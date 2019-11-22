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Идеи вашего дома: 7 причин отказаться от открытой планировки (Фото)

Смотрите фото (8)
Идеи вашего дома: 7 причин отказаться от открытой планировки (Фото)
01:26 Сегодня Телеграф odomah.org Фото: pixabay.com

На сегодняшний день очень модно иметь в своем распоряжение квартиру-студию.

  • 1

    Какой бы заманчивой не казалась идея квартиры-студии, все-таки стоит взвесить все за и против.

    Запахи еды

    Запахи еды повсюду.

    Одна из самых распространенных жалоб владельцев квартир-студий - запахи еды, которые распространяются по всей квартире во время готовки и остаются надолго после нее. Особенно неприятно ощущать запахи еды на обивке дивана, простынях и шторах, но таковы реалии жизни в модной квартире открытого типа. Частично решить проблему позволяет мощная вытяжка, однако во время работы она создает достаточно много шума, который, наверняка, не порадует остальных домочадцев.

  • 2

    Отсутствие приватности

    Отсутствие стен и приватности.

    Еще одним минусом квартиры с открытой планировкой является отсутствие стен, а вместе с ними и приватности. Во время посиделок с друзьями, будет трудно спрятаться куда-то, чтобы посекретничать с мужем. Что касается повседневной жизни, приготовьтесь участвовать во всех бытовых процессах, ведь когда вы будете мыть посуду, пылесосить или смотреть футбол, это будут видеть и слышать все домашние.

  • 3

    Климат контроль

    Большие траты на обогрев и охлаждение.

    Поскольку в квартире-студии нет отдельных комнат и зон, жильцам следует тщательно продумывать нюансы, связанные обогревом и охлаждением квартиры. Кроме того, будьте готовы к тому, что оплата за пользование электроприборами будет несколько выше, чем в обычной квартире с таким же метражом. По нашему мнению, в этом нет ничего удивительного: для обогрева большой площади нужны мощные системы и больше времени. В обычной квартире, можно регулировать температуру локально, в той комнате, где жильцы проводят больше всего времени. Со студией так не получится, чтобы согреться в межсезонье, вам придется постоянно обогревать огромную площадь.

  • 4

    Порядок

    Поддержание чистоты в квартире-студии.

    Если вы мечтаете о модной планировке открытого типа, приготовьтесь тратить много сил и времени на уборку. Грязь, мусор и запахи будут постоянно разносится по всей площади. А если у вас есть дети, приготовьтесь постоянно собирать игрушки. Кстати, если вы решитесь устроить дома вечеринку, последствия праздника тоже придется убирать в срочном порядке, ведь гора посуды и мусорные пакеты будут мозолить глаза и портить настроение.

  • 5

    Системы хранения

    Меньше мест для хранения.

    Квартира-студия предполагает минимальное количество стен, а меньше стен - соответственно меньше мест для организации систем хранения. Да, квартиры-студии лучше всего оформлять в стиле минимализм, который не терпит большого количества полок и шкафов.

  • 6

    Уровень шума

    Высокий уровень шума.

    В квартире с открытой планировкой уровень шума значительно выше, чем в обычной. Из-за отсутствия стен звуки работающей вытяжки, посудомоечной машины, телевизора и других источников звука смешиваются, превращая жилье в балаган.

  • 7

    Ребенок, который повсюду

    Жизнь в квартире-студии с ребенком.

    Если у вас есть маленький ребенок, лучше сразу отказаться от квартиры с открытой планировкой. Во-первых, отсутствие дверей позволит малышу самостоятельно заходить в помещения, которые могут быть опасны для него. Например, пока вы спите, ребенок может проверить содержимое кухонных шкафчиков, повертеть краники на плите или влезть на стол. Во-вторых, в квартире-студии будет трудно уединиться. Ребенок всегда рядом и в курсе всех ваших взрослых дел.

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Планировка, Дом и сад, Идеи вашего дома, Открытая планировка.
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