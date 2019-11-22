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Простая, но только на первый взгляд: топ-7 идей применения фольги в хозяйстве

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Простая, но только на первый взгляд: топ-7 идей применения фольги в хозяйстве
18:10 Сегодня Телеграф odomah.org Фото: pixabay.com

Фольга – ценнейший материал в хозяйстве. С ней можно сделать много всего полезного.

  • 1

    Удалитель корки

    Далеко не всем людям нравится корка на самодельной выпечке. Если вы из их числа, то помочь решить вопрос может обычная фольга. Достаточно обернуть тесто данным материалом, делая этакую «шапочку». После того, как выпечка будет готова, при помощи фольги корка легко и просто отрывается.

  • 2

    Борьба за свежесть

    Фольга может помочь сохранить свежесть некоторых продуктов, в том числе фруктов и овощей. Все, что нужно сделать – это обмотать их данным материалом. Таким образом блюдо сможет пролежать в холодильнике или даже вне его, гораздо более длительный срок.

  • 3

    Пугало

    Из фольги можно сделать в будущий дачный сезон отличное пугало. Достаточно нарезать более-менее большой лист данного материала на лоскуты и привязать их на ограду или ветви дерева. Блеск и шелест фольги будет отпугивать большинстве птиц, которые способны нанести вред культурным растениям.

  • 4

    Борьба с ржавчиной

    Из фольги получается отличная импровизированная губка, в том числе для борьбы со ржавым налетом. Достаточно свернуть лист в небольшой комок. Также, перед употреблением рекомендуется намочить его водой. Использовать можно не только против ржавчины, но также против жира и пищевых остатков.

  • 5

    Ускоритель роста

    Фольга может помочь росту домашних растений. Для этого нужно сделать из нее «экран» и закрепить его на горшке так, чтобы от него отражался свет прямо на цветок. Кроме того, такая «бестяшка» будет отпугивать от растения большинство насекомых, которые также могут нанести вред растению.

  • 6

    Стирка одежды

    Сворачиваем несколько плотных шаров из фольги и закидываем их в барабан стиральной машины вместе с одеждой. Это поможет побороть даже самые жесткие и застаревшие пятна на предметах гардероба. Главное, чтобы шарики были большими, плотными и надежными. Также рекомендуется использовать шары из фольги при стирке носков.

  • 7

    Заточка ножниц

    Еще фольга является отличным «точильным камнем» для ножниц. Достаточно просто свернуть лист материала несколько раз так, чтобы он стал достаточно жестким, после чего нужно порезать фольгу на мелкие кусочки. После такого ножницы будут как новые.

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Фольга, Дом и сад, Использование фольги.
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