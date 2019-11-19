Занимательные идеи для кухни, которые можно воплотить в жизнь за сущие копейки (Фото)

1 Натяжной стержень над плитой поможет сэкономить место на полках и придать кухне богемный шарм.

2 А дешевая медная труба может стать изящным держателем для полотенец.

3 Если закрепить даже самые дешевые крючки на обоях с узором и повесить на них яркие кухонные принадлежности, они станут изящными и менее заметными.

4 Старые дешевые полки станут произведением искусства, если покрыть металлические детали слоем золотой краски.

5 Украсьте панель или стену за раковиной дешевыми узорчатыми обоями или переводными картинками.

6 Также можно использовать самоклеющуюся пленку для мебели. Мраморный узор, например, определенно придаст кухне более дорогой вид.

7 Если уж начали - такой мраморной пленкой можно покрыть и шкафчики.

8 Если не хватает поверхностей для готовки - соедините две кухонные тележки.

9 Самодельные открытые полки не только помогут сэкономить место, но и украсят голую стену.

10 Перфорированная плита, пара деревянных креплений и черная краска - стильный и полезный предмет декора готов.

11 Попробуйте украсить холодильник золотой клейкой лентой - кухня станет ярче и интереснее.

12 На посудомойку или стиральную машину можно нанести круглые наклейки. Легко найти, стоят копейки - а какой эффект.

13 Накупите в "Тысяче мелочей" побольше номеров для квартир и домов и попробуйте украсить ими голую стену.

14 Используйте модную сейчас декоративную ленту Washi Tape, чтобы создать новые обои, не переклеивая старые.

15 Барную тележку необязательно покупать - ее можно сделать из старой книжной полки, прикрепив к ней колесики и ручки.

16 Или, если у вас уже есть старая тележка, обновите ее краской из баллончика и используйте нижнюю часть для хранения вещей.