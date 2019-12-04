Сглаживаем углы: как можно использовать угол в маленькой спальне (Фото)

1 Мы подобрали для вас несколько стильных и практичных идей, которые помогут не только заполнить углы, но также украсить интерьер и грамотно разместить всю необходимую мебель и декоративные элементы. Гардеробная Угловая гардеробная сэкономит много места. Обычно, массивные и громоздкие шкафы занимают большую часть комнаты, не давая развернуться. Что делать в этом случае? Заменить шкаф на компактную угловую гардеробную. В ее обустройстве нет ничего сложного. Просто повесьте в углу штангу и располагайте там плечики с вещами. Также можно организовать там несколько полочек. Если вы не хотите, чтобы одежда находилась на виду, сделайте гардеробную на заказ с учетом размеров вашей комнаты. Тогда вы станете обладателем компактного, но функционального места для хранения одежды.

2 Стеллаж Стеллаж пригодится для хранения различных мелочей. Каким бы компактным не был туалетный столик, он также занимает немало места в спальне. Поэтому дизайнеры советуют вместо него использовать высокий стеллаж. Разместите его в углу, а рядом поставьте напольное зеркало в полный рост. Стеллаж станет отличной системой хранения. На нижних полочках вы сможете хранить вещи, которыми пользуетесь ежедневно: косметические средства, украшения, аксессуары. А повыше можно расположить предметы, которые нужны вам время от времени: книги, головные уборы, сезонные сумки и так далее.

3 Угловая мебель Угловой шкаф - отличный выбор для маленькой спальни. Самый оптимальный вариант для крохотной спальни – угловая мебель. Лучше всего, если она будет совмещать в себе функции несколько предметов. Например, можно установить угловой шкаф, который одновременно служит и столиком, и комодом. Если хотите сэкономить на зеркале, то заказывайте мебель с зеркальными дверцами.

4 Комнатные цветы Комнатные растения делают комнату уютнее. Если в комнате все поместилось, но пустующий угол вызывает у вас сомнения, обратитесь за помощью к комнатным цветам. Они украсят спальню, сделают ее более уютной и красивой. Лучше всего для таких целей подойдет растение в большом вазоне или оригинальном кашпо. Таким образом вы получите интересный предмет интерьера, привлекающий внимание.

5 Полки На полках можно хранить книги, фоторамки, шкатулки. Пустующий угол можно занять полками. Они никогда не бывают лишними и свободно могут вместить все, что угодно: начиная от фотографий в рамках, статуэток, шкатулок, и заканчивая книгами, подсвечниками, аксессуарами. Чтобы полки смотрелись максимально легко и визуально не уменьшали пространство, останавливайте свой выбор на моделях из стекла и светлого дерева. В этом случае они не будут давить на вас.

6 Декор и аксессуары В углу прекрасно будут смотреться рамки с фотографиями. Если в комнате нет острой необходимости в дополнительном хранении или недостатка в практичных зонах, придайте углу исключительно декоративную функцию. Например, расположите там большую напольную вазу, крупную статуэтку или развесьте угловые рамки для фотографий. Такие мелочи сделают спальню гораздо более комфортной и персонализированной, в результате чего вы сможете здесь себя чувствовать максимально уютно.

7 Подвесное кресло Подвесное кресло станет отличным местом для релакса. Элегантным предметом интерьера является подвесное кресло. Если у вас есть свободный угол возле окна, смело располагайте там данный элемент. Таким образом вы сможете организовать дополнительную зону отдыху и, одновременно, сделать уголок для чтения. Если хватит места, поставьте рядом небольшой журнальный столик, а под подоконником обустройте полки для книг. Будет смотреться очень красиво, а главное – функционально.

8 Маленький угловой столик Угловой столик можно использовать в качестве туалетного или обычной тумбы. К сожалению, такой стол нельзя будет использовать для работы, письма или чтения. Скорее, он послужит своеобразной прикроватной тумбочкой, на которой вы сможете расположить шкатулку с украшениями, рамку с фотографией, вазу с цветами, настольную лампу, несколько книг, которые вы читаете в данный момент. Также туда можно будет положить телефон, поставить стакан с водой.

9 Рабочая зона Угол рядом с окном можно использовать для организации рабочей зоны. Если ваша гостиная также не отличается большими габаритами, то рабочую зону придется располагать в спальне. И угол отлично подойдет для этих целей. Не переживайте, что не сможете найти в магазинах мебель необходимого размера. Современные производители предлагают огромное количество самых разнообразных столов и полок, способных поместиться даже на крохотной площади. Поэтому отправляйтесь в магазин мебели и выбирайте небольшой угловой стол и удобное кресло либо офисный стул. Не забудьте повесить несколько полочек, чтобы вам было, где хранить документы, канцелярию и прочие необходимые мелочи.

10 Мини-комод Мини-комод - удобное место для хранения одежды. Если комната остро нуждается в дополнительных местах для хранения, вы вполне можете заполнить угол небольшим комодом. Для того, чтобы он играл не только практичную, но и эстетическую роль, подбирайте вариант с оригинальным дизайном. Либо, если спальня оформлена в нейтральных оттенках, купите яркий комод, который идеально впишется в имеющуюся обстановку и станет акцентом в интерьере.

11 Пуф Пуф выполняет сразу несколько функций. Многие считают пуф абсолютно бесполезным предметом интерьера, и сильно ошибаются. Он не только смотрится красиво и гармонично в любой комнате, будь то прихожая, гостиная или спальня, но также дарит уют и выполняет много функций. Например, он может стать дополнительным посадочным местом и выручить вас в случае нежданного прихода большого количества гостей. Также вы можете одним движением руки превратить его в кофейный столик, поставив на него поднос. Пуфик может служить и прикроватной тумбой, но в этом случае важно, чтобы его высота была ненамного меньше высоты кровати.