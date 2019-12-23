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До и После: как заброшенный сарай превратили в современный дом для отдыха

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До и После: как заброшенный сарай превратили в современный дом для отдыха
23:31 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф kykyryzo.ru/ Фото: kykyryzo.ru/

Архитекторы хотели сохранить местные архитектурные особенности оригинального здания. Таким образом, первоначальная структура была полностью сохранена.

  • 1

    Клиенты архитектурного бюро La Firme решили спасти от неминуемого разрушения заброшенный сарай, стоявший рядом с их загородным домом в Квебеке, Канада, превратив его в дом отдыха для своих детей.

  • 2

    В связи с необходимостью переделать фундамент, конструкцию пришлось разобрать, пронумеровав каждую её часть и в конечном счёте переустановив, что и определило пространственную организацию нового дома. Была произведена новая облицовка здания древесиной ели, установлены новые окна и металлическая крыша.

  • 3

    Деревенский характер постройки удалось сохранить без ущерба для современного комфорта.

  • 4

    В интерьере доминируют заполненные светом помещения с полами из белого дуба, белыми деревянными стенами и открытыми деревянными балками и колоннами внутри.

  • 5

    Дом площадью 418 квадратных метров расположен на склоне холма и доступ к нему осуществляется с пешеходного моста, ведущего в основную часть дома на среднем этаже. Подвал и верхний уровень завершают трёхэтажную резиденцию.

  • 6

    Заключённый в стеклянную рекламу вход ведёт в столовую с 10-метровой стеклянной стеной. Панорамные окна открывают захватывающий вид на горы и сельскохозяйственный ландшафт.

  • 7

    С одной стороны от столовой находится кухня, с другой — гостиная с камином. Завершает этот этаж телевизионный зал, комната с бильярдным столом и техническое помещение.

  • 8

    Стальная лестница с белыми ступенями ведёт к четырём спальням и трём ванным комнатам, которые расположены по периметру верхнего этажа, оставляя центральное отверстие с видом на обеденную зону ниже.

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Отдых, Интерьер, Шикарный дом, Дом и сад, Современный дом, Дом для отдыха.
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