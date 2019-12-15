Лунный посевной календарь с 16 декабря по 22 декабря 2019 года

Известно, что корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.
Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.
16 Декабря 2019, Понедельник 20 лунный день: Убывающая луна. Окучивайте снегом садовые деревья и кустарники.
17 Декабря 2019, Вторник 21 лунный день: Убывающая луна. Проверяйте надежность укрытия роз и клематисов.
18 Декабря 2019, Среда 22 лунный день: Убывающая луна. Ухаживайте за цветущими растениями, удаляйте сухие бутоны.
19 Декабря 2019, Четверг 23 лунный день: Третья четверть. Ремонтируйте и отлаживайте садовый инструмент.
20 Декабря 2019, Пятница 24 лунный день: Убывающая луна. Укрывайте снегом клумбы с теплолюбивыми растениями.
21 Декабря 2019, Суббота 25 лунный день: Убывающая луна. Проверьте стволы фруктовых деревьев.
22 Декабря 2019, Воскресенье 26 лунный день: Убывающая луна. Подкормите цветущие растения сухим удобрением.
Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.