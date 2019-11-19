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Занимательные идеи для кухни, которые можно воплотить в жизнь за сущие копейки (Фото)

Смотрите фото (18)
Занимательные идеи для кухни, которые можно воплотить в жизнь за сущие копейки (Фото)
17:41 Сегодня Телеграф odomah.org Фото: pixabay.com

Предметы декора, созданные руками (если они прямые), могут выглядеть ничем не хуже их аналогов из дорогих магазинов мебели - убедитесь сами!

  • 1

    Натяжной стержень над плитой поможет сэкономить место на полках и придать кухне богемный шарм.

  • 2

    А дешевая медная труба может стать изящным держателем для полотенец.

  • 3

    Если закрепить даже самые дешевые крючки на обоях с узором и повесить на них яркие кухонные принадлежности, они станут изящными и менее заметными.

  • 4

    Старые дешевые полки станут произведением искусства, если покрыть металлические детали слоем золотой краски.

  • 5

    Украсьте панель или стену за раковиной дешевыми узорчатыми обоями или переводными картинками.

  • 6

    Также можно использовать самоклеющуюся пленку для мебели. Мраморный узор, например, определенно придаст кухне более дорогой вид.

  • 7

    Если уж начали - такой мраморной пленкой можно покрыть и шкафчики.

  • 8

    Если не хватает поверхностей для готовки - соедините две кухонные тележки.

  • 9

    Самодельные открытые полки не только помогут сэкономить место, но и украсят голую стену.

  • 10

    Перфорированная плита, пара деревянных креплений и черная краска - стильный и полезный предмет декора готов.

  • 11

    Попробуйте украсить холодильник золотой клейкой лентой - кухня станет ярче и интереснее.

  • 12

    На посудомойку или стиральную машину можно нанести круглые наклейки. Легко найти, стоят копейки - а какой эффект.

  • 13

    Накупите в "Тысяче мелочей" побольше номеров для квартир и домов и попробуйте украсить ими голую стену.

  • 14

    Используйте модную сейчас декоративную ленту Washi Tape, чтобы создать новые обои, не переклеивая старые.

  • 15

    Барную тележку необязательно покупать - ее можно сделать из старой книжной полки, прикрепив к ней колесики и ручки.

  • 16

    Или, если у вас уже есть старая тележка, обновите ее краской из баллончика и используйте нижнюю часть для хранения вещей.

  • 17

    А старый чемодан и подставку для телевизора легко превратить в стильный бар. Дерзайте!

Уют в доме: современные дизайны кухни (Фото)

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