Можно спать и никуда не вылезать: одеялко, которое согреет вас этой зимой

Знакомьтесь, это котацу — гибрид стола и одеяла с подогревом.
Несмотря на свой немного нелепый вид, котацу — не какое-то новомодное изобретение, а классический предмет японской мебели, существующий с 14-го века.
С его помощью японцы, дома которых плохо сохраняют тепло, грелись всю зиму.
Котацу представляет собой раму стола, в которую, как правило, встроен обогреватель.
Рама накрыта плотным одеялом, а поверх него установлена столешница.
Современные котацу, конечно, уже не обогреваются углями, они электрические.
К тому же, помимо традиционного стола с одеялом, к ним теперь можно добавить разнообразные подушки и прочие аксессуары и создать себе уютное теплое гнездышко, из которого вообще не захочется вылезать всю зиму. А вы только представьте себя в такой штуке в новогодние праздники…