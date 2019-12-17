Комнатные растения, которые отлично подойдут для "сердца" квартиры

Хойя мясистая
Восковой плющ, или Хойю мясистую (Hoya carnosa) выращивают как ампельное или вьющееся растение. У этой вечнозеленой лианы при должном уходе появляются очень необычные цветки, которые выглядят так, будто вылеплены из воска. Они выделяют капельки нектара и источают нежный аромат, что может прийтись очень кстати на кухне (если в доме нет аллергиков).
Хойя карноза, известная также под названием "восковое дерево", очищает воздух, а ее листья применяют для лечения фурункулеза. Но необходимо помнить, что хойя, как и многие комнатные растения, ядовита для человека и животных, поэтому лучше поставить горшок с растением повыше или поместить его в подвесное кашпо, а для ветвей натянуть леску, по которой они будут виться.
Каланхоэ (или каланхое)
Этот листовой суккулент известен благодаря своим лечебным свойствам: он способствует заживлению ран, лечению простудных заболеваний, уменьшению угревой сыпи и т.д. Как комнатное растение популярность приобрел вид Каланхоэ Дегремона (Kalanchoe daigremontiana).Каланхоэ очищает воздух, обеззараживая его, поэтому не будет лишним поставить горшок с этим растением не только на кухне, но и в других комнатах.
Это лекарственное растение не требует особенного ухода, предпочитает рассеянный свет, умеренный полив, не боится сквозняков, нормально переносит перепады температуры в помещении.
Сенполия
Многочисленные виды рода Сенполия (Saintpaulia) известны под названием Узамбарская фиалка (не путать с родом Фиалка (Viola) – это представитель совсем другого семейства). Многие отмечают, что сенполия способна положительно влиять на энергетику в помещении, улучшая самочувствие домочадцев.
Сенполия любит влажный воздух, притененные места с рассеянным светом, умеренный полив. Но это растение не выносит сквозняков, поэтому перед тем, как проветрить помещение, горшок с узамбарской фиалкой лучше вынести в другую комнату.
Герань
Любимая многими Герань (Geranium), или журавельник, – представитель семейства Гераниевые, но растение, которое мы привыкли называть геранью, на самом деле относится к другому роду этого же семейства – Пеларгония (Pelargonium).
Пеларгония полезна тем, что в ее листьях содержится большое количество эфирных масел, которые убивают болезнетворные микроорганизмы и благотворно влияют на здоровье человека, оказывая успокаивающее действие. Гераниевое эфирное масло широко используют в парфюмерии, ароматерапии.
Орхидея фаленопсис
Несмотря на то, что растения семейства Орхидеи (Orchidaceae) имеют репутацию капризных и нежных цветов, представители рода Фаленопсис (Phalaenopsis) считаются "орхидеями для начинающих", из-за относительной неприхотливости в уходе.
Они хорошо себя чувствуют на кухне, поскольку любят повышенную влажность и тепло, а их там в достатке. А вот от сквозняков орхидею нужно беречь. Фаленопсисы фильтруют воздух, уничтожая такие вредные вещества, как ксилол и толуол. Тонкий аромат орхидеи улучшит настроение и замаскирует неприятные запахи.
Эухарис (или эвхарис)
Амазонская лилия , илиЭухарис (Eucharis), слегка напоминающая нарцисс, украсит любую комнату, в том числе и кухню, если "поселить" это изящное растение на западном или восточном подоконнике с рассеянным светом.
Эухарис (Эвхарис) полезен тем, что поглощает вредные для человека вещества, очищая воздух. Амазонская лилия цветет красивыми цветками с нежным, но освежающим и бодрящим запахом, поэтому не рекомендуется ставить горшки с этим растением в спальне.
Гибискус китайский
Этого представителя рода Гибискус также называют китайской розой (Hibiscus rosa-sinensis), при том, что никакого родства с настоящей розой (шиповником) у гибискуса нет: они относятся к разным семействам.
Если у вас на кухне растет много комнатных цветов, смело ставьте к ним горшок с китайской розой, поскольку она положительно влияет на растения, живущие по соседству, а также очищает воздух. Влажный воздух, умеренный полив и хорошо освещенное пространство – вот то, что нужно гибискусу.
Бегония
Действие этого растения на воздух в помещении сродни работе кварцевой лампы – оно убивает болезнетворные микробы. Бегония (Begonia), являясь ядовитой для человека, тем не менее выделяет фитонциды, которые препятствуют размножению микробов в воздухе.
Хоть растение и теплолюбивое, не стоит размещать его вблизи батарей и обогревателей. Бегония любит яркий рассеянный свет, но летом цветок необходимо притенять, иначе на листьях могут появиться ожоги.
Кактус
Всем известно, насколько неприхотливы в уходе и нетребовательны к условиям содержания комнатные растения семейства Кактусовые (Cactaceae). Если окно кухни выходит на юг, и на подоконнике еще есть свободное место, не раздумывая "поселите" там любимый вами вид.
Кактусы защищают от электромагнитного излучения, ионизирует воздух. Считается, что чем длиннее у кактуса иголки, тем сильнее его полезные для человека свойства. Помните, что эти растения не любят перемены местоположения, так что ответственно подойдите к выбору постоянного места для "колючего питомца".
Пилея Кадье
Представитель семейства Крапивные (Urticaceae) пилея (Pilea) довольно популярна в комнатном цветоводстве. Растения этого рода поражают разнообразием форм и окрасок. Один из самых интересных видов – Пилея Кадье (Pilea cadierei).
Благодаря изысканной форме пилея прекрасно украсит любой интерьер. Также известно ее благотворное влияние на состав воздуха в доме. Чтобы серебристый узор на листьях этого растения не потускнел, поставьте горшок на северное или восточное окно: так пилея избежит ожога от прямых солнечных лучей, при этом получая достаточно света.
Хлорофитум
Один из наиболее популярных видов – Хлорофитум хохлатый (Chlorophytum comosum). Это растение считается рекордсменом по очистке воздуха. Оно быстрее и эффективнее других комнатных цветов избавляет воздух в помещении от вредных веществ, в том числе и образующихся из-за курения, использования газовой плиты, аэрозолей.
Ученые определили, что за сутки хлорофитум способен уничтожить 70-80% патогенной микрофлоры в помещении площадью 2 кв.м, также он увлажняет воздух. Кроме того, растение крайне неприхотливо в уходе, хорошо растет и в малоосвещенных местах.
Аспидистра
Аспидистру высокую (Aspidistra elatior) часто называют "чугунным растением", потому что она способна выжить в самых неблагоприятных условиях. Ей не требуется много света: одинаково хорошо аспидистра растет как на слабоосвещенных северных подоконниках, так и на солнечных южных.
Растение стойко переносит перепады температуры, так что при проветривании помещения горшок с ним не нужно переставлять. Аспидистра способствует увлажнению и очищению воздуха.
Толстянка
Чаще всего в качестве комнатного растения выращивают Толстянку яйцевидную , или овальную (Crassula ovata). Этот цветок известен многим по другим названиям: денежное дерево, дерево удачи, нефритовое (жадеитовое) растение. Эти имена толстянка получила из-за внешнего сходства листьев с нефритом и жадеитом – камнями, которые издревле считались талисманами, приносящими успех, счастье, семейное благополучие и долголетие.
Крассула хорошо себя чувствует на западных и юго-восточных окнах. Она фильтрует и увлажняет воздух, поэтому часто ее держат на кухне.
Алоэ Вера
Алоэ вера, или Алоэ настоящее (Aloe vera) – любимый многими суккулент с большим количеством полезных и лечебных свойств. В традиционной и народной медицине алоэ используют для профилактики и лечения многих заболеваний. Популярно это растение и как косметологическая добавка.
Алоэ нейтрализует формальдегид и бензол, поглощает углекислый газ, оздоравливающе влияя на воздух в помещении. В уходе это растение нетребовательно, отлично растет как на ярком солнце (свет должен быть рассеянным), так и в полутени. Поливают алоэ 1-2 раза в неделю по мере подсыхания почвы.
Плющ обыкновенный
Плющ обыкновенный (Hedera helix) славится своими целебными свойствами. Он помогает в борьбе с воспалениями, в медицине его используют для лечения ожогов и даже туберкулеза. Как комнатное растение, плющ уменьшает количество канцерогенов в воздухе, а значит, на кухне ему самое место!
Растение теневыносливое, нормально растет в сухом грунте, но в особо жаркую погоду плющ рекомендуют опрыскивать. Несмотря на массу полезных качеств, листья и ягоды плюща ядовиты для человека.
Эпипремнум
Для комнатного выращивания используют такой вид этого рода, как Эпипремнум золотистый (Epipremnum aureum), ранее известный под названием Сциндапсус золотистый (Scindapsus aureus) (сейчас некоторые виды рода Сциндапсус относят к роду Эпипремнум, в том числе и это популярное растение).
Эта вечнозеленая лиана способна очистить воздух от вредных веществ: окиси углерода, бензола, формальдегида. В уходе непритязательна, может расти в притененных местах с сухим воздухом, но любит опрыскивания мягкой прохладной водой (жесткая вода оставит на листьях растения пятна).