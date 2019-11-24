Оригинальные и практичные идеи использования старых покрышек дома и на даче

1 Маленькая песочница Автомобильную покрышку большого диаметра можно использовать для создания мини-песочницы для детей. Для этого нужно просто прикрепить к шине фанерное дно и засыпать песок. Также для удобства песочницу можно оборудовать деревянной крышкой, которая защитит ее содержимое от ветра и дождя.

2 Прикроватная тумба Из небольшой покрышки, пары кругов фанеры и деревянных ножек можно смастерить чудесную тумбу. А чтобы изделие приобрело эстетичный вид, плотно обмотайте покрышку грубой веревкой и покрасьте ножки в яркий цвет.

3 Лежанка для питомца Тщательно вымытая и аккуратно обрезанная автомобильная покрышка любого диаметра станет отличной основой для создания комфортной лежанки для кошки или небольшой собачки. Дополните изделие самодельным матрасом из круга фанеры, поролона и чехла из яркой ткани.

4 Декоративный колодец Износившиеся старые покрышки можно использовать для создания чудесной садовой композиции в виде колодца. Для этого покрасьте шины в любой яркий цвет, к одной из покрышек прикрепите круг фанеры. Сложите шины друг на дружку так, чтобы последней оказалась та, что с фанерным дном. Из деревянных досок сделайте каркас для крыши из шифера или профнастила. Во внутрь колодца поставьте горшки с цветами, а также подвесьте один из горшочков на центральную балку крыши.

5 Пуф с секретом Оригинальный пуфик, сделанный из старой покрышки, покрашенной в яркий цвет, с дном из фанеры и деревянной крышкой, выполняющей функции сиденья и превращающей этот пуф в систему хранения.

6 Клумбы Ненужные покрышки, с прикрученным к ним дном и деревянными ножками, прекрасно подойдут для создания чудесных цветочных клумб, которые станут оригинальным украшением сада.

7 Стеллаж для игрушек Небольшой настенный стеллаж, который легко можно сделать из, покрашенной в яркий цвет, ненужной шины и нескольких деревянных полок, прекрасно впишется в интерьер детской и подойдет для хранения небольших игрушек.

8 Дорожка Дорожка из нескольких, вкопанных в землю и засаженных газоном, автомобильных покрышек, станет изысканным украшением сада и его практичной деталью.

9 Подвесной горшок Покрашенную в яркий цвет автомобильную покрышку можно использовать для создания оригинального подвесного кашпо, которым можно украсить дверь или дерево в саду.

10 Рама для зеркала Из велосипедной шины, аккуратно покрашенной в белый цвет, получится весьма необычная рама для зеркала в ванной или прихожей.

11 Гарнитур Чудесный мебельный гарнитур, который состоит из четырех кресел и кофейного столика, сделанного из ненужных автомобильных покрышек.

12 Полки Небольшие полки, сделанные из кусков автомобильных покрышек, прекрасно впишется в интерьер детской или комнаты мальчика-подростка.

13 Столик Очаровательный журнальный столик с местом для хранения различных мелочей, сделанный из автомобильной покрышки с мягкой тканевой отделкой и крышкой из фанеры, обтянутой такой же тканью, прекрасно впишется в интерьер женской гостиной.

14 Табурет Невысокий табурет с яркими помпонами, который можно сделать из одной единственной покрышки, двух кругов фанеры и самых обычных деревянных ножек, станет креативной деталью любого интерьера.

15 Кресло Несколько ненужных автомобильных покрышек можно использовать для создания удобного кресла, а придать ему благородный и привлекательный вид поможет оплетка из бечевки.

16 Высокий стол Оригинальный высокий стол с завораживающей подсветкой, который можно сделать из ненужной шины и колесного диска, станет стильной деталью холостяцкого интерьера.

17 Колонка Стильная музыкальная колонка, которую можно сделать из динамика, автомобильной покрышки и металлической подставки, прекрасно впишется в интерьер квартиры, оформленной в стиле хай-тек, стимпанк или индастриал.

18 Стул Части автомобильных покрышек можно использовать для преображения деревянных каркасов старых стульев. Новые стульчики прекрасно подойдут для обустройства летнего патио, а также впишутся в интерьер городской квартиры, оформленной в индустриальном или рустикальном стиле.