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Как сэкономить на ремонте правильно: что нужно делать

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Как сэкономить на ремонте правильно: что нужно делать
23:44 Сегодня Телеграф odomah.org Фото: pixabay.com

9 способов сэкономить на ремонте квартиры без потери качества.

  • 1

    Составить дизайн-проект

    Хотите сэкономить — заплатите дизайнеру. Понимаем, звучит странно, но так и есть: он поможет вам спланировать отделку и расскажет, на чем сэкономить.

    Дизайн-проект — это набор документов: планов, чертежей, коллажей, ведомостей и визуализаций. Дизайнер покажет, как расположить мебель и аксессуары так, чтобы в квартире было удобно жить. Он подберет экономичные, но красивые и долговечные материалы, рассчитает их количество. Посоветует, где нужно идеально выровнять стены и углы, а где можно оставить голый бетон или кирпич.

    На дизайн-проекте можно сэкономить. Попросите дизайнера разработать план расстановки мебели, планировку и чертежи для строителей, при этом откажитесь от визуализаций и авторского надзора — бюджет на проект уменьшится вдвое. Помощь в подборе мебели и отделочных материалов тоже экономят время и деньги.

  • 2

    Сделать всё сразу

    Кажется, что ремонт без отселения экономит деньги, потому что не приходится снимать другое жилье. На деле получается не так.

    Когда мастера ремонтируют всю квартиру сразу, они работают во всех помещениях параллельно: заливают стяжку, разводят электрику, выравнивают стены. Так быстрее, чем отделывать каждую комнату отдельно. Ремонт не затягивается.

    Иногда строители дают скидку за объем. Так ремонт всей квартиры разом выйдет дешевле, чем поэтапный.

    Ремонтные компании повышают цены хотя бы раз в сезон. Если заказать отделку квартиры целиком, цены зафиксируют на том уровне, который был изначально. А если ремонтировать по комнате раз в 2-3 месяца, каждое следующее помещение обойдется дороже.

    Если всё-таки ремонтировать каждую комнату отдельно, обратите внимание на очередность: сначала обновляют ванную, туалет, балкон и кухню. Потом двигаются от дальнего края квартиры к входной двери. Последней отделывают прихожую. Об этом важно помнить, чтобы не переделывать ремонт: представьте, что будет со свежими обоями в коридоре, если носить по нему отделочные материалы и строительный мусор.

  • 3

    Запланировать ремонт на зиму

    Зима — не сезон для ремонтников. Поэтому можно купить материалы подешевле и выбрать бригаду получше.

    Зимой в строительных магазинах снижаются цены, проходят распродажи. Поскольку такого ажиотажа, как летом, нет, проще купить именно те материалы, которые вам по душе. Не приходится заказывать и ждать, пока привезут.

    Бригады, к которым с весны выстраиваются очереди, зимой бывают свободны. Поэтому проще найти хороших ремонтников, за которыми не придется переделывать.

    А вот скидкам у мастеров из-за «низкого сезона» мы не рекомендуем верить. Скорее всего, работа будет стоить, как летом. Преимущество скорее в качестве, а не в цене.

  • 4

    Исключить дорогие, но необязательные элементы отделки

    Упростите интерьер. Встроенные стеллажи, потолки в 2-3 уровня, лепнина, сложная подсветка и перепланировки стоят дорого. Включите в проект только то, без чего нельзя.

    Это не значит, что недорогой интерьер должен быть аскетичным. Есть декоративные элементы, которые добавят уюта и не ударят по кошельку. Их поможет выбрать дизайнер.

  • 5

    Приобрести чистовые материалы подешевле

    Обои, ламинат, краску заменить просто и недорого. Если сейчас денег нет, но вы знаете, что в будущем сможете себе позволить косметический ремонт с более дорогими материалами, подберите бюджетные альтернативы. Лучше потратиться на базу — штукатурку, стяжку, коммуникации, — а обои переклеить через год-другой.

    Если не планируете переделок в течение 5-7 лет, присмотритесь к материалам российских брендов. Они бывают не хуже зарубежных, а стоят дешевле. Сомневаетесь в выборе — попросите дизайнера или прораба вам помочь.

  • 6

    Рассмотреть альтернативные варианты отделки

    Сделать арочный проем дороже, чем прямоугольный. Под покраску стены нужно тщательно выравнивать, а обои скроют мелкие недостатки. Покрыть все стены в ванной плиткой выйдет дороже, чем сочетать плитку и краску.

    Чтобы сэкономить, придется придумать альтернативы некоторым задумкам. Посоветуйтесь с дизайнером и прорабом: они подскажут, как сделать красиво и недорого.

  • 7

    Использовать неприхотливые материалы

    Ремонт обходится дороже, если приходится его переделывать. Поэтому важно подобрать материалы, которые долго не меняют внешнего вида. 

    Если стоит выбор между паркетом и кварцвинилом, выбирайте второй: он не вздувается от воды, ему не страшны царапины и вмятины от мебели. Вместо недорогого ламината лучше взять линолеум — он дольше прослужит. Если в доме живет кот, фактурным обоям предпочтите краску.

    Учитывайте особенности помещения, в котором идет ремонт. Например, бумажные обои в спальне прослужат несколько лет, а в прихожей или кухне потеряют вид за несколько месяцев.

  • 8

    Отследить скидки

    Строительные гипермаркеты часто дают скидки на определенные товары или целые разделы. Подпишитесь на рассылки и уведомления, чтобы не пропустить выгодные предложения.

    Не покупайте материалы без проверки и смотрите сроки годности на упаковках со смесями. Иначе придется искать пачку такого же ламината или заново штукатурить стены.

  • 9

    Обращаться в компанию, которая дает гарантию

    Иногда в квартире со свежим ремонтом что-то идет не так: подтекает труба, отклеиваются обои в паре мест. Устранять проблемы самому хлопотно, а вызов мастера обойдется недешево. Поэтому, когда подписываете договор с ремонтной компанией, обратите внимание на гарантию: она должна быть не меньше 1 года. Так вы сможете пригласить мастера бесплатно.

  • 10

    На чем не экономят

    Существуют важные опции, на которых в процессе ремонта экономить нельзя:

    — проводка, розетки, выключатели;

    — трубы;

    — черновые материалы;

    — окна;

    — входная дверь;

    — мастера.

    Сэкономить на ремонте помогает грамотное планирование и серьезный подход к выбору исполнителей — дизайнера, прораба, мастеров. Если всё сделать правильно, уложитесь в бюджет и не потеряете в качестве.

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