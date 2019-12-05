Грызут и крушат все на своем пути: как сохранить ремонт в квартире, если в доме живут животные (Фото)

1 Особенно остро встает вопрос о правильном содержании питомца, когда вы только сделали ремонт, ведь не хочется каждый месяц переклеивать обои и чистить ковры. Мы рассказываем, как свести проблемы к минимуму, сохранить хорошие отношения с любимцем, а также сохранить в квартире чистоту и порядок. Проблема №1: следы от лап на полу и мебели Если после прогулки не помыть лапы собаки, останутся следы. Хозяевам собак уже в первые дни появления питомца приходится свыкнуться с мыслью, что после каждой прогулки животным необходимо тщательно мыть лапы. Если этого не делать, на полу и на мебели останутся грязные следы. И если линолеум можно просто протереть влажной тряпкой, то с обивкой дивана или кресла придется помучаться. Саму процедуру лучше проводить с использованием мыла, а после ее окончания – насухо вытирать лапы. Если у вас спокойная собака, можно воспользоваться следующим лайфхаком – после купания посадите любимца на толстое махровое полотенце и дождитесь, пока влага впитается сама. Обычно, на это нужно пять минут. Еще один вариант – купить обувь для прогулки. Она продается в обычных зоомагазинах, поэтому найти ее не составит труда. Однако учитывайте, тот факт, что некоторые собаки наотрез отказываются ее надевать. С кошками ситуация обстоит куда сложнее. Несмотря на то, что на улице они не гуляют (если только вы не живете в частном доме), они все равно оставляют следы. После лотка. Учитывая тот факт, что купание домашние любимцы не жалуют, выход один – вовремя протирать пол. Что касается мягкой мебели, то уберечь ее от загрязнений помогут чехлы.

2 Проблема №2: шерсть повсюду С этой проблемой не сталкиваются только владельцы лысых кошек. Все остальные вынуждены мириться с тем, что мебель, ковры и даже шторы собирают на себе огромное количество шерсти. Полностью избавиться от данной неприятности невозможно, однако сократить количество шерсти в доме вполне реально. Для этого регулярно вычесывайте любимца. Чтобы процедура была наиболее эффективной, подберите щетку в зависимости от типа шерсти. Если не разбираетесь в этом вопросе, попросите о помощи продавца-консультанта в зоомагазине. Также можете иногда пользоваться услугами грумера – парикмахера для животных. Профессионал вычешет и выстрижет все лишнее. Обязательно следите за общим состоянием домашнего питомца и за его рационом: иногда чрезмерная линька свидетельствует о наличии какого-либо заболевания или нехватке витаминов, минералов в организме.

3 Проблема №3: животные грызут и царапают мебель Мебель могут грызть как щенки, так и взрослые собаки. Если вы только что купили щенка, не удивляйтесь, что он будет грызть все, что ему попадется на пути. Для маленького пса вполне естественно познавать окружающий его мир, пробуя его на зуб, поэтому ваша главная задача – убрать из поля зрения собаки все, что он может пожевать. Если же плохая привычка остается с домашним любимцем и после смены зубов, сходите к кинологу – он поможет скорректировать поведение, а также избавит собаку от потребности уничтожать мебель. Совет: Можно приобрести специальные спреи, которые обладают весьма неприятным запахом и вкусом. Все, что вам нужно будет сделать – распылить его на предметы, которые щенок постоянно грызет. Через некоторое время вы заметите, что пес потерял интерес к этому занятию. Что касается котов, то для них стоит приобрести вертикальную или горизонтальную когтеточку. В большинстве случаев, она полностью удовлетворяет их потребность в царапании, и автоматически уберегает вашу мебель и шторы от посягательств пушистика.

4 Проблема №4: Грязь и пыль с улицы Собака приносит в квартиру грязь с улицы. Чтобы вместе с собакой в квартиру не входили пыль и грязь, надевайте на нее непромокаемый комбинезон. В этом случае все равно придется мыть лапы, но зато шерсть останется чистой. Кстати, ветеринары не рекомендуют часто купать животных, иначе появляется риска нарушения естественного рН: перестает блестеть шесть, пересыхает кожа, появляется неприятный запах и перхоть.

5 Проблема №5: отпечатки на глянцевых поверхностях и зеркалах У многих животных есть вымышленный друг, с которым они общаются в зеркале. Если ваш питомец входит в эту категорию, проблем не оберешься. Отучить его от вредной привычки трогать зеркало не получится, поэтому придется регулярно протирать поверхность мягкой тряпкой со специальным средством – эта процедура не будет отнимать много времени.

6 Проблема №6: собака грызет и разбрасывает по квартире свои игрушки Если покупать собаке мягкие игрушке, от них вскоре ничего не останется. Не так страшно, если ваша собака разбрасывает игрушки по всему дому. Гораздо хуже обстоят дела, если она их любит разгрызать. В этом случае ваш дом постепенно превратится в свалку, на которой постоянно будут скапливаться кусочки от резиновых мячей, пластиковые детали, щепки и прочие элементы, которые останутся от игрушек. Чтобы урон был минимальным, выдавайте псу по одной игрушке, а не все сразу. Также найдите в магазине предметы, сделанные из особо прочных материалов, чтобы собака не смогла их погрызть (или потратила на это занятие гораздо больше времени, чем обычно). Можно приобрести пылесосы с отделением для крупного мусора: в этом случае вам не придется вручную собирать то, что осталось от игрушек.

7 Проблема №7: грязь в месте для кормления Обычно, когда домашние любимцы кушают, еда разлетается по всей кухне, а вода забрызгивает стены. И ладно, если корм сухой, но если он влажный или натуральный, то катастрофа вам обеспечена. Чтобы сохранить в комнате максимальную чистоту и порядок, огородите зону кормления деревянной или пластиковой панелью, а на пол постелите специальный резиновый коврик. Еще один удачный вариант – приобрести в зоомагазине миски, которые изначально закреплены на пластиковом поддоне, это весьма удобно.

8 Проблема №8: лужи Иногда собаки не могут приучится к пеленке и ходят в туалет прямо на полу. Еще одна распространенная проблема для владельцев домашних животных (только, если у вас не хомяк или рыбки) – это лужи. Когда котята и щенки упорно игнорируют лоток, приходится применять крайние меры. В зоомагазинах есть специальные спреи, которые помогают приучить питомцев к лотку. Все, что нужно сделать – нанести его на кусочек бумаги или газеты, дать понюхать животному и положить в лоток. В большинстве случаев, это срабатывает.