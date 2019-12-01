Можно спать и никуда не вылезать: одеялко, которое согреет вас этой зимой

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К тому же, помимо традиционного стола с одеялом, к ним теперь можно добавить разнообразные подушки и прочие аксессуары и создать себе уютное теплое гнездышко, из которого вообще не захочется вылезать всю зиму. А вы только представьте себя в такой штуке в новогодние праздники…