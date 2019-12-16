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Новый год к нам мчится: лайфхаки, которые помогут в новогодние праздники

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Новый год к нам мчится: лайфхаки, которые помогут в новогодние праздники
10:47 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Десяток полезных советов, которые помогут идеально подготовиться к праздникам.

  • 1

    Всего из одной сосновой ветки можно сделать мини-елку настольного формата: просто поместите в невысокую вазу флористическую губку или пенопласт, закрепите небольшие веточки и украсьте.

  • 2

    Чтобы не запутывалась гирлянда, намотайте ее на любую картонную упаковку или на пластиковую вешалку.

  • 3

    Чтобы создать в доме атмосферу праздника, налейте в сотейник воды и добавьте пару палочек корицы, гвоздику, кожуру апельсина и яблока. Вскипятите воду и оставьте настой на медленном огне на 15−20 минут. Аромат в доме будет потрясающий.

  • 4

    Если нужно быстро закрепить гирлянду на каменной или металлической поверхности, возьмите термопистолет и приклейте ее в нескольких местах.

  • 5

    Новый год – семейный праздник, связанный с уютом и волшебством. А собраться можно возле камина, который можно сделать самостоятельно. Самодельный камин, оформленный в новогодней тематике, по своей красоте ничуть не уступает настоящему.

  • 6

    Чтобы упаковочная бумага не разматывалась, используйте втулки от туалетной бумаги. Разрежьте втулку пополам и закрепите на рулоне с упаковочной бумагой.

  • 7

    Обычная картонная коробка поможет спрятать подставку для елки. Оберните ее в упаковочную бумагу — выглядит сногсшибательно!

  • 8

    Вместо записки или небольшой открытки к новогоднему подарку можно прикрепить фотографию.

  • 9

    Оставьте упаковку из-под яиц для хранения небольших украшений. Так они не разобьются.

  • 10

    Будете упаковывать подарки к Новому году? Используйте коробку из-под вина, чтобы составить в нее рулоны упаковочной бумаги.

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Новый год, Полезные советы, Лайфхак, Украшение дома, Новый год 2020.
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