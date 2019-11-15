Скачать
Пятница, 15.11.2019
Итоги дня 14 ноября: принятие Госбюджета-2020 и победа над эстонцами
Итоги дня 14 ноября: принятие Госбюджета-2020 и победа над эстонцами
США и Китай близки к заключению торгового соглашения
США и Китай близки к заключению торгового соглашения
Отбор Евро-2020: результаты всех матчей 14 ноября (Видео)
Отбор Евро-2020: результаты всех матчей 14 ноября (Видео)
15 ноября - приметы и обряды в День Пигасия и Акиндина
15 ноября - приметы и обряды в День Пигасия и Акиндина

Клеем обои самостоятельно: все тонкости работы

Смотрите фото (3)
Клеем обои самостоятельно: все тонкости работы
10:45 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Практические советы и как поклеить обои самостоятельно - далее.

Обои являются одним из самых простых материалов для отделки стен гостиной, спальни или детской комнаты. Однако не все знают о тонкостях такой работы. 

Что нужно учесть перед поклейкой обоев?

Сколько надо обоев?

  • измерьте ширину и длину каждой стены, которую вы планируете оклеить. Перемножте полученные цифры;

  • отнимите площадь окон, дверей и других проемов. Посчитайте разницу между общей площадью и площадью отверстий;

  • чтобы определить количество необходимых рулонов обоев шириной до 55 сантиметров, делите площадь на 5. Если вы приобрели обои шириной до 100 сантиметров, разделите на 10.

Как подготовить стены к работе?

Клеить обои нужно на "чистую" стену. Однако во время ремонта "чистых" стен не бывает.

  • пористые стены – если стена дырявая или имеет повреждения, то ее необходимо выровнять. Делают это с помощью шпаклевки;

  • крашеные стены – в таком случае нужно удалить слой краски. Иногда это можно сделать с помощью воды, в худшем случае придется упражняться с долотом;

  • старые обои – приготовьте ведро с теплой водой. Обои сами отстанут от стены, если их намочить.

Инструменты для работы

Кроме обоев понадобятся еще несколько подручных средств:

  • любое пластиковое ведро или другая хозяйственная тара вместимостью не менее 5 литров;

  • кисть или валик, лучше всего на длинной ручке;

  • канцелярский нож или ножницы для обрезки обоев;

  • серый карандаш, маркер или красная масляная пастель, чтобы ставить отметки;

  • чтобы не поклеить обои косо, рекомендуется разметить стены на ровные сектора, используя противовес с нитью;

  • рулетка;

  • лестница, устойчивый стол, пара табуреток для удобного доступа к потолку;

  • широкий обойный стол, также стоит постелить на пол бумагу;

  • для разглаживания обоев можно использовать мягкий валик или тряпку.

Как сделать квартиру уютней и комфортней: 7 дизайнерских хитростей

Если вас пугает цена от квалифицированного мастера, то можете смело покупать рулоны и приступать к работе, положившись на собственные силы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Дом, Дом и сад, Обои, Поклейка обоев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Урегулирование ситуации на Донбассе: озвучена позиция Ахметова
02 Украина 1:0 Эстония: события матча (Видео)
03 Итоги дня 14 ноября: принятие Госбюджета-2020 и победа над эстонцами
04 "Готов к диалогу и дискуссии": Зеленский на встрече с послами G7
05 Разумков о "земельном референдуме": Это может произойти и раньше, чем в 2024 году
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Курс валют на 15 ноября: гривна продолжает укреплять свои позиции
Курс валют на 15 ноября: гривна продолжает укреплять свои позиции
Туманы и дожди: прогноз погоды на 15-16 ноября
Туманы и дожди: прогноз погоды на 15-16 ноября
Трампу не нужна помощь Украины
Трампу не нужна помощь Украины
В этот раз без проблем: SpaceX провела испытания корабля Crew Dragon (Видео)
В этот раз без проблем: SpaceX провела испытания корабля Crew Dragon (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь