В таких кроватях проводить время намного приятнее (Фото)

Кровать-гамбургер
Очень реалистичное исполнение, и все благодаря мелочам: подушки имитируют соленые огурчики и кетчуп, а одеяло — ломтик сыра.
Мой сосед Тоторо
Милая кроватка в виде одного из персонажей популярного мультфильма.
Кровать-гнездо
Уютное гнездышко понравится и детям, и взрослым.
Кровать, ты просто космос!
Звездное небо над головой для романтической ночи.
Кровать-качалка
Для тех, кому кресла-качалки уже недостаточно.
Кровать со встроенным телевизором
Теперь можно смотреть любимый фильм или играть в компьютерные игры, не вставая с кровати.
Кровать для любителей пиццы
Вам с грибами или пепперони?
Подвешенная кровать
Да это же просто мечта!
Кровать на молнии
Заправляйте постель одним движением — просто застегните замок.
Кровать-книга
Ну что еще делать, лежа в такой? Конечно, читать книгу!