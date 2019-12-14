Будьте внимательны: комнатные растения, которые могут нанести вам вред

1 ЦИКЛАМЕН(ПЕРСИДСКИЙ) Считается, что цикламен в доме помогает отгонять дурные сны и страхи, и его нужно ставить в спальню у изголовья кровати. Не будем спорить по поводу магической силы Цикламена, а вот по поводу его ядовитых свойств предупредить нужно. Иногда рекомендуют закапывать сок корня цикламена от гайморита, и вот этого нельзя делать ни в коем случае. Мало того, что можно сжечь слизистую, вы рискуете получить температуру, боли в горле и затрудненное дыхание. Самые ядовитые части — это семена и корни растения, свежий сок которых может вызывать раздражение или воспаление кожи.

2 АМАРИЛИС БЕЛАДОННА Ядовиты луковицы растения, которые содержат алкалоид ликорин. В малых дозах ликорин оказывает отхаркивающее действие, а в больших — вызывает рвоту. Если вдруг лист растения обломился, и выступил млечный сок, руки лучше тщательно вымыть и не касаться ими глаз.

3 ДИФФЕНБАХИЯ Растение способно улучшать химический состав воздуха в помещении, но торопиться ставить его в спальню или детскую мы не советуем. Сок растения ядовит, особенно тот, что содержится в стебле. Он может спровоцировать серьезные нарушения пищеварения и дыхания, а также вызывать ожоги при попадании на кожу лица или рук. Если растение есть у вас дома, лучше ухаживать за ним в перчатках. Кстати, в детских садах диффенбахию выращивать вообще запрещено.

4 ГЕРАНЬ Да, мы ничего не перепутали. Это растение, конечно же, очень полезно. С одной стороны герань — отличный антисептик, помогает снимать стресс и напряжение, снимает боль при отитах и ангинах. Однако, есть люди, у которых запах герани может спровоцировать сильнейший приступ астмы и вызвать аллергическую реакцию. Герань (как один из ядовитых комнатных цветов) также противопоказана беременным, людям с пониженным содержанием сахара в крови, маленьким детям и тем, кто принимает противозачаточные средства.

5 КАКТУСЫ Они не ядовиты, а опасны только из-за колючек, которыми можно уколоться и получить в худшем случае небольшой нарыв. Но некоторые виды кактусов, например ТРИХОЦЕРЕУС, содержат галлюциногены, способные вызвать паралич центральной нервной системы, их действие схоже с эффектом от наркотика ЛСД (многие же читали Карлоса Кастанеду).

6 МОЛОЧАЙ Похожие на кактусы виды молочаев и эурофобии действительно ядовиты. Сок молочая может вызывать ожоги, а при попадании в рот, тошноту, диарею, головокружение и ожоги слизистой. Странно, но именно эти растения очень часто можно увидеть на подоконнике в школьных классах.

7 АЛОЭ ПОЛОСАТОЕ У ценнейшего и всеми любимого алоэ есть два ядовитых брата — Алоэ полосатое и Алоэ устрашающее. Опасны все части этих растений, и в основном тем, что большинство видов алоэ считается лечебными, и их очень часто применяют, как домашнее средство лечения. Итак, полосатое и устрашающее использовать для лечебных целей нельзя! Они могут вызывать желудочное и маточное кровотечение, а у беременных женщин спровоцировать выкидыш.

8 ГОРТЕНЗИЯ Во всех частях этого растения содержится яд. Прикосновения к гортензии полностью безопасны, но если случайно в организм попадет сок гортензии, это вызовет повышенное потоотделение, ухудшит циркуляцию крови, боли в желудке, зуд, тошноту и слабость в мышцах. Ядовитые растения, которые можно встретить на даче.