До и После: как заброшенный сарай превратили в современный дом для отдыха

1 Клиенты архитектурного бюро La Firme решили спасти от неминуемого разрушения заброшенный сарай, стоявший рядом с их загородным домом в Квебеке, Канада, превратив его в дом отдыха для своих детей.

2 В связи с необходимостью переделать фундамент, конструкцию пришлось разобрать, пронумеровав каждую её часть и в конечном счёте переустановив, что и определило пространственную организацию нового дома. Была произведена новая облицовка здания древесиной ели, установлены новые окна и металлическая крыша.

3 Деревенский характер постройки удалось сохранить без ущерба для современного комфорта.

4 В интерьере доминируют заполненные светом помещения с полами из белого дуба, белыми деревянными стенами и открытыми деревянными балками и колоннами внутри.

5 Дом площадью 418 квадратных метров расположен на склоне холма и доступ к нему осуществляется с пешеходного моста, ведущего в основную часть дома на среднем этаже. Подвал и верхний уровень завершают трёхэтажную резиденцию.

6 Заключённый в стеклянную рекламу вход ведёт в столовую с 10-метровой стеклянной стеной. Панорамные окна открывают захватывающий вид на горы и сельскохозяйственный ландшафт.

7 С одной стороны от столовой находится кухня, с другой — гостиная с камином. Завершает этот этаж телевизионный зал, комната с бильярдным столом и техническое помещение.