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Лайфхаки для малогабаритных помещений: примеры оформления интерьера (Фото)

Смотрите фото (14)
Лайфхаки для малогабаритных помещений: примеры оформления интерьера (Фото)
23:45 Пн, 2 Декабрь 2019 Телеграф odomah.org Фото: pixabay.com

В идеале в квартире должна быть гостиная, кухня, спальная, коридор. Но что делать, если реальная жилплощадь не соответствует мечтам? Не нужно отчаиваться.

  • 1

    Главное в небольших апартаментах или квартире-студии – это рациональное зонирование. Как оформить интерьер в соответствии с последними трендами, подскажут эти лайфхаки.

    Интересный дизайн спальной комнаты

    Интересный дизайн спальной комнаты с нестандартной конфигурацией и необычными деталями декора, которые украшают помещение.

  • 2

    Гардероб - отличное дополнение к интерьеру

    Гардероб способен стать отличным дополнением к интерьеру гостиной комнаты, тем более, что сейчас это в тренде.

  • 3

    Акцентная полка

    Полка, размещенная в зоне для просмотра телевизора, представляет собой немаловажный элемент в интерьере.

  • 4

    Декоративные элементы в интерьере гостиной

    Существует целый ряд негласных правил по обустройству маленькой гостиной комнаты, начиная от выбора цветовой гаммы и заканчивая размещением декоративных элементов.

  • 5

    Стеллаж для учебных заведений в гостиной

    Стеллаж для учебных заведений и библиотек станет отличным решением для любого помещения.

  • 6

    Настенные полки

    Настенные полки позволяют сэкономить пространство в любом малогабаритном помещении.

  • 7

    Металлический стеллаж

    Собранные из металлических конструкций стеллажи, как правило, устанавливаются на кухне или в кладовке.

  • 8

    Шкаф для прихожей

    Шкаф для прихожей должен гармонично соответствовать общему стилистическому направлению квартиры.

  • 9

    Настенные полки в зоне для просмотра телевизора

    Рядом с плазменной панелью можно разместить настенные полки с множеством декоративных элементов. 

  • 10

    Зонирование пространства

    В сравнении с остальными способами разделения свободного пространства зонирование комнаты с помощью штор обладает рядом преимуществ.

  • 11

    Альтернатива стационарной перегородки

    Классическое решение для зонирования пространства при помощи светлых штор.

  • 12

    Разделение пространства на функциональные зоны

    Гостиная, в которой были применены традиционные приемы разделения общего пространства помещения на функциональные зоны.

  • 13

    Туалетный столик

    Туалетный столик должен соответствовать общей цветовой гамме, что позволит не создавать диссонанса в интерьере гостиной комнаты.

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Интерьер, Квартиры, Интерьер квартиры, Лайфхаки, Лайфхаки для малогабаритных помещений.
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