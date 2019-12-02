Лайфхаки для малогабаритных помещений: примеры оформления интерьера (Фото)

Главное в небольших апартаментах или квартире-студии – это рациональное зонирование. Как оформить интерьер в соответствии с последними трендами, подскажут эти лайфхаки.
Интересный дизайн спальной комнаты
Интересный дизайн спальной комнаты с нестандартной конфигурацией и необычными деталями декора, которые украшают помещение.
Гардероб - отличное дополнение к интерьеру
Гардероб способен стать отличным дополнением к интерьеру гостиной комнаты, тем более, что сейчас это в тренде.
Акцентная полка
Полка, размещенная в зоне для просмотра телевизора, представляет собой немаловажный элемент в интерьере.
Декоративные элементы в интерьере гостиной
Существует целый ряд негласных правил по обустройству маленькой гостиной комнаты, начиная от выбора цветовой гаммы и заканчивая размещением декоративных элементов.
Стеллаж для учебных заведений в гостиной
Стеллаж для учебных заведений и библиотек станет отличным решением для любого помещения.
Настенные полки
Настенные полки позволяют сэкономить пространство в любом малогабаритном помещении.
Металлический стеллаж
Собранные из металлических конструкций стеллажи, как правило, устанавливаются на кухне или в кладовке.
Шкаф для прихожей
Шкаф для прихожей должен гармонично соответствовать общему стилистическому направлению квартиры.
Настенные полки в зоне для просмотра телевизора
Рядом с плазменной панелью можно разместить настенные полки с множеством декоративных элементов.
Зонирование пространства
В сравнении с остальными способами разделения свободного пространства зонирование комнаты с помощью штор обладает рядом преимуществ.
Альтернатива стационарной перегородки
Классическое решение для зонирования пространства при помощи светлых штор.
Разделение пространства на функциональные зоны
Гостиная, в которой были применены традиционные приемы разделения общего пространства помещения на функциональные зоны.
Туалетный столик
Туалетный столик должен соответствовать общей цветовой гамме, что позволит не создавать диссонанса в интерьере гостиной комнаты.