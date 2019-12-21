Полезно знать: несколько хитростей, которые очень пригодятся на кухне

1 Сахарная пудра Понадобилась сахарная пудра, а ее, как назло нет? Не спешите бежать в магазин, ведь сахарная пудра - это растолченный в пыль сахарный песок и сделать его самостоятельно не составить труда. Используйте кофемолку, ступку, мельницу для специй или блендер, чтобы измельчить сахар и превратить его пудру.

2 Подгоревший лук Лук во время обжарки сильно почернел? Положите в центр сковородки кубик льда, чтобы остудить посудину. Вода быстро испарится, а лук будет спасен.

3 Винный лед Если у Вас в холодильнике хранится начатая бутылка вина, которую никак не удается допить, разлейте его в формы для льда и заморозьте. Винный лед можно использовать для приготовления соусов, мяса или коктейлей.

4 Свекла Те, кто хоть раз варил свеклу, знают, что этот процесс занимает массу времени. Однако есть хитрости, которые помогут сократить приготовление свеклы. Например, варите свеклу в большом количестве воды на большом огне, не накрывая крышкой, в течение пятнадцати минут, а после поместите корнеплоды под ледяную воду на пять-десять минут.

5 Горечь лука Слишком горький лук может испортить даже самое вкусное блюдо. Чтобы нейтрализовать горечь лука, обдайте его кипятком.

6 Рассыпчатые блюда Чтобы макароны и рис не превращались в клейкую неаппетитную массу, добавляйте во время варки немного подсолнечного или оливкового масла в воду.

7 Шинковка лука Мало, кто любит резать лук. Кроме слез, которые вызывает лук, его еще и очень неудобно держать в руках. Чтобы ускорить и облегчить процесс нарезки, попробуйте не срезать хвостики, за которые в процессе шинковки Вы и будете поддерживать луковицу, а когда закончите, просто выкинете их.

8 Излишки жира Курица получилась слишком жирной? Убрать излишки жира и масла можно, слегка промокнув мясо птицы бумажными полотенцами.

9 Хрустящая корочка Мясо с хрустящей корочкой - это замечательное и очень аппетитное блюдо, которое станет изюминкой любого стола. Добиться хрустящей золотистой корочки поможет столовая ложка муки, добавленная в сковородку во время жарки.

10 Острый перец Всем, кому хоть раз доводилось использовать острый перец, будь-то перец-чили, халапеньо или любой другой, знает про неприятное жжение на пальцах и более серьезные ожоги, которые можно заработать, неосторожно обращаясь с ним. Убрать жжение с рук поможет оливковое масло. Смазывайте им руки до и после работы с перцем. А унять жжение в глазах помогут компрессы из ватных дисков, пропитанных молоком.

11 Запах чеснока Чеснок способен добавить пикантности практически любому блюду. Но у этого ингредиента есть и один существенный минус - стойкий и неприятный запах, который остается во рту и на руках. Убрать запах чеснока с рук поможет сок лимона. Нужно хорошо вымыть руки с мылом, а после протереть их лимонным соком. Устранить запах изо рта помогут очищенные орехи или корешки петрушки. Хорошенько пожуйте выбранный продукт до образования кашицы и выплюньте.

12 Выкипание жидкости Чтобы кипящий суп или вода не вытекал, положите поперек кастрюли деревянную ложку. Пузырьки будут касаться ложки, и лопаться, не выливаясь на плиту.

13 Хранение сыра Чтобы сыр не засох и не обветрился на срезе, перед тем, как отправить его в холодильник смажьте место среза маслом или маргарином. Такая хитрость поможет дольше удержать влагу внутри продукта и предотвратит появление сухой корки.

14 Запах из холодильника Место, где хранятся продукты питания должно быть чистым, а внезапно появившийся неприятный запах, никак не ассоциируется с понятием чистоты. Устранить запах поможет раствор из воды, соды и нашатырного спирта. Вымойте этим раствором поверхность холодильника и все его составляющие. А чтобы избежать появления запахов в будущем, храните на одной из полочек открытый пакетик с несколькими таблетками активированного угля.