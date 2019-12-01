Сельский дом для пенсионеров в Калифорнии (Фото)

1 Архитекторы отталкивались от образа местных амбаров и фермерских домов в долине Напа, создавая дом для вышедшей на пенсию пары. Участок окружён виноградниками и горами.

2 Резиденция состоит из главного жилого дома, гостевого дома, домика у бассейна и гаража со студией для занятий пилатесом.

3 Серия деревянных двускатных форм организована вокруг внутренних дворов и террас. Двухэтажное здание гаража напоминает амбар с возвышенной центральной секцией.

4 В остальных постройках внимание привлекают панорамные окна, позволяющие наслаждаться прекрасным видом на живописную местность и наполняющие пространства дневным светом.

5 В интерьере резиденции дизайнеры стремились создать лёгкую атмосферу, сделав акцент на белые стены, плиточный пол, деревянные шкафы и бледные тона в декоре, а в качестве контраста использовали чёрные оконные рамы.