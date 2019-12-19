Лайфхаки, которые помогут преобразить интерьер (Фото)

1 Иногда в интерьере нужно что-то изменить, чтобы жизнь заиграла новыми красками. Не стоит впадать в крайности. Бывает достаточно только поменять обстановку в квартире или доме. Мы расскажем об основных правилах и приемах, с помощью которых вы сможете придать дому неповторимый стиль. Редизайн шкафа

2 Чудесный пример редизайна скучного деревянного шкафа. Самодельный деревянный шкаф-купе

3 Самодельный деревянный шкаф-купе более актуален для небольшой гостиной в связи с ограниченным пространством в таком помещении. Шарообразный напольный светильник

4 Шарообразные напольные светильники в светлых тонах призваны расставлять в интерьере мягкие световые акценты. Столик из недорогой древесины

5 Оригинальный столик, выполненный из недорогой древесины, станет креативной деталью любого современного интерьера. Визуальное увеличение пространства

6 Спальня в маленькой комнате будет казаться больше, если в ней присутствуют светлые элементы. Вязаные корзины в интерьере

7 Вязаные корзины способны не только здорово украсить осенний интерьер, но и сделать его крайне практичным и функциональным. Небольшой, но вместительный шкаф

8 Небольшой, но вместительный шкаф, который можно использовать для хранения самых разнообразных вещей. Журнальный столик своими руками

9 Отличная идея, которая поможет вам сделать журнальный столик из обычных деревянных досок. Столешница с дополнительными полками

10 При начальной планировке ванной комнаты можно продумать столешницу с дополнительными полками. Место для хранения вещей под кроватью

11 Именно под кроватью находится пустое пространство, которое можно использовать как дополнительное место хранения. Дизайнерская мебель в интерьере

12 Дизайнерская деревянная мебель всегда пользовалась у профессионалов заслуженной популярностью. Новая жизнь старого шкафа

13 Новая жизнь старого шкафа из натуральной древесины – покраска в яркие цвета и оттенки. Неглубокий стеллаж на всю стену

14 Компактный неглубокий открытый стеллаж на всю стену способен решить проблему экономии пространства. Вертикальное озеленение

15 Вертикальное озеленение в квартире можно создать при помощи обычных деревянных реек и комнатных растений. Редизайн деревянного стула

16 Классическая версия деревянного стула приобретает современный характер в руках настоящих профессионалов. Столик-трансформер для ноутбука

17 Столик для ноутбука можно использовать как подставку для планшета или книги. Прикроватная тумбочка

18 Прикроватная тумбочка, которую очень легко сделать своими руками. Простая деревянная тумбочка

19 Отличная прикроватная тумбочка, которую легко можно сделать своими руками без привлечения профессионалов. Закрытый стеллаж для книг Выбирая стеллажи для книг как возможность подчеркнуть основной стиль дизайна, вы решаете проблему не только организации домашней библиотеки, но и весьма эффектного декорирования помещения.