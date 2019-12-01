Сельский дом для пенсионеров в Калифорнии (Фото)

Архитекторы отталкивались от образа местных амбаров и фермерских домов в долине Напа, создавая дом для вышедшей на пенсию пары. Участок окружён виноградниками и горами.
Резиденция состоит из главного жилого дома, гостевого дома, домика у бассейна и гаража со студией для занятий пилатесом.
Серия деревянных двускатных форм организована вокруг внутренних дворов и террас. Двухэтажное здание гаража напоминает амбар с возвышенной центральной секцией.
В остальных постройках внимание привлекают панорамные окна, позволяющие наслаждаться прекрасным видом на живописную местность и наполняющие пространства дневным светом.
В интерьере резиденции дизайнеры стремились создать лёгкую атмосферу, сделав акцент на белые стены, плиточный пол, деревянные шкафы и бледные тона в декоре, а в качестве контраста использовали чёрные оконные рамы.
Объединив современные предметы интерьера с антиквариатом, который клиенты собирали на протяжении многих лет, а также прислушиваясь к пожеланиям заказчиков, авторы проекта подчеркнули индивидуальность хозяев этого дома.