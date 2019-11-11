Не теряем время: чем заняться огороднику поздней осенью

На носу ноябрь, осень постепенно переходит в свою заключительную фазу.

Осталось меньше двух месяцев до того момента, как день снова начнет прибавляться. Незаметно пролетят и новогодние праздники, а сразу за ними новый огородный сезон, как всегда неожиданно, стремглав ворвется в нашу размеренную жизнь.

Но прежде, чем готовиться к очередному сезону, следует завершить дела в текущем. Давайте перечислим мероприятия, для которых ноябрь – наиболее подходящее время.

Кто-то является сторонником осенних обрезок, а кто-то данные процедуры предпочитает выполнять ранней весной. Но все на весну лучше не перекладывать. Те же смородина и крыжовник просыпаются очень рано, поэтому весной их не всегда получается обрезать вовремя, до распускания почек.

У смородины следует обрезать ветки старше 4 лет, у крыжовника – старше 5 лет. Их можно отличить по более темной неровной коре, повышенной корявости. К тому же старые ветви большей частью расположены в нижней части куста.

Благодаря их обрезке Вы добьетесь осветления кроны, тем самым предоставив больший простор молодым продуктивным побегам. Старайтесь обрезать их максимально (на уровне земли), чтобы на поверхности оставались лишь минимальные пеньки.

Также обрезке следует подвергнуть загнутые макушки молодых побегов, неестественно деформированные вследствие жизнедеятельности тли или развития грибковых заболеваний. Эти части наиболее опасны, так как они содержат в себе зимующие яйца и личинки вредителей, а также споры грибковых заболеваний. Поэтому перед обрезкой желательно подстелить под каждый кустарник газеты, а сразу после – сжечь на костре все собранные растительные остатки.

Если Ваши смородиновые кусты были поражены стеклянницей, то пораженные ветки нужно обрезать у самого основания. При тотальном заражении куст следует полностью выкорчевать и сжечь.

Старые отплодоносившие стебли малины многие специалисты рекомендуют не оставлять под зиму, потому что в них зимуют вредители и возбудители заболеваний. Мы поступали по-всякому: то вообще не трогали кусты, то оставляли зимовать лишь одни пеньки. В последнем случае весной наша ремонтантная малина отрастала заметно медленнее и соответственно давала первый урожай с запозданием на 2-3 недели.

Обрезку малины следует проводить только после потемнения листьев. До тех пор, пока они преимущественно зеленые, идут процессы фотосинтеза, растение получает питание и продолжает готовиться к предстоящей зимовке.

Перед самым приходом постоянных морозов желательно провести опрыскивание медьсодержащими препаратами. Обрабатываем уже перечисленные выше смородину, крыжовник, малину, жимолость, декоративные растения (включая розы). Чем ближе к устойчивым морозам провести данную процедуру, тем меньше активного вещества будет смыто осадками, а значит, эффективность такой обработки повысится.

Аналогичный совет можно дать и по побелке штамбов и скелетных ветвей. Торопиться с ней не стоит, поздняя осень – наиболее подходящее время для выполнения данной процедуры. Последующая морозная погода сведет к минимуму дожди, что максимально уменьшит возможное смывание защитного состава.

Вместо побелки для защиты от солнечных ожогов молодые деревца можно не очень плотно обмотать спанбондом или мешковиной. Данные материалы не сковывают разрастание коры и не оказывают негативного влияния на нормальное развитие растений, а также предупреждают появление морозобоин. Из-за того, что такие укрытия "дышат", после зимних оттепелей они очень быстро просыхают и не вызывают выпревания, как та же полиэтиленовая пленка.

Хвойники также желательно обмотать спанбондом или мешковиной. Делается это не столько для защиты от морозов, сколько для предотвращения появления солнечных ожогов. С данной процедурой тоже нежелательно торопиться, провести ее следует в самом конце осени или даже начале зимы.

Вокруг теплолюбивых культур сооружайте укрывные каркасы. Для низких или снятых с опор растений порой достаточно воткнуть в землю обычные дуги. Это позволит Вам не ориентироваться на долгосрочные прогнозы погоды, а сразу быстро накрыть посадки по мере необходимости.

Соберите опавшие листья и сожгите, если они принадлежали сильно пораженным растениям (например, больному мучнистой росой крыжовнику). Если же массовых болезней и вредителей не наблюдалось, лиственный покров можно оставить. В естественной среде он выполняет функцию почвопокровной защиты в малоснежные зимы. Плюс, такой опад – естественный корм и укрытие для земляных червей, ключевых помощников дачника на участке.

Пока почва еще не стала мерзлой, можно подготовить бороздки для подзимнего посева. Когда придут морозы, Вы просто равномерно распределите семена по бороздкам и присыплете их сверху сухой почвой. Ее, как Вы понимаете, также следует заготовить заблаговременно и хранить в подвале или другом подходящем помещении при плюсовой температуре. Достаточно запасти всего пару ведер рыхлого грунта.

Если к концу осени Вы все еще не обеззаразили теплицу, непременно сделайте это. Все внутренние поверхности тщательно промойте с дезинфицирующим моющим средством, извлеките все растительные остатки.