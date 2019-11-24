Лунный посевной календарь с 25 ноября по 1 декабря 2019 года

Известно, что корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.
Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.
25 Ноября 2019, Понедельник 29 лунный день: Убывающая луна. Время очередного полива. Подкормки пойдут в прок цветущим.
26 Ноября 2019, Вторник 30 лунный день: Новолуние. Отдохните от дачных дел сегодня.
27 Ноября 2019, Среда 1 лунный день: Растущая луна. Занимайтесь планированием дачных дел.
28 Ноября 2019, Четверг 2 лунный день: Растущая луна. Если выпал снег, окучивайте им деревья и ягодные кустарники.
29 Ноября 2019, Пятница 3 лунный день: Растущая луна. Проверьте хранилища, Удалите поврежденные овощи и фрукты.
30 Ноября 2019, Суббота 4 лунный день: Растущая луна. Наведите порядок в хозяйственных помещениях.
1 Декабря 2019, Воскресенье 5 лунный день: Растущая луна. Подвяжите шпагатом кусты малины, смородины и крыжовника.
Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.