Как сделать квартиру уютней и комфортней: 7 дизайнерских хитростей

1 Поставьте комнатный цветок в угол По информации, преподаватели по дизайну не устают повторять, что цветок в углу – это моветон. Такая мысль сформировалась в связи с тем, что если в квартире появился пустой угол, то значит вы допустили ряд ошибок в планировке. Однако при создании дизайн-проекта многие вообще забывают о комнатных растениях. Поэтому если у вас есть подходящий цветок или дерево в красивом горшке, а также имеется в распоряжении ничем не занятый угол, то может смело поставить растение там. Чтобы оно не выглядело отдельным элементом и прекрасно вписывалось в имеющийся интерьер, подбирайте крупные экземпляры с широкими листьями в кадках. В этом случае растения станут отличным акцентом. «Дом» для цветка выбирайте простой, лаконичной формы, но с ярко выраженной текстурой. Идеальным вариантом станет текстильная корзина или глиняный горшок. Что касается самого растения, то ставку необходимо делать на неприхотливые и высокие экземпляры (около метра). Хороший пример – лировидный фикус. За счет своего «роста», он заполнит имеющееся пространство и украсит комнату.

2 Используйте книги Этот вариант декора больше всего подойдет для квартиры библиофила. Если в вашем распоряжении имеется большое количество книг, не «запирайте» их в шкафах и тумбах, а используйте в декоративных целях. Например, ваза или статуэтка выглядят слишком мелко на фоне стены, поставьте их на две-три книги. В этом случае они будут выполнять роль своеобразного пьедестала для скульптуры. Этот же прием можно применить и в том случае, если одна лампа на прикроватной тумбе оказалась ниже другой. Подложив необходимое количество литературы, вы добьетесь идеальной симметрии. Также книги пригодятся в том случае, если нечем занять полки в квартире. Еще один вариант – размещать их на тумбах, комодах, стеллажах. Таким образом вы сможете превратить скучную однообразную мебель в яркий элемент интерьера. Совет: Если в квартире уже есть много элементов, бросающихся в глаза, и вам хочется сделать декор более нейтральным, снимите с книг глянцевые обложки, привлекающие внимание.

3 Делайте ставку на прозрачную мебель Прозрачная мебель сейчас находится в тренде. И это неудивительно, ведь она имеет свойство «растворяться» в интерьере. Стол и стулья из люсита или акрила идеально впишутся в обстановку даже самой маленькой квартиры, ведь они не будут «давить» и перегружать пространство. Можно начать с маленьких элементов, например, прозрачной лампы или полки. Поставьте на нее обычную стеклянную вазу с цветами, и вы заметите, как преобразилась окружающая атмосфера. Дизайнеры советуют экспериментировать и сочетать в одном интерьере классические и современные материалы, например, стекло и акрил. Лучше всего такой прием будет работать в квартирах, оформленных в рустикальном стиле, так как дерево выступает связующим элементом и объединяет все детали в единое целое.

4 Выберете "лидирующий" цвет У вас есть любимый цвет? Значит пришло время активно использовать его в дизайне интерьера. По словам экспертов, один и тот же оттенок будет смотреться совершенно иначе на разных поверхностях. Например, на тумбочке, оштукатуренной стене, потолке и так далее. Если применять единый цвет в каждой из комнат, то он визуально объединит все помещения в единую композицию. Еще один интересный прием – красить полы во всей квартире в одинаковый оттенок. В этом случае вы добьетесь идеального сочетания цвета стен и пола, а при необходимости можно будет быстро и легко сделать перестановку мебели.

5 Применяйте асимметрию Давайте говорить откровенно: ровно повесить картину над кроватью или диваном сможет любой. А вот грамотно применить нецентрированную развеску получится не у каждого. Но попробовать все равно стоит. Особенно, если фотографии или сувениры смотрятся слишком мелко на фоне огромной стены. В этом случае их нужно будет сместить с центральной оси в сторону, повесив сбоку и ниже обычного. Такая асимметрия будет смотреться намного интереснее и оригинальнее. Эта же хитрость хорошо сработает по отношению к свободной площади над полками, прикроватным столиком, камином. Главное – придерживаться правила: «ниже и ближе к краю». Так вы сможете за несколько минут превратить комнату с нелепым дизайном в стильное и яркое помещение. Также обратите внимание на тот факт, что предмет, который вы выставляете на всеобщее обозрение, должен иметь для вас особое значение. Конечно, можно просто купить в магазине несколько фотографий и картин для декора, но тогда вы рискуете превратить комнату в модную галерею.

6 Прячьте технику В классических интерьерах технику часто прячут за картинами, в столах или шкафах. Однако такой дизайнерский ход понимают далеко не все. Например, хозяева квартиры, которые только что приобрели ультратонкий телевизор стремятся, наоборот, выставить его на всеобщее обозрение, чтобы друзья и знакомые могли восхититься покупкой. Однако мода на технику меняется очень быстро, и то, что было в тренде вчера, может устареть уже завтра. Неизменной остается лишь красота и актуальность классической обстановки. Убить сразу двух зайцев сможет так называемая «медиастена». Все, что вам потребуется для ее создания, – это расставить все гаджеты на открытых полках или стеллажах. Изюминкой станут фотографии, подсвечники и интересные арт-объекты, которые будут находиться «по соседству» с девайсами. Такая стена однозначно привлечет внимание, вне зависимости от того, будет там стоять телевизор или нет. Еще один полезный совет: чтобы избежать скопления в комнате проводов и кабелей, купите беспроводные антенны и датчики. Они будут передавать сигнал от приемника, который вы спрячете в закрытом шкафу, находящемся поблизости.