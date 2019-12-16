Новый год к нам мчится: лайфхаки, которые помогут в новогодние праздники

Всего из одной сосновой ветки можно сделать мини-елку настольного формата: просто поместите в невысокую вазу флористическую губку или пенопласт, закрепите небольшие веточки и украсьте.
Чтобы не запутывалась гирлянда, намотайте ее на любую картонную упаковку или на пластиковую вешалку.
Чтобы создать в доме атмосферу праздника, налейте в сотейник воды и добавьте пару палочек корицы, гвоздику, кожуру апельсина и яблока. Вскипятите воду и оставьте настой на медленном огне на 15−20 минут. Аромат в доме будет потрясающий.
Если нужно быстро закрепить гирлянду на каменной или металлической поверхности, возьмите термопистолет и приклейте ее в нескольких местах.
Новый год – семейный праздник, связанный с уютом и волшебством. А собраться можно возле камина, который можно сделать самостоятельно. Самодельный камин, оформленный в новогодней тематике, по своей красоте ничуть не уступает настоящему.
Чтобы упаковочная бумага не разматывалась, используйте втулки от туалетной бумаги. Разрежьте втулку пополам и закрепите на рулоне с упаковочной бумагой.
Обычная картонная коробка поможет спрятать подставку для елки. Оберните ее в упаковочную бумагу — выглядит сногсшибательно!
Вместо записки или небольшой открытки к новогоднему подарку можно прикрепить фотографию.
Оставьте упаковку из-под яиц для хранения небольших украшений. Так они не разобьются.
Будете упаковывать подарки к Новому году? Используйте коробку из-под вина, чтобы составить в нее рулоны упаковочной бумаги.