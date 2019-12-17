Комнатные растения, которые отлично подойдут для "сердца" квартиры

1 Хойя мясистая Восковой плющ, или Хойю мясистую (Hoya carnosa) выращивают как ампельное или вьющееся растение. У этой вечнозеленой лианы при должном уходе появляются очень необычные цветки, которые выглядят так, будто вылеплены из воска. Они выделяют капельки нектара и источают нежный аромат, что может прийтись очень кстати на кухне (если в доме нет аллергиков). Хойя карноза, известная также под названием "восковое дерево", очищает воздух, а ее листья применяют для лечения фурункулеза. Но необходимо помнить, что хойя, как и многие комнатные растения, ядовита для человека и животных, поэтому лучше поставить горшок с растением повыше или поместить его в подвесное кашпо, а для ветвей натянуть леску, по которой они будут виться.

2 Каланхоэ (или каланхое) Этот листовой суккулент известен благодаря своим лечебным свойствам: он способствует заживлению ран, лечению простудных заболеваний, уменьшению угревой сыпи и т.д. Как комнатное растение популярность приобрел вид Каланхоэ Дегремона (Kalanchoe daigremontiana).Каланхоэ очищает воздух, обеззараживая его, поэтому не будет лишним поставить горшок с этим растением не только на кухне, но и в других комнатах. Это лекарственное растение не требует особенного ухода, предпочитает рассеянный свет, умеренный полив, не боится сквозняков, нормально переносит перепады температуры в помещении.

3 Сенполия Многочисленные виды рода Сенполия (Saintpaulia) известны под названием Узамбарская фиалка (не путать с родом Фиалка (Viola) – это представитель совсем другого семейства). Многие отмечают, что сенполия способна положительно влиять на энергетику в помещении, улучшая самочувствие домочадцев. Сенполия любит влажный воздух, притененные места с рассеянным светом, умеренный полив. Но это растение не выносит сквозняков, поэтому перед тем, как проветрить помещение, горшок с узамбарской фиалкой лучше вынести в другую комнату.

4 Герань Любимая многими Герань (Geranium), или журавельник, – представитель семейства Гераниевые, но растение, которое мы привыкли называть геранью, на самом деле относится к другому роду этого же семейства – Пеларгония (Pelargonium). Пеларгония полезна тем, что в ее листьях содержится большое количество эфирных масел, которые убивают болезнетворные микроорганизмы и благотворно влияют на здоровье человека, оказывая успокаивающее действие. Гераниевое эфирное масло широко используют в парфюмерии, ароматерапии.

5 Орхидея фаленопсис Несмотря на то, что растения семейства Орхидеи (Orchidaceae) имеют репутацию капризных и нежных цветов, представители рода Фаленопсис (Phalaenopsis) считаются "орхидеями для начинающих", из-за относительной неприхотливости в уходе. Они хорошо себя чувствуют на кухне, поскольку любят повышенную влажность и тепло, а их там в достатке. А вот от сквозняков орхидею нужно беречь. Фаленопсисы фильтруют воздух, уничтожая такие вредные вещества, как ксилол и толуол. Тонкий аромат орхидеи улучшит настроение и замаскирует неприятные запахи.

6 Эухарис (или эвхарис) Амазонская лилия , илиЭухарис (Eucharis), слегка напоминающая нарцисс, украсит любую комнату, в том числе и кухню, если "поселить" это изящное растение на западном или восточном подоконнике с рассеянным светом. Эухарис (Эвхарис) полезен тем, что поглощает вредные для человека вещества, очищая воздух. Амазонская лилия цветет красивыми цветками с нежным, но освежающим и бодрящим запахом, поэтому не рекомендуется ставить горшки с этим растением в спальне.

7 Гибискус китайский Этого представителя рода Гибискус также называют китайской розой (Hibiscus rosa-sinensis), при том, что никакого родства с настоящей розой (шиповником) у гибискуса нет: они относятся к разным семействам. Если у вас на кухне растет много комнатных цветов, смело ставьте к ним горшок с китайской розой, поскольку она положительно влияет на растения, живущие по соседству, а также очищает воздух. Влажный воздух, умеренный полив и хорошо освещенное пространство – вот то, что нужно гибискусу.

8 Бегония Действие этого растения на воздух в помещении сродни работе кварцевой лампы – оно убивает болезнетворные микробы. Бегония (Begonia), являясь ядовитой для человека, тем не менее выделяет фитонциды, которые препятствуют размножению микробов в воздухе. Хоть растение и теплолюбивое, не стоит размещать его вблизи батарей и обогревателей. Бегония любит яркий рассеянный свет, но летом цветок необходимо притенять, иначе на листьях могут появиться ожоги.

9 Кактус Всем известно, насколько неприхотливы в уходе и нетребовательны к условиям содержания комнатные растения семейства Кактусовые (Cactaceae). Если окно кухни выходит на юг, и на подоконнике еще есть свободное место, не раздумывая "поселите" там любимый вами вид. Кактусы защищают от электромагнитного излучения, ионизирует воздух. Считается, что чем длиннее у кактуса иголки, тем сильнее его полезные для человека свойства. Помните, что эти растения не любят перемены местоположения, так что ответственно подойдите к выбору постоянного места для "колючего питомца".

10 Пилея Кадье Представитель семейства Крапивные (Urticaceae) пилея (Pilea) довольно популярна в комнатном цветоводстве. Растения этого рода поражают разнообразием форм и окрасок. Один из самых интересных видов – Пилея Кадье (Pilea cadierei). Благодаря изысканной форме пилея прекрасно украсит любой интерьер. Также известно ее благотворное влияние на состав воздуха в доме. Чтобы серебристый узор на листьях этого растения не потускнел, поставьте горшок на северное или восточное окно: так пилея избежит ожога от прямых солнечных лучей, при этом получая достаточно света.

11 Хлорофитум Один из наиболее популярных видов – Хлорофитум хохлатый (Chlorophytum comosum). Это растение считается рекордсменом по очистке воздуха. Оно быстрее и эффективнее других комнатных цветов избавляет воздух в помещении от вредных веществ, в том числе и образующихся из-за курения, использования газовой плиты, аэрозолей. Ученые определили, что за сутки хлорофитум способен уничтожить 70-80% патогенной микрофлоры в помещении площадью 2 кв.м, также он увлажняет воздух. Кроме того, растение крайне неприхотливо в уходе, хорошо растет и в малоосвещенных местах.

12 Аспидистра Аспидистру высокую (Aspidistra elatior) часто называют "чугунным растением", потому что она способна выжить в самых неблагоприятных условиях. Ей не требуется много света: одинаково хорошо аспидистра растет как на слабоосвещенных северных подоконниках, так и на солнечных южных. Растение стойко переносит перепады температуры, так что при проветривании помещения горшок с ним не нужно переставлять. Аспидистра способствует увлажнению и очищению воздуха.

13 Толстянка Чаще всего в качестве комнатного растения выращивают Толстянку яйцевидную , или овальную (Crassula ovata). Этот цветок известен многим по другим названиям: денежное дерево, дерево удачи, нефритовое (жадеитовое) растение. Эти имена толстянка получила из-за внешнего сходства листьев с нефритом и жадеитом – камнями, которые издревле считались талисманами, приносящими успех, счастье, семейное благополучие и долголетие. Крассула хорошо себя чувствует на западных и юго-восточных окнах. Она фильтрует и увлажняет воздух, поэтому часто ее держат на кухне.

14 Алоэ Вера Алоэ вера, или Алоэ настоящее (Aloe vera) – любимый многими суккулент с большим количеством полезных и лечебных свойств. В традиционной и народной медицине алоэ используют для профилактики и лечения многих заболеваний. Популярно это растение и как косметологическая добавка. Алоэ нейтрализует формальдегид и бензол, поглощает углекислый газ, оздоравливающе влияя на воздух в помещении. В уходе это растение нетребовательно, отлично растет как на ярком солнце (свет должен быть рассеянным), так и в полутени. Поливают алоэ 1-2 раза в неделю по мере подсыхания почвы.

15 Плющ обыкновенный Плющ обыкновенный (Hedera helix) славится своими целебными свойствами. Он помогает в борьбе с воспалениями, в медицине его используют для лечения ожогов и даже туберкулеза. Как комнатное растение, плющ уменьшает количество канцерогенов в воздухе, а значит, на кухне ему самое место! Растение теневыносливое, нормально растет в сухом грунте, но в особо жаркую погоду плющ рекомендуют опрыскивать. Несмотря на массу полезных качеств, листья и ягоды плюща ядовиты для человека.