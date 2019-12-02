Лайфхаки для малогабаритных помещений: примеры оформления интерьера (Фото)

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Главное в небольших апартаментах или квартире-студии – это рациональное зонирование. Как оформить интерьер в соответствии с последними трендами, подскажут эти лайфхаки.

Интересный дизайн спальной комнаты

Интересный дизайн спальной комнаты с нестандартной конфигурацией и необычными деталями декора, которые украшают помещение.