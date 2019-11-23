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Яркие цвета в интерьере: лайфхаки, которые стоит взять на заметку

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Яркие цвета в интерьере: лайфхаки, которые стоит взять на заметку
14:40 Сегодня Телеграф odomah.org Фото: odomah.org

Эти хитрости станут идеальным вариантом в том случае, если вы не умеете подбирать гармоничные сочетания и боитесь переборщить.

  • 1

    Использовать цветную затирку

    Плитка ярких тонов хоть и выглядит очень привлекательно, но подходит далеко не для каждого интерьера. К тому же, если вы захотите поменять ее на что-то другое, то придется приложить много усилий и вложить большое количество финансовых средств. Многие решают проблему отсутствия нужного цвета при помощи текстиля, декоративных элементов или мебели. Мы же предлагаем более изящный, стильный и оригинальный вариант: цветная затирка для плитки.

    Такое решение будет выглядеть очень свежо, необычно и легко. Затирка добавит изюминку в интерьер, но в то же время не будет напрягать и создавать интерьер а-ля «вырви глаз». А если выбранный оттенок надоест через некоторое время, но обновить затирку не составит никакого труда. К тому же, это будет сделать гораздо проще, чем полностью перекладывать плитку.

  • 2

    Покрасьте плинтус в яркий цвет

    Цветной плинтус в тон дверям смотрится гармонично.

    Если у вас маленькая квартира и цветной пол будет визуально делать ее еще меньше, то пойдите другим путем: используйте яркие плинтуса. Можно купить уже готовые красные, зеленые или желтые изделия, а можно покрасить их самостоятельно, если в кладовке обнаружилась банка с яркой краской. Этот вариант будет идеальным в том случае, если стены и пол нейтрального оттенка, например, белого или бежевого. А чтобы композиция стала единой, подбирайте цвет плинтуса в тон другим элементам, присутствующим в комнате: ковру, шторам, дивану и так далее.

  • 3

    Подберите плитку-компаньон

    Яркая стена станет акцентом в ванной комнате.

    Возвращаясь к вопросу о плитке, предлагаем еще один вариант. Если прием с затиркой кажется вам неподходящим, а целиком выкладывать стену, пол или фартук яркой плиткой вы не готовы, обратите внимание на следующий способ отделки. Подберите к основной плитке нейтрального оттенка яркую мозаику-компаньон. Например, если в ванной комнате стены имеют нежно-голубую цветовую гамму, добавьте в общую картинку несколько насыщенно-синих плиток. Они не испортят композицию, не создадут эффект перебора, но будут привлекать к себе внимание.

  • 4

    Оформите акцентный подоконник

    Подоконник можно сделать яркой зоной отдыха.

    Использовать подоконники как подставку для цветов – серьезное интерьерное преступление. Лучше придумать что-то более оригинальное, например, превратить его в акцент вашего интерьера. Сделать это можно одним из нескольких способов: покрасить в яркий цвет, заказать в специализированном магазине готовый цветной экземпляр, применить специальные накладки, отделать подоконник плиткой или мозаикой, разрисовать, применив технику декупаж, использовать самоклеящуюся пленку или положить сверху мягкий матрас и несколько декоративных подушек.

  • 5

    Сделайте акцент на фурнитуру

    Оригинальные ручки на тумбочках освежают интерьер.

    Самым простым и бюджетным способом добавить цвета в интерьер является покупка цветной фурнитуры. Яркие ручки для дверей, ящиков, шкафов и ряд других деталей будут выглядеть красиво, но не сильно навязчиво. К тому же, если вы захотите внести изменения в интерьер и заменить фурнитуру, то сделать это не составит труда.

  • 6

    Выделить оконные откосы

    Нежно-голубые оконные откосы радуют глаз.

    Цветные оконные рамы не пользуются большой популярностью. Хотя они и выглядят очень красиво, дизайнеров останавливает тот факт, что, если рамы наскучат, менять их будет весьма проблематично. Мы уже не говорим о высокой цене такой процедуры. Учитывая этот факт, предлагаем более простой вариант решения проблемы: покрасьте откосы яркой краской или оклейте акцентными обоями. Таким образом вы сможете легко, быстро освежить и выделить оконный блок. Подобное решение выглядит оригинально, аккуратно и не бросается в глаза, что особенно важно, если вы не любите слишком яркие детали в интерьере.

  • 7

    Покрасьте дверные наличники

    Дверные наличники цвета дерева добавляют уюта в интерьер.

    Похожая ситуация складывается и с дверями. Покупать яркие экземпляры невыгодно, так как их нужно будет менять каждый раз, когда вы захотите сделать ремонт и переклеить обои. А двери, обычно, стоят недешево, поэтому финансовых средств нужно будет вложить слишком много. Хорошая альтернатива – цветные наличники. С их помощью вы сможете создать акцент в области дверного проема, но при этом не затронете само полотно.

  • 8

    Подберите яркие провода, выключатели и розетки

    Яркие розетки, провода и выключатели внесут разнообразие даже в самый скучный интерьер.

    Незначительные детали, по типу розеток, проводов и выключателей, также могут стать яркими акцентами в квартире. Просто купите вместо традиционных белых цветные экземпляры и установите их в каждой комнате.

  • 9

    Сделайте акцент на аксессуары

    Цветные оригинальные полки станут отличной системой хранения в комнате.

    Теперь переходим к вопросу мебели. Яркие шкафы, диваны, столы, кресла имеют место быть, если вы подобрали отделку нейтрального цвета для пола, стен и потолка. Но такое решение будет сильно бросаться в глаза. Если вы готовы к такому – отлично, экспериментируйте, но если нет – лучше купите дополнительные аксессуары. Например, разбавить скучный внешний вид рабочего стола помогут яркие органайзеры или подставки для ручек. Неброский стеллаж заиграет новыми красками, если вы сможете приобрести оригинальные вставки-ящики. Подставки из книг, оригинальные вазы, плетеные корзины, цветные полки – все это отлично работает и всегда выглядит уместно. Кстати, некоторые з этих декоративных элементов можно сделать своими руками. Например, вставками для стеллажа послужат обычные обувные коробки, обклеенные обоями или самоклеящейся бумагой, подставку для канцелярских принадлежностей можно сделать из обычной стеклянной банки, а оригинальная корзина получится, если вы вспомните о своих навыках шитья и вязания.

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