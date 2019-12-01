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Сельский дом для пенсионеров в Калифорнии (Фото)

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Сельский дом для пенсионеров в Калифорнии (Фото)
13:36 Сегодня Телеграф kykyryzo.ru Фото: kykyryzo.ru

Студия Wade Design Architects совместно с дизайнерами интерьеров Geremia Design спроектировала частную резиденцию в городе Калистога, Калифорния, США.

  • 1

    Архитекторы отталкивались от образа местных амбаров и фермерских домов в долине Напа, создавая дом для вышедшей на пенсию пары. Участок окружён виноградниками и горами.

  • 2

    Резиденция состоит из главного жилого дома, гостевого дома, домика у бассейна и гаража со студией для занятий пилатесом.

  • 3

    Серия деревянных двускатных форм организована вокруг внутренних дворов и террас. Двухэтажное здание гаража напоминает амбар с возвышенной центральной секцией.

  • 4

    В остальных постройках внимание привлекают панорамные окна, позволяющие наслаждаться прекрасным видом на живописную местность и наполняющие пространства дневным светом.

  • 5

    В интерьере резиденции дизайнеры стремились создать лёгкую атмосферу, сделав акцент на белые стены, плиточный пол, деревянные шкафы и бледные тона в декоре, а в качестве контраста использовали чёрные оконные рамы.

  • 6

    Объединив современные предметы интерьера с антиквариатом, который клиенты собирали на протяжении многих лет, а также прислушиваясь к пожеланиям заказчиков, авторы проекта подчеркнули индивидуальность хозяев этого дома.

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Калифорния, Дом, Резиденция, Дом и сад, Сельский дом, Сельский дом для пенсионеров.
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