Идеи вашего дома: 7 причин отказаться от открытой планировки (Фото)

1 Какой бы заманчивой не казалась идея квартиры-студии, все-таки стоит взвесить все за и против. Запахи еды Запахи еды повсюду. Одна из самых распространенных жалоб владельцев квартир-студий - запахи еды, которые распространяются по всей квартире во время готовки и остаются надолго после нее. Особенно неприятно ощущать запахи еды на обивке дивана, простынях и шторах, но таковы реалии жизни в модной квартире открытого типа. Частично решить проблему позволяет мощная вытяжка, однако во время работы она создает достаточно много шума, который, наверняка, не порадует остальных домочадцев.

2 Отсутствие приватности Отсутствие стен и приватности. Еще одним минусом квартиры с открытой планировкой является отсутствие стен, а вместе с ними и приватности. Во время посиделок с друзьями, будет трудно спрятаться куда-то, чтобы посекретничать с мужем. Что касается повседневной жизни, приготовьтесь участвовать во всех бытовых процессах, ведь когда вы будете мыть посуду, пылесосить или смотреть футбол, это будут видеть и слышать все домашние.

3 Климат контроль Большие траты на обогрев и охлаждение. Поскольку в квартире-студии нет отдельных комнат и зон, жильцам следует тщательно продумывать нюансы, связанные обогревом и охлаждением квартиры. Кроме того, будьте готовы к тому, что оплата за пользование электроприборами будет несколько выше, чем в обычной квартире с таким же метражом. По нашему мнению, в этом нет ничего удивительного: для обогрева большой площади нужны мощные системы и больше времени. В обычной квартире, можно регулировать температуру локально, в той комнате, где жильцы проводят больше всего времени. Со студией так не получится, чтобы согреться в межсезонье, вам придется постоянно обогревать огромную площадь.

4 Порядок Поддержание чистоты в квартире-студии. Если вы мечтаете о модной планировке открытого типа, приготовьтесь тратить много сил и времени на уборку. Грязь, мусор и запахи будут постоянно разносится по всей площади. А если у вас есть дети, приготовьтесь постоянно собирать игрушки. Кстати, если вы решитесь устроить дома вечеринку, последствия праздника тоже придется убирать в срочном порядке, ведь гора посуды и мусорные пакеты будут мозолить глаза и портить настроение.

5 Системы хранения Меньше мест для хранения. Квартира-студия предполагает минимальное количество стен, а меньше стен - соответственно меньше мест для организации систем хранения. Да, квартиры-студии лучше всего оформлять в стиле минимализм, который не терпит большого количества полок и шкафов.

6 Уровень шума Высокий уровень шума. В квартире с открытой планировкой уровень шума значительно выше, чем в обычной. Из-за отсутствия стен звуки работающей вытяжки, посудомоечной машины, телевизора и других источников звука смешиваются, превращая жилье в балаган.