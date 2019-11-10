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Лунный посевной календарь с 11 ноября по 17 ноября 2019 года

Лунный посевной календарь с 11 ноября по 17 ноября 2019 года
13:43 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Урожайность большинства плодовых культур во многом зависит от того, в какую фазу луны семена или рассада были посажены в землю.

Известно, что корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.

Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.

Лунный посевной календарь дачника с 11 ноября по 17 ноября 2019 года

11 Ноября 2019, Понедельник 15 лунный день: Растущая луна. Не тревожьте комнатные растения.

12 Ноября 2019, Вторник 16 лунный день: Полнолуние. Отсортируйте картофель и отберите клубни на семена.

  • Народная примета на день: День Зиновия. Синичкин день. Первое массовое появление синиц около домов - признак приближающихся больших холодов.

13 Ноября 2019, Среда 17 лунный день: Убывающая луна. Сделайте дополнительные опоры для вьющихся растений.

14 Ноября 2019, Четверг 18 лунный день: Убывающая луна. Укрывайте стволы молодых деревьев и защищайте сад от грызунов.

  • Народная примета на день: День Кузьмы и Демьяна. Начало зимы, первые морозы, Козьма - Демьян с мостом, Никола (19 декабря) с гвоздем. Козьма закует, а Михайло раскует. Не заковать зиме речку до сегодняшнего дня.

15 Ноября 2019, Пятница 19 лунный день: Убывающая луна. Неблагоприятный день для любых работ. Отдыхайте.

16 Ноября 2019, Суббота 20 лунный день: Убывающая луна. В случае необходимости полейте все комнатные цветы.

17 Ноября 2019, Воскресенье 21 лунный день: Убывающая луна. Помойте и опрыскайте листья влаголюбивых растений.

Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.

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Народные приметы, Лунный календарь, Посевной календарь, Благоприятные дни для посадки культур, Уход за культурами, Календарь за ноябрь, Посевной календарь с 11 ноября по 17 ноября.
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