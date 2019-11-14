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ТОП-6 предметов мебели, которым не место в маленьких квартирах (Фото)

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ТОП-6 предметов мебели, которым не место в маленьких квартирах (Фото)
16:37 Сегодня Телеграф https://odomah.org/1816550862223575113/6-predmetov-mebeli-kotorye-zahlamlyayut-malenkuyu-kvartiru-i-pogloschayut-svobodnoe-mesto/ Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас список вещей, которые поглощают свободные места в миниатюрных помещениях.

  • 1

    Прикроватная тумбочка

    Тумбочка подойдет только для большой спальни.

    Многие считают прикроватную тумбочку или столик поистине незаменимыми предметами интерьера. Действительно, на них можно разместить вещи, которыми мы привыкли пользоваться перед сном: телефон, книгу, зарядное устройство, стакан воды и так далее. И если говорить о больших спальнях, где кровать занимает лишь третью часть свободной площади, то там тумбочки на самом деле нужны. Они не только выполняют свои непосредственные функции, но и позволяют ненавязчиво заполнить имеющееся пространство, а также составить единую композицию с кроватью. Однако, если в вашем распоряжении лишь маленькая спальня, в которой не хватает места даже для полноценной постели, то покупка тумбочки станет большой ошибкой. Она не позволит вам рационально использовать пространство, а также займет место, которое вы могли бы использовать для полноценного хранения.

    Что делать:

    Мы советуем совсем отказаться от тумбочек. Вместо них разместите над изголовьем открытую полку и повесьте рядом светильник, чтобы у вас была возможности читать по вечерам.

    Полочка над изголовьем кровати может выполнить роль тумбочки.

    Или, в крайнем случае, воспользуйтесь "услугами" маленького прикроватного столика светлого оттенка на высоких ножках. Он не займет много места и за счет своего внешнего вида добавит комнате легкости и изящества. Освободившиеся метры используйте для размещения компактного шкафа-купе либо комода: в них поместится намного больше вещей, чем на тумбочке, да и композиция будет смотреться очень гармонично.

  • 2

    Журнальный столик

    Журнальный столик скорее декоративный предмет интерьера, чем практичный.

    Прежде чем располагать журнальный столик в крохотной гостиной, подумайте, не займет ли он место более важного предмета интерьера, и не перегрузит ли комнату. Если ваша гостиная вмещает в себе лишь одну зону для отдыха и располагает минимальным количеством мебели, то журнальный или кофейный столик хорошо впишется в имеющуюся обстановку. А вот владельцам однокомнатных квартир стоит отказаться от этого предмета интерьера. Обычно, в их гостиных, которые, одновременно, являются и спальней, должны разместиться зоны для сна, релакса, работы, хранения и так далее. В этой ситуации журнальный столик, который в большинстве случаев выполняет эстетичную функцию, будет явно лишним.

    Что делать:

    Лучше оставьте центр комнаты максимально свободным, а вместо стола поставьте компактный и многофункциональный предмет интерьера, который возьмет на себя выполнение сразу нескольких задач.

  • 3

    Низкий шкаф для одежды

    Низкий шкаф занимает столько же времени, сколько и высокий, но вмещает меньше вещей.

    Самая большая проблема, с которой сталкиваются хозяева маленьких квартир, – это организация хранения. Особенно остро встает вопрос о размещении одежды, обуви и аксессуаров. Кажется, что идеальным вариантом станет невысокий, но глубокий шкаф. Однако, по мнению дизайнеров, он не оправдывает возложенных на него надежд.

    Что делать:

    Эксперты советуют отдать предпочтение узкой модели высотой под потолок. Что касается цвета, то он должен совпадать с оттенком стен. Таким образом, он сольется со стеной, "растворится" в интерьере и не будет "давить" на вас. Наверху можно будет хранить сезонные вещи, текстиль, а также предметы, которые вы редко используете. Не забудьте о перекладинах для вешалок и большом количестве полок. Это особенно актуально если в квартире живет много людей, а шкаф один.

    Светлый шкаф.

    Совет: повесьте на шкаф зеркало или изначально выбирайте мебель с зеркальной дверцей. Используя такой нехитрый прием, вы сможете получить эффект расширения маленького пространства.

  • 4

    Массивные стулья

    Массивные стулья занимают слишком места.

    Теперь поговорим о кухне, габариты которой всегда оставляют желать лучшего. Выбирая мебель для оформления обеденной зоны, сразу откажитесь от идеи покупки массивных стульев с высокой спинкой. Это решение не подойдет для крохотной кухни, так как подобные предметы интерьера создают ненужный визуальный шум и сильно перегружают имеющееся пространство. К тому же, они занимают много места, которого на кухне и так вечно не хватает. Вы просто не сможете нормально передвигаться по комнате и постоянно будете спотыкаться о стулья.

    Что делать:

    Вместо них лучше приобрести компактные табуреты светлого оттенка без спинки. Возможно, это будет не так удобно, зато вы сразу заметите, как визуально изменилась комната: стало больше пространства для маневров, кухня выглядит намного уютнее и не возникает ощущение того, что вы находитесь в кладовке. Еще один вариант – прозрачные пластиковые модели. Они легкие, невесомые, лаконичные и не привлекают лишнего внимания.

  • 5

    Пуф

    Вместо пуфов лучше поставить обувницу, если речь идет о коридоре.

    Несмотря на то, что пуф считается многофункциональным предметом интерьера (его можно использовать для сидения, как подставку для ног, в качестве журнального столика и так далее), в маленькой комнате он явно будет лишним. Если говорить о просторных помещениях, то да – он способен дополнить интерьер, сделать его красивым и завершенным. Но когда речь идет о крохотных пространствах, то пуф лишь захламляет комнату, не дает простора для маневров и занимает площадь, которую можно было бы использовать для размещения более нужно предмета интерьера.

    Что делать:

    Согласитесь, что, например, в коридоре вместо пуфа лучше использовать обувницу, дополненную сиденьем, а в спальне и вовсе можно обойтись без него.

  • 6

    Сервант

    Сервант давно вышел из моды и портит общий вид комнаты.

    Когда-то без сервантов не обходился интерьер никакой, даже самой маленькой квартиры. Однако они давно вышли из моды и перестали быть стильным дополнением любого интерьера, а тем более – интерьера крохотной хрущевки.

    Что делать:

    Если вы являетесь обладателем красивых сервизов, коллекции фарфоровых тарелок или сувениров из разных стран мира, используйте для их хранения открытый книжный шкаф, полки или стеллаж. Во-первых, таким образом вы освободите место, а, во-вторых, оригинально украсите комнату и создадите акцент, на котором всегда будет останавливаться взгляд.

Маленькие квартиры, которые превратили в хоромы (Фото)

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Мебель, Маленькая квартира, Ненужная мебель.
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