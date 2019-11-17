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Лунный посевной календарь с 18 ноября по 24 ноября 2019 года
Лунный посевной календарь с 18 ноября по 24 ноября 2019 года

Лунный посевной календарь с 18 ноября по 24 ноября 2019 года

Лунный посевной календарь с 18 ноября по 24 ноября 2019 года
15:00 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Урожайность большинства плодовых культур во многом зависит от того, в какую фазу луны семена или рассада были посажены в землю.

Известно, что корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.

Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.

Лунный посевной календарь дачника с 18 ноября по 24 ноября 2019 года

18 Ноября 2019, Понедельник 22 лунный день: Убывающая луна. Не тревожьте комнатные цветы. Помните о подсветке.

19 Ноября 2019, Вторник 23 лунный день: Третья четверть. Белите стволы и скелетные ветви деревьев. Защищайте сад от грызунов.

  • Народная примета на день: Варлаам Ледостав. Мороз и вьюга обнялись, в любви вечной поклялись. На многих речках появляется лед. Снег в этот день - к снежной зиме.

20 Ноября 2019, Среда 24 лунный день: Убывающая луна. Подкормите цветущие комнатные растения. Добавьте им освещения.

21 Ноября 2019, Четверг 25 лунный день: Убывающая луна. Проверьте температуру и влажность в хранилищах.

  • Народная примета на день: Михайлов день. Михайло мосты мостит. Оттепели: михайловские, введенские, михайловские грязи. Коли иней - жди больших снегов, а коли день зачнется туманом - ростепели быть. Если путь порушит, не жди пути до 19 декабря.

22 Ноября 2019, Пятница 26 лунный день: Убывающая луна. Сделайте что-нибудь своими руками для дачного участка.

  • Народная примета на день: Матрены зимние. Матренин день. С этого дня зима встает на ноги, налетают морозы. Ноябрь мосты мостит, зима морозы кует. Если гусь выйдет на лед, то будет еще плавать по воде.

23 Ноября 2019, Суббота 27 лунный день: Убывающая луна. Хороший день для рукоделия и занятия дизайном интерьера.

24 Ноября 2019, Воскресенье 28 лунный день: Убывающая луна. Подкормите цветущие зимой растения комплексными удобрениями.

  • Народная примета на день: Федор Студит землю студит. Со Студита стужа, что ни день, то хуже. Холода правы, без них - неладно.

Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.

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Все по теме:

Народные приметы, Лунный календарь, Посевной календарь, Благоприятные дни для посадки культур, Уход за культурами, Календарь за ноябрь, Посевной календарь с 18 ноября по 24 ноября.
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