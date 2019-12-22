ТОП-15 современных идей экономии места на кухне (Фото)

Полезные мелочи в быту опасны тем, что нередко загромождают пространство, а когда они нужны их почему-то не оказывается под рукой.

1 Необычный способ крепления банок со специями Интересный способ хранения небольших баночек.

2 Выдвижные полки под раковиной Полки со средствами для уборки.



3 Выдвижные ящики с посудой Хороший способ хранения кухонной утвари.

4 Секции хранения из металлических бочек Необычные тумбы для экономии места на кухне.



5 Организованная кладовая Великолепная кладовая для хранения кухонных принадлежностей.

6 Вертикальные выдвижные ящики Шкаф с вертикальными выдвижными ящиками.



7 «Пригвожденные» к стене консервные банки Хорошая идея для экономии места на кухонном столе.

8 Полка для хранения банок со специями под навесным шкафом Необычная подвесная полка.



9 Выдвижная полка для ножей Безопасное приспособление для молодых родителей.

10 Холодильная камера для овощей под разделочным столом Хорошее место для холодильной камеры.



11 Мешочки для овощей и фруктов Мешочки для овощей и фруктов.

12 Тумба-остров Тумба для хранения кухонных принадлежностей в виде небольшого островка посреди кухни.



13 Небольшая полка для специй Оригинальная полка для кухни.

14 Выдвижной ящик для баночек со специями Удобный выдвижной ящик.



15 Угловые выдвижные ящики Угловые выдвижные ящики кухонного шкафа.