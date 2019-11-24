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Лунный посевной календарь с 25 ноября по 1 декабря 2019 года

Лунный посевной календарь с 25 ноября по 1 декабря 2019 года
12:52 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Урожайность большинства плодовых культур во многом зависит от того, в какую фазу луны семена или рассада были посажены в землю.

Известно, что корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.

Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.

Лунный посевной календарь дачника с 25 ноября по 1 декабря 2019 года

25 Ноября 2019, Понедельник 29 лунный день: Убывающая луна. Время очередного полива. Подкормки пойдут в прок цветущим.

26 Ноября 2019, Вторник 30 лунный день: Новолуние. Отдохните от дачных дел сегодня.

  • Народная примета на день: Иоанн Златоуст. Всякая зябь останавливается в росте. На Златоуста все поле пусто.

27 Ноября 2019, Среда 1 лунный день: Растущая луна. Занимайтесь планированием дачных дел.

28 Ноября 2019, Четверг 2 лунный день: Растущая луна. Если выпал снег, окучивайте им деревья и ягодные кустарники.

29 Ноября 2019, Пятница 3 лунный день: Растущая луна. Проверьте хранилища, Удалите поврежденные овощи и фрукты.

30 Ноября 2019, Суббота 4 лунный день: Растущая луна. Наведите порядок в хозяйственных помещениях.

1 Декабря 2019, Воскресенье 5 лунный день: Растущая луна. Подвяжите шпагатом кусты малины, смородины и крыжовника.

  • Народная примета на день: День Платона и Романа. Зимоуказатель, каков день случится, такова и зима. 'Платон да Роман кажут зиму нам'.

Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.

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Народные приметы, Лунный календарь, Посевной календарь, Благоприятные дни для посадки культур, Уход за культурами, Календарь за ноябрь, Посевной календарь с 25 ноября по 1 декабря, Календарь за декабрь.
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