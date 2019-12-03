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Вторник, 03.12.2019
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В таких кроватях проводить время намного приятнее (Фото)

Смотрите фото (11)
В таких кроватях проводить время намного приятнее (Фото)
12:00 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Теплая и уютная кроватка — не об этом ли мы все чаще мечтаем с наступлением холодов?

  • 1

    Кровать-гамбургер

    Очень реалистичное исполнение, и все благодаря мелочам: подушки имитируют соленые огурчики и кетчуп, а одеяло — ломтик сыра.

  • 2

    Мой сосед Тоторо

    Милая кроватка в виде одного из персонажей популярного мультфильма.

  • 3

    Кровать-гнездо

    Уютное гнездышко понравится и детям, и взрослым.

  • 4

    Кровать, ты просто космос!

    Звездное небо над головой для романтической ночи.

  • 5

    Кровать-качалка

    Для тех, кому кресла-качалки уже недостаточно.

  • 6

    Кровать со встроенным телевизором

    Теперь можно смотреть любимый фильм или играть в компьютерные игры, не вставая с кровати.

  • 7

    Кровать для любителей пиццы

    Вам с грибами или пепперони?

  • 8

    Подвешенная кровать

    Да это же просто мечта!

  • 9

    Кровать на молнии

    Заправляйте постель одним движением — просто застегните замок.

  • 10

    Кровать-книга

    Ну что еще делать, лежа в такой? Конечно, читать книгу!

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