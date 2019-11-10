Лунный посевной календарь с 11 ноября по 17 ноября 2019 года

Известно, что корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.
Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.
11 Ноября 2019, Понедельник 15 лунный день: Растущая луна. Не тревожьте комнатные растения.
12 Ноября 2019, Вторник 16 лунный день: Полнолуние. Отсортируйте картофель и отберите клубни на семена.
13 Ноября 2019, Среда 17 лунный день: Убывающая луна. Сделайте дополнительные опоры для вьющихся растений.
14 Ноября 2019, Четверг 18 лунный день: Убывающая луна. Укрывайте стволы молодых деревьев и защищайте сад от грызунов.
15 Ноября 2019, Пятница 19 лунный день: Убывающая луна. Неблагоприятный день для любых работ. Отдыхайте.
16 Ноября 2019, Суббота 20 лунный день: Убывающая луна. В случае необходимости полейте все комнатные цветы.
17 Ноября 2019, Воскресенье 21 лунный день: Убывающая луна. Помойте и опрыскайте листья влаголюбивых растений.
Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.