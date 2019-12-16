Новый год к нам мчится: лайфхаки, которые помогут в новогодние праздники

1 Всего из одной сосновой ветки можно сделать мини-елку настольного формата: просто поместите в невысокую вазу флористическую губку или пенопласт, закрепите небольшие веточки и украсьте.

2 Чтобы не запутывалась гирлянда, намотайте ее на любую картонную упаковку или на пластиковую вешалку.

3 Чтобы создать в доме атмосферу праздника, налейте в сотейник воды и добавьте пару палочек корицы, гвоздику, кожуру апельсина и яблока. Вскипятите воду и оставьте настой на медленном огне на 15−20 минут. Аромат в доме будет потрясающий.

4 Если нужно быстро закрепить гирлянду на каменной или металлической поверхности, возьмите термопистолет и приклейте ее в нескольких местах.

5 Новый год – семейный праздник, связанный с уютом и волшебством. А собраться можно возле камина, который можно сделать самостоятельно. Самодельный камин, оформленный в новогодней тематике, по своей красоте ничуть не уступает настоящему.

6 Чтобы упаковочная бумага не разматывалась, используйте втулки от туалетной бумаги. Разрежьте втулку пополам и закрепите на рулоне с упаковочной бумагой.

7 Обычная картонная коробка поможет спрятать подставку для елки. Оберните ее в упаковочную бумагу — выглядит сногсшибательно!

8 Вместо записки или небольшой открытки к новогоднему подарку можно прикрепить фотографию.

9 Оставьте упаковку из-под яиц для хранения небольших украшений. Так они не разобьются.