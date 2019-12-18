Начинаем жизнь с чистого листа: от каких вещей нужно избавиться к Новому году 2020 (Фото)

1 Посуда со сколами Посуда с трещинами и сколами. Внимательно пересмотрите посуду, которой вы пользуетесь ежедневно, а также ту, что хранится в шкафу и ждет "того самого дня". Все тарелки и чашки со сколами смело отправляйте в утиль. Так вы разгрузите шкафы и освободите место для новой.

2 Бутилированная вода Питьевая вода в бутылях. Чаще всего, покупая питьевую воду, мы заботимся о своем здоровье, но совершенно не знаем откуда она взялась, что в ее составе, где и как хранился-очищался-использовался сам бутыль. Грубо говоря, мы можем годами переплачивать за ту же воду, что течет у нас из-под крана. Просто посчитайте, сколько денег вы потратили на воду. Наверняка за потраченные деньги можно было установить хороший фильтр на собственный кран.

3 Парадная одежда Костюмы и коктейльные платья. Большинство людей посещают торжественные мероприятия всего пару раз в год. Соответственно, нет никакой необходимости покупать себе много костюмов или коктейльных платьев. Кроме того, сейчас существует масса сервисов, где можно взять праздничный наряд напрокат.

4 Лотерейные билеты Лотерейные билеты любого формата. Представьте себе, есть такие оптимисты, которые каждую неделю, а то и чаще, покупают лотерейные билеты, искренне веря, что им повезет, и они сорвут крупный куш. Однако, шанс выиграть что-то стоящее в лотерею настолько же мал, как и встреча с разъяренной акулой в реке. Чаще всего выигрыши ограничиваются смешными суммами, которые едва покрывают стоимость самого билета. Гораздо лучше, бросить деньги на лотерейный билет в копилку, а через несколько месяцев потратить на подарок самому себе.

5 Бутербродница Бутербродница, печь для пиццы и другая малофункциональная техника. Бутербродница, печь для пиццы и другие кухонные девайсы, способные выполнять только одну функцию, будут радовать лишь первое время, а потом станут обычными пылесборниками. Чаще всего такую технику запросто может заменить другая, более функциональная. Например, печь пиццу можно в обычной духовке, а готовить хрустящие горячие бутерброды в микроволновке, тостере или на сковороде.

6 Стационарный телефон Стационарный телефон. Признайтесь себе, как часто вы пользуетесь стационарным телефоном? С появлением сотовых многие вообще забыли о существовании такового, но несмотря на это исправно вносят абонентскую плату. На сегодняшний день самыми активными пользователями "домашних" являются пенсионеры. Также стационарные телефоны иногда напоминают о себе звонками рекламных компаний, которые работают по справочнику, и аферистов.

7 Кухонные девайсы Разнообразные кухонные девайсы. Рынок кухонных девайсов сейчас широк как никогда. В хозяйственных магазинах можно купить устройства для нарезки бананов, авокадо, приспособления для извлечения хвостиков из клубники и косточек из вишни, нагревающиеся ножи для масла, крышки с термометром и многое другое. Все эти устройства выглядят очень мило, но большинство из них крайне бесполезны. Так что не стоит в очередной раз следовать спонтанному порыву и покупать дребедень, которая окажется в забытье в темном углу одного из кухонных шкафчиков.

8 Приглашения Пригласительные открытки для гостей. В век цифровых технологий глупо тратиться на бумажные приглашения на то или иное торжество. Вряд ли кто-то из гостей будет любовно хранить приглашение на вашу свадьбу. Так зачем платить деньги за кусок картона, который вскоре окажется в мусорном ведре. Куда проще и дешевле разослать приглашения по электронной почте или создать отдельную тему в одном из ресурсов обмена сообщениями.

9 Сувениры Сувениры и милые безделушки. Конечно, если речь не идет о памятных и дорогих сердцу вещах. Однако, у некоторых людей появляется неконтролируемое желание превратить свой дом в музей народного промысла, обвешать весь холодильник магнитами, в спальне расставить плюшевые игрушки, а все поверхности гостиной заставить вазами и статуэтками.

10 Газеты Газеты и журналы. В век цифровых технологий покупка газет выглядит как пустая трата денег. И действительно, зачем покупать печатное издание, если новости можно читать на экране своего смартфона, ноутбука или планшета. Тоже самое касается и журналов. Часто в супермаркетах, стойки с периодикой располагаются прямо возле касс, чтобы люди, скучая в очереди, упирались взглядом в яркие обложки. В такой ситуации велик риск зацепиться взглядом за красивую картинку и спонтанно купить журнал.

11 Игрушки для животных Игрушки и приспособления для животных. Игрушки для животных, одежда, обувь, домики и перины для животных радуют больше хозяев, чем четвероногих. Так что поберегите средства и вместо очередного мячика или очень смешного галстука купите своему питомцу лакомство или витамины.

12 Свадебное платье Роскошное свадебное платье. Каждая невеста уверена, что замужество - это один раз и навсегда. Влюбленные продумывают торжество, а невеста выбирает платье - белое, длинное, роскошное, идеальное... Одним словом такое, которое она больше никогда не наденет. Однако, тратить баснословную сумму на наряд, который потом будет просто занимать место в шкафу достаточно, нерационально. Особенно, для молодоженов, которые и так стеснены в финансах. Куда лучше взять платье на прокат или выбрать модель, которую в дальнейшем можно будет надеть на еще какой-то праздник.

13 Фритюрница Домашняя фритюрница. Фритюрница - это, пожалуй, самое бесполезное кухонное приобретение. Она источает неприятный запах, ее сложно мыть и приходиться часто менять масло. И все это ради того, чтобы раз в неделю-две поесть картошку фри или что-то в этом роде.

14 Товары для детей Новомодные устройства для детей. Маркетологи знают, что современные родители просто млеют от детских товаров и готовы скупать все, что видят. Автоматические укачивающие кресла, поющие горшки, контейнеры для утилизации подгузников и многое другое. Однако, перед тем, как потратить крупную сумму, задумайтесь, нужно ли это вам и вашему малышу. Согласитесь, ведь все мы научились пользоваться туалетом и без поющего горшка, а подгузник можно выбросить и в обычную урну.