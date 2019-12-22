Лунный посевной календарь с 23 декабря по 29 декабря 2019 года

Известно, что корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.
Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.
23 Декабря 2019, Понедельник 27 лунный день: Убывающая луна. Проведите мероприятия по снегозадержанию.
24 Декабря 2019, Вторник 28 лунный день: Убывающая луна. Полейте все комнатные растения, опрыскайте и помойте их.
25 Декабря 2019, Среда 29 лунный день: Убывающая луна. Неблагоприятный день для общения с растениями.
26 Декабря 2019, Четверг 30 лунный день: Новолуние. Занимайтесь планированием дачных дел.
27 Декабря 2019, Пятница 1 лунный день: Растущая луна. Планируйте будущие посадки, наводите порядок в теплицах.
28 Декабря 2019, Суббота 2 лунный день: Растущая луна. Убедитесь в целостности коры фруктовых деревьев.
29 Декабря 2019, Воскресенье 3 лунный день: Растущая луна. Проверяйте ловушки для грызунов. Укрывайте снегом клумбы.
Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.