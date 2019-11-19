Занимательные идеи для кухни, которые можно воплотить в жизнь за сущие копейки (Фото)

Натяжной стержень над плитой поможет сэкономить место на полках и придать кухне богемный шарм.
А дешевая медная труба может стать изящным держателем для полотенец.
Если закрепить даже самые дешевые крючки на обоях с узором и повесить на них яркие кухонные принадлежности, они станут изящными и менее заметными.
Старые дешевые полки станут произведением искусства, если покрыть металлические детали слоем золотой краски.
Украсьте панель или стену за раковиной дешевыми узорчатыми обоями или переводными картинками.
Также можно использовать самоклеющуюся пленку для мебели. Мраморный узор, например, определенно придаст кухне более дорогой вид.
Если уж начали - такой мраморной пленкой можно покрыть и шкафчики.
Если не хватает поверхностей для готовки - соедините две кухонные тележки.
Самодельные открытые полки не только помогут сэкономить место, но и украсят голую стену.
Перфорированная плита, пара деревянных креплений и черная краска - стильный и полезный предмет декора готов.
Попробуйте украсить холодильник золотой клейкой лентой - кухня станет ярче и интереснее.
На посудомойку или стиральную машину можно нанести круглые наклейки. Легко найти, стоят копейки - а какой эффект.
Накупите в "Тысяче мелочей" побольше номеров для квартир и домов и попробуйте украсить ими голую стену.
Используйте модную сейчас декоративную ленту Washi Tape, чтобы создать новые обои, не переклеивая старые.
Барную тележку необязательно покупать - ее можно сделать из старой книжной полки, прикрепив к ней колесики и ручки.
Или, если у вас уже есть старая тележка, обновите ее краской из баллончика и используйте нижнюю часть для хранения вещей.
А старый чемодан и подставку для телевизора легко превратить в стильный бар. Дерзайте!