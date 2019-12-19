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Бесспорные лидеры: комнатные растения, которые просто необходимо завести дома

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Бесспорные лидеры: комнатные растения, которые просто необходимо завести дома
12:12 Сегодня Телеграф podokonnik.temadnya.com Фото: pixabay.com

Домашние комнатные растения помогают очищать воздух в помещениях, обогащают его кислородом и помогают поддерживать комфортный уровень влажности.

  • 1

    ФИКУСЫ

    А среди них — фикус Бенджамина и Фикус Эластика. Они очень неприхотливы и выносливы. Среди особенностей — способность к фильтрации вредных формальдегидов.

  • 2

    НЕФРОЛЕПСИС ИЛИ КОМНАТНЫЙ ПАПОРОТНИК

    Помогает взбодриться, если вы чувствуете нехватку энергии, а также это растение очищает воздух и поглощает вредные излучения от телевизора или компьютера.

  • 3

    СТАТИФИЛЛУМ ИЛИ ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ

    Считается, что этот цветок приносит в дом любовь и счастье, поэтому пользуется особой популярностью. А еще он вытягивает лишнюю влагу из воздуха, так что подойдет больше для влажных помещений и способен бороться со спорами плесени.

  • 4

    САНСЕВИЕРИЯ

    Это растение может творить чудеса. Оно очищает воздух, производит огромное количество кислорода и способно очищать воздух от вредных веществ, выделяемых синтетическими материалами.

    В уходе совсем неприхотлив, не требует частого полива и специального расположения. Будет хорошо себя чувствовать в любом уголке дома.

    Кстати, согласно фэн-шуй этот цветок способен поглощать негативные мысли и энергию. А также его рекомендуют ставить в комнате школьников и студентов. Считается, что растение помогает достичь успехов в учебе.

  • 5

    КАЛАНХОЭ

    Родина этого цветка — Мадагаскар. Каланхое больше подойдет для помещений с сухим воздухом, т.к. поможет повысить в них влажность. Поливать его нужно обильно, но много света растение не требует. Кстати, в народе каланхоэ считают целебным растением. Его применяют при разного рода заболеваниях и часто используют для лечения воспалений и ранок.

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Интерьер, Дом, Растения, Комнатные растения, Дом и сад, Вазоны.
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