ТОП-6 предметов мебели, которым не место в маленьких квартирах (Фото)

1 Прикроватная тумбочка Тумбочка подойдет только для большой спальни. Многие считают прикроватную тумбочку или столик поистине незаменимыми предметами интерьера. Действительно, на них можно разместить вещи, которыми мы привыкли пользоваться перед сном: телефон, книгу, зарядное устройство, стакан воды и так далее. И если говорить о больших спальнях, где кровать занимает лишь третью часть свободной площади, то там тумбочки на самом деле нужны. Они не только выполняют свои непосредственные функции, но и позволяют ненавязчиво заполнить имеющееся пространство, а также составить единую композицию с кроватью. Однако, если в вашем распоряжении лишь маленькая спальня, в которой не хватает места даже для полноценной постели, то покупка тумбочки станет большой ошибкой. Она не позволит вам рационально использовать пространство, а также займет место, которое вы могли бы использовать для полноценного хранения. Что делать: Мы советуем совсем отказаться от тумбочек. Вместо них разместите над изголовьем открытую полку и повесьте рядом светильник, чтобы у вас была возможности читать по вечерам. Полочка над изголовьем кровати может выполнить роль тумбочки. Или, в крайнем случае, воспользуйтесь "услугами" маленького прикроватного столика светлого оттенка на высоких ножках. Он не займет много места и за счет своего внешнего вида добавит комнате легкости и изящества. Освободившиеся метры используйте для размещения компактного шкафа-купе либо комода: в них поместится намного больше вещей, чем на тумбочке, да и композиция будет смотреться очень гармонично.

2 Журнальный столик Журнальный столик скорее декоративный предмет интерьера, чем практичный. Прежде чем располагать журнальный столик в крохотной гостиной, подумайте, не займет ли он место более важного предмета интерьера, и не перегрузит ли комнату. Если ваша гостиная вмещает в себе лишь одну зону для отдыха и располагает минимальным количеством мебели, то журнальный или кофейный столик хорошо впишется в имеющуюся обстановку. А вот владельцам однокомнатных квартир стоит отказаться от этого предмета интерьера. Обычно, в их гостиных, которые, одновременно, являются и спальней, должны разместиться зоны для сна, релакса, работы, хранения и так далее. В этой ситуации журнальный столик, который в большинстве случаев выполняет эстетичную функцию, будет явно лишним. Что делать: Лучше оставьте центр комнаты максимально свободным, а вместо стола поставьте компактный и многофункциональный предмет интерьера, который возьмет на себя выполнение сразу нескольких задач.

3 Низкий шкаф для одежды Низкий шкаф занимает столько же времени, сколько и высокий, но вмещает меньше вещей. Самая большая проблема, с которой сталкиваются хозяева маленьких квартир, – это организация хранения. Особенно остро встает вопрос о размещении одежды, обуви и аксессуаров. Кажется, что идеальным вариантом станет невысокий, но глубокий шкаф. Однако, по мнению дизайнеров, он не оправдывает возложенных на него надежд. Что делать: Эксперты советуют отдать предпочтение узкой модели высотой под потолок. Что касается цвета, то он должен совпадать с оттенком стен. Таким образом, он сольется со стеной, "растворится" в интерьере и не будет "давить" на вас. Наверху можно будет хранить сезонные вещи, текстиль, а также предметы, которые вы редко используете. Не забудьте о перекладинах для вешалок и большом количестве полок. Это особенно актуально если в квартире живет много людей, а шкаф один. Светлый шкаф. Совет: повесьте на шкаф зеркало или изначально выбирайте мебель с зеркальной дверцей. Используя такой нехитрый прием, вы сможете получить эффект расширения маленького пространства.

4 Массивные стулья Массивные стулья занимают слишком места. Теперь поговорим о кухне, габариты которой всегда оставляют желать лучшего. Выбирая мебель для оформления обеденной зоны, сразу откажитесь от идеи покупки массивных стульев с высокой спинкой. Это решение не подойдет для крохотной кухни, так как подобные предметы интерьера создают ненужный визуальный шум и сильно перегружают имеющееся пространство. К тому же, они занимают много места, которого на кухне и так вечно не хватает. Вы просто не сможете нормально передвигаться по комнате и постоянно будете спотыкаться о стулья. Что делать: Вместо них лучше приобрести компактные табуреты светлого оттенка без спинки. Возможно, это будет не так удобно, зато вы сразу заметите, как визуально изменилась комната: стало больше пространства для маневров, кухня выглядит намного уютнее и не возникает ощущение того, что вы находитесь в кладовке. Еще один вариант – прозрачные пластиковые модели. Они легкие, невесомые, лаконичные и не привлекают лишнего внимания.

5 Пуф Вместо пуфов лучше поставить обувницу, если речь идет о коридоре. Несмотря на то, что пуф считается многофункциональным предметом интерьера (его можно использовать для сидения, как подставку для ног, в качестве журнального столика и так далее), в маленькой комнате он явно будет лишним. Если говорить о просторных помещениях, то да – он способен дополнить интерьер, сделать его красивым и завершенным. Но когда речь идет о крохотных пространствах, то пуф лишь захламляет комнату, не дает простора для маневров и занимает площадь, которую можно было бы использовать для размещения более нужно предмета интерьера. Что делать: Согласитесь, что, например, в коридоре вместо пуфа лучше использовать обувницу, дополненную сиденьем, а в спальне и вовсе можно обойтись без него.