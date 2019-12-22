Лунный посевной календарь с 23 декабря по 29 декабря 2019 года

Урожайность большинства плодовых культур во многом зависит от того, в какую фазу луны семена или рассада были посажены в землю.

Известно, что корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.

Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.

Лунный посевной календарь дачника с 23 ноября по 29 декабря 2019 года

23 Декабря 2019, Понедельник 27 лунный день: Убывающая луна. Проведите мероприятия по снегозадержанию.

24 Декабря 2019, Вторник 28 лунный день: Убывающая луна. Полейте все комнатные растения, опрыскайте и помойте их.

25 Декабря 2019, Среда 29 лунный день: Убывающая луна. Неблагоприятный день для общения с растениями.

Народная примета на день: Спиридон Солнцеворот. Солнце - на лето, зима - на мороз. Медведь в берлоге переворачивается на другой бок. Если солнце светло, лучисто - Новый год будет морозным, ясным, а если хмуро и на деревьях иней - теплым и пасмурным. После Солнцеворота хоть на воробьиныйскок, да прибудет денек.

26 Декабря 2019, Четверг 30 лунный день: Новолуние. Занимайтесь планированием дачных дел.

27 Декабря 2019, Пятница 1 лунный день: Растущая луна. Планируйте будущие посадки, наводите порядок в теплицах.

28 Декабря 2019, Суббота 2 лунный день: Растущая луна. Убедитесь в целостности коры фруктовых деревьев.

29 Декабря 2019, Воскресенье 3 лунный день: Растущая луна. Проверяйте ловушки для грызунов. Укрывайте снегом клумбы.

Народная примета на день: Агеев день. На Аггея иней - теплые святки (7 января), коли мороз, то он простоит до крещенья (19 января).

Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.