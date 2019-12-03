В таких кроватях проводить время намного приятнее (Фото)

1 Кровать-гамбургер Очень реалистичное исполнение, и все благодаря мелочам: подушки имитируют соленые огурчики и кетчуп, а одеяло — ломтик сыра.

2 Мой сосед Тоторо Милая кроватка в виде одного из персонажей популярного мультфильма.

3 Кровать-гнездо Уютное гнездышко понравится и детям, и взрослым.

4 Кровать, ты просто космос! Звездное небо над головой для романтической ночи.

5 Кровать-качалка Для тех, кому кресла-качалки уже недостаточно.

6 Кровать со встроенным телевизором Теперь можно смотреть любимый фильм или играть в компьютерные игры, не вставая с кровати.

7 Кровать для любителей пиццы Вам с грибами или пепперони?

8 Подвешенная кровать Да это же просто мечта!

9 Кровать на молнии Заправляйте постель одним движением — просто застегните замок.