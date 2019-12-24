Зеленые экстремалы: самые неприхотливые комнатные растения

1 Суккуленты После знойных и засушливых южно-американских прерий им уже ничего не страшно. Все суккуленты отличаются плотными стеблями или листьями со специальными тканями, сберегающими влагу. Самые известные представители этой группы – кактусы. Уход за ними не составит особого труда. Но важно использовать для них специально подобранную почвосмесь для суккулентов. Тем, кому не по душе колючки, могут предпочесть «пушистые», неколючие кактусы: Дискокактус (Discocactus horstii), Айлостера (Aylostera), Маммиллярия бокасская (Mammillaria bocasana)

2 Замиокулькас Произнести его название непросто, чего не скажешь об особенностях ухода за ним. Он идеально подходит для малоосвещенных комнат. Периодически забывать о его поливе, подкормках и пересадке – более чем допустимо. Как ни странно, лучше всего растение проявит себя в бедной, неудобренной почве с песком и хорошим дренажем. Для замиокулькаса отлично подойдет узкий, высокий горшок, который не займет в доме много места.

3 Хлорофитум Этот пестрый многолетний куст сразу привлекает внимание своими зелеными узкими листьями с белой каймой. Растение отлично подходит для кашпо и высоких конструкций. Хлорофитум не будет против любого грунта и любого по размеру горшка. Его не испугают затененность и прохлада (до +10 С). После месяца без полива он немного поникнет, но не засохнет.

4 Толстянка Это то самое денежное дерево, которое, по народным поверьям, приносит финансовое благополучие. Свое название растение получило благодаря плотным, мясистым листьям, сохраняющим влагу. Сухой воздух и длительное отсутствие полива – ей не навредит. Одинаково хорошо толстянка чувствует себя на юге и на севере квартиры. Помимо живучести растение отличается своей плодовитостью: достаточно воткнуть его лист в воду или в грунт – и через несколько дней вы получите готовый саженец.

5 Фикус Своей популярностью он обязан не только нарядными, декоративными листьями, но и замечательным кротким нравом с огромной тягой к жизни. Погубить его отсутствием ухода – непросто. Фикус с легкостью переносит редкие поливы, сухой воздух и полутень. Для небольших помещений можно выбрать разновидности с мелкими, но не менее эффектными листьями. Слишком разросшиеся экземпляры спокойно отнесутся к обрезке и будут замечательным составляющим бонсаев.

6 Сансевиерия Она вырастет даже у самых неопытных новичков. Ее пестрые остроконечные листья кому-то напоминают язык тещи, а кому-то – змеиный хвост. Но декоративно и уместно растение смотрится в любом интерьере. Оно практически безразлично к жаре и холоду, свету и тени, влаге и засухе. В зимние месяцы может и вовсе обойтись без полива. Сансевиерия – одно из не многих комнатных растений, кто выживет на сквозняке в коридорах и возле входных дверей.

7 Пахира Акватика Ее сразу можно узнать по стволу в форме эффектной косички. В народе пахиру величают «бутылочным деревом» и верят в ее способности приносить удачу и процветание. Если бы она была певицей, то в ее райдере было бы пусто. Растение можно смело посадить в затененный уголок комнаты, обделив поливом и опрыскиванием (до 7–10 дней). Наоборот – много света и обильная влага только погубят ее.

8 Спатифиллюм В народе верят, что вместе с этим растением в доме может поселиться «женское счастье». Его причудливые белые цветки, похожие на мини-калы, готовые радовать хозяев круглый год. Спатифиллюм стойко переносит недостаток влаги: через неделю или две без воды цветы могут поникнуть, но сразу после полива оживут. От удобрений растение не откажется, но и без них не пропадет. Важно уберечь его от сквозняков и холода.

9 Нолина (бокарнея) Заведя ее у себя, можно смело отправляться в путешествие на одну или две недели – обижаться или умирать она не станет. В своей родной пустыне она привыкла жить без капризов. Ее оригинальный бутылкообразный ствол добавит изюминки в любой интерьер. Для утолщения ствола нолину поливают редко, но обильно, без застоев в горшке. Почва ей нужна рыхлая и малопитательная.