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ТОП-15 современных идей экономии места на кухне (Фото)

Смотрите фото (16)
ТОП-15 современных идей экономии места на кухне (Фото)
02:00 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф odomah.org Фото: pixabay.com

Полезные мелочи в быту опасны тем, что нередко загромождают пространство, а когда они нужны их почему-то не оказывается под рукой.

  • 1

    Необычный способ крепления банок со специями

    Интересный способ хранения небольших баночек.

  • 2

    Выдвижные полки под раковиной

    Полки со средствами для уборки.

  • 3

    Выдвижные ящики с посудой

    Хороший способ хранения кухонной утвари.

  • 4

    Секции хранения из металлических бочек

    Необычные тумбы для экономии места на кухне.

  • 5

    Организованная кладовая

    Великолепная кладовая для хранения кухонных принадлежностей.

  • 6

    Вертикальные выдвижные ящики

    Шкаф с вертикальными выдвижными ящиками.

  • 7

    «Пригвожденные» к стене консервные банки

    Хорошая идея для экономии места на кухонном столе.

  • 8

    Полка для хранения банок со специями под навесным шкафом

    Необычная подвесная полка.

  • 9

    Выдвижная полка для ножей

    Безопасное приспособление для молодых родителей.

  • 10

    Холодильная камера для овощей под разделочным столом

    Хорошее место для холодильной камеры.

  • 11

    Мешочки для овощей и фруктов

    Мешочки для овощей и фруктов.

  • 12

    Тумба-остров

    Тумба для хранения кухонных принадлежностей в виде небольшого островка посреди кухни.

  • 13

    Небольшая полка для специй

    Оригинальная полка для кухни.

  • 14

    Выдвижной ящик для баночек со специями

    Удобный выдвижной ящик.

  • 15

    Угловые выдвижные ящики

    Угловые выдвижные ящики кухонного шкафа.

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Кухня, Дом и сад, Интерьер кухни, Современные идеи интерьера.
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