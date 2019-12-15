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Лунный посевной календарь с 16 декабря по 22 декабря 2019 года
Лунный посевной календарь с 16 декабря по 22 декабря 2019 года

Лунный посевной календарь с 16 декабря по 22 декабря 2019 года

Лунный посевной календарь с 16 декабря по 22 декабря 2019 года
21:44 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Урожайность большинства плодовых культур во многом зависит от того, в какую фазу луны семена или рассада были посажены в землю.

Известно, что корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.

Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.

Лунный посевной календарь дачника с 25 ноября по 1 декабря 2019 года

16 Декабря 2019, Понедельник 20 лунный день: Убывающая луна. Окучивайте снегом садовые деревья и кустарники.

17 Декабря 2019, Вторник 21 лунный день: Убывающая луна. Проверяйте надежность укрытия роз и клематисов.

  • Народная примета на день: Варварин день. Самые сильные морозы, зима мосты мостит.

18 Декабря 2019, Среда 22 лунный день: Убывающая луна. Ухаживайте за цветущими растениями, удаляйте сухие бутоны.

19 Декабря 2019, Четверг 23 лунный день: Третья четверть. Ремонтируйте и отлаживайте садовый инструмент.

  • Народная примета на день: Никола зимний. Пора никольских морозов. Два Николы: один с травой, другой с морозом. Сколько Никола Зимний даст снегу, столько Никола Вешний даст травы.

20 Декабря 2019, Пятница 24 лунный день: Убывающая луна. Укрывайте снегом клумбы с теплолюбивыми растениями.

21 Декабря 2019, Суббота 25 лунный день: Убывающая луна. Проверьте стволы фруктовых деревьев.

22 Декабря 2019, Воскресенье 26 лунный день: Убывающая луна. Подкормите цветущие растения сухим удобрением.

  • Народная примета на день: Анна Зимняя. Зима устанавливается окончательно. Коли снег привалит вплоть к изгороди - плохое лето, а коли есть промежуток - урожайное.

Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.

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Народные приметы, Лунный календарь, Посевной календарь, Благоприятные дни для посадки культур, Уход за культурами, Календарь за декабрь, Посевной календарь с 16 декабря по 22 декабря.
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