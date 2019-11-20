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Теряют свои свойства и даже становятся опасными: какие вещи нужно убрать из ванной

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Теряют свои свойства и даже становятся опасными: какие вещи нужно убрать из ванной
14:25 Сегодня Телеграф promoidom.com Фото: pixabay.com

Многие забывают, что ванная комната – не склад для хранения "ненужных вещей". Однако, существует ряд вещей, которые ни в коем случае нельзя хранить в ванной.

  • 1

    Лекарства

    Редко, но все же можно встретить еще людей, которые с маниакальным упорством пытаются разместить лекарства на полке в ванной комнате. Врачи настоятельно рекомендуют, во-первых, провести ревизию в аптечке и выкинуть все препараты, у которых истек срок годности, а во-вторых, избавиться от узкоспециализированных лекарств, которые вам точно больше не нужны.

  • 2

    Средства гигиены

    Средства гигиены тоже необходимо регулярно проверять и избавляться от тех, которыми вы не пользуетесь. И не забудьте выбросить открытые коробочки из-под мыла, средств личной гигиены и других продуктов, которые мало того что намокают и выглядят неистерично, так еще и становятся рассадником для бактерий.

  • 3

    Косметика

    Начнем с того, что необходимо регулярно проводить ревизию и избавляться от косметических веществ, срок годности которых давно истек. Открытые гели, скрабы, маски и другие средства, которыми вы давно не пользовались, тоже необходимо утилизировать, а кисти для макияжа – срочно промыть и хорошо просушить.

  • 4

    Зубные щетки

    Старым зубным щеткам тоже не место в вашей ванной комнате! Стоматологи советуют менять зубные щетки не реже чем раз в три месяца, потому что на них со временем образуются различные бактерии, которые при попадании в ваш организм могут привести к негативным последствиям.

  • 5

    Полотенца

    Полотенца в принципе становятся влажными после использования, а хранение их в ванной комнате, где повышенная влажность, приводит к тому, что на них начнут развиваться различные бактерии, которые потом могут попасть в ваш организм. Поэтому выделите себе одно полотенце, которое необходимо регулярно стирать, а остальные храните на полке в шкафу или комоде.

  • 6

    Бритва

    Бритвенные станки в принципе стоит выбрасывать сразу же после использования (если речь идет об одноразовых экземплярах), а уж держать дома бритву с притупившимся лезвием – вообще верх глупости. Во-первых, на лезвии могут скопиться различные микробы и паразиты, а во-вторых, можно получить так называемый бритвенный ожог, что тоже очень неприятно.

  • 7

    Ювелирные украшения и бижутерия

    Почему не стоит держать драгоценности в ванной комнате? Кажется, тут ответ очевиден! Украшения могут потемнеть, потускнеть или вообще закатиться в самое труднодоступное место. Всякое бывает. Поэтому лучше выделить для них отдельную шкатулку (или полку) в спальне.

  • 8

    Парфюмерия

    Даже если вы утром спешно собираетесь куда-то и вам удобно, чтобы все было под рукой, на одной полке в ванной комнате, парфюмеры все же советуют не оставлять там духи. Ведь воздействие высоких температур и влажности способно разрушить молекулярную целостность аромата. Другими словами, запах быстро выветрится, и вы лишитесь любимого парфюма.

  • 9

    Мочалки и резинки для волос

    Медики не устают повторять, что старые мочалки ни в коем случае нельзя хранить, ведь со временем на них скапливается множество вредных бактерий и они становятся опасными для здоровья. Эксперты обращают внимание, что нужно регулярно менять мочалки, синтетические, например, не реже чем раз в три-четыре месяца.

    То же самое касается резинок для волос. Мало того что они валяются повсюду, делая помещение неряшливым, так еще и становятся источником скопления различных бактерий.

  • 10

    Книги

    Казалось бы, кому придет в голову держать в ванной комнате книги? Однако есть такие люди, которые любят набрать ванну, добавить побольше пены и залечь на час в ароматную воду с любимой книгой. Стоит ли говорить о том, что от повышенной влажности страницы портятся, желтеют, и в скором времени произведение искусства можно будет выбрасывать.

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Вещи, Дом, Хранение, Ванная, Дом и сад, Что нельзя хранить в ванной.
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