамзит, черепицу, щебень или даже пенопласт, порезанный кубиками. Теперь, как только все приготовления были завершены, пришло время узнать, как пересадить бегонию в домашних условиях.

  • 6

    Далее нужно очень аккуратно вынуть цветочек из горшка. Чтобы облегчить процедуру, можно постучать по его стенкам, чтобы земляной ком немного от них отошел и было легче его достать. Отряхните ком от земли и осмотрите корни: сгнившие или засохшие необходимо срезать – пользы от них не будет никакой, а вот вред вполне возможен. После того как нежелательные элементы были удалены, обработайте места срезов, присыпав их корицей или толченным активированным углем.

    Бегонию после пересадки необходимо обильно полить

    Теперь можно не спеша поместить извлеченное растение в центр нового горшочка. Землю досыпать следует очень аккуратно, внимательно следя за тем, чтобы ни корни, ни листики цветочка случайно не сломались. Не бойтесь утрамбовывать землю – смело приминайте ее пальцами и досыпайте новый слой, когда она уляжется. До верхней кромки должно оставаться не более 1 см, чтобы можно было беспрепятственно поливать вашу красавицу и вода не выливалась за края. Последнее, что необходимо сделать перед тем, как процедуру можно будет считать завершенной – обильно полить цветок. Не жалейте воды – ее должно быть столько, чтобы она начала выходить из дренажного отверстия. Таким образом вы хорошо смочите почву, но в дальнейшем столько воды уже не потребуется – это разовая процедура.

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Растение, Цветок, Сад, Бегония.
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