Лунный посевной календарь с 18 ноября по 24 ноября 2019 года

Известно, что корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.
Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.
18 Ноября 2019, Понедельник 22 лунный день: Убывающая луна. Не тревожьте комнатные цветы. Помните о подсветке.
19 Ноября 2019, Вторник 23 лунный день: Третья четверть. Белите стволы и скелетные ветви деревьев. Защищайте сад от грызунов.
20 Ноября 2019, Среда 24 лунный день: Убывающая луна. Подкормите цветущие комнатные растения. Добавьте им освещения.
21 Ноября 2019, Четверг 25 лунный день: Убывающая луна. Проверьте температуру и влажность в хранилищах.
22 Ноября 2019, Пятница 26 лунный день: Убывающая луна. Сделайте что-нибудь своими руками для дачного участка.
23 Ноября 2019, Суббота 27 лунный день: Убывающая луна. Хороший день для рукоделия и занятия дизайном интерьера.
24 Ноября 2019, Воскресенье 28 лунный день: Убывающая луна. Подкормите цветущие зимой растения комплексными удобрениями.
Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.