Зеленые экстремалы: самые неприхотливые комнатные растения

Суккуленты
После знойных и засушливых южно-американских прерий им уже ничего не страшно. Все суккуленты отличаются плотными стеблями или листьями со специальными тканями, сберегающими влагу.
Самые известные представители этой группы – кактусы. Уход за ними не составит особого труда. Но важно использовать для них специально подобранную почвосмесь для суккулентов. Тем, кому не по душе колючки, могут предпочесть «пушистые», неколючие кактусы: Дискокактус (Discocactus horstii), Айлостера (Aylostera), Маммиллярия бокасская (Mammillaria bocasana)
Замиокулькас
Произнести его название непросто, чего не скажешь об особенностях ухода за ним. Он идеально подходит для малоосвещенных комнат. Периодически забывать о его поливе, подкормках и пересадке – более чем допустимо. Как ни странно, лучше всего растение проявит себя в бедной, неудобренной почве с песком и хорошим дренажем. Для замиокулькаса отлично подойдет узкий, высокий горшок, который не займет в доме много места.
Хлорофитум
Этот пестрый многолетний куст сразу привлекает внимание своими зелеными узкими листьями с белой каймой. Растение отлично подходит для кашпо и высоких конструкций. Хлорофитум не будет против любого грунта и любого по размеру горшка. Его не испугают затененность и прохлада (до +10 С). После месяца без полива он немного поникнет, но не засохнет.
Толстянка
Это то самое денежное дерево, которое, по народным поверьям, приносит финансовое благополучие. Свое название растение получило благодаря плотным, мясистым листьям, сохраняющим влагу. Сухой воздух и длительное отсутствие полива – ей не навредит. Одинаково хорошо толстянка чувствует себя на юге и на севере квартиры. Помимо живучести растение отличается своей плодовитостью: достаточно воткнуть его лист в воду или в грунт – и через несколько дней вы получите готовый саженец.
Фикус
Своей популярностью он обязан не только нарядными, декоративными листьями, но и замечательным кротким нравом с огромной тягой к жизни. Погубить его отсутствием ухода – непросто. Фикус с легкостью переносит редкие поливы, сухой воздух и полутень. Для небольших помещений можно выбрать разновидности с мелкими, но не менее эффектными листьями. Слишком разросшиеся экземпляры спокойно отнесутся к обрезке и будут замечательным составляющим бонсаев.
Сансевиерия
Она вырастет даже у самых неопытных новичков. Ее пестрые остроконечные листья кому-то напоминают язык тещи, а кому-то – змеиный хвост. Но декоративно и уместно растение смотрится в любом интерьере. Оно практически безразлично к жаре и холоду, свету и тени, влаге и засухе. В зимние месяцы может и вовсе обойтись без полива. Сансевиерия – одно из не многих комнатных растений, кто выживет на сквозняке в коридорах и возле входных дверей.
Пахира Акватика
Ее сразу можно узнать по стволу в форме эффектной косички. В народе пахиру величают «бутылочным деревом» и верят в ее способности приносить удачу и процветание. Если бы она была певицей, то в ее райдере было бы пусто. Растение можно смело посадить в затененный уголок комнаты, обделив поливом и опрыскиванием (до 7–10 дней). Наоборот – много света и обильная влага только погубят ее.
Спатифиллюм
В народе верят, что вместе с этим растением в доме может поселиться «женское счастье». Его причудливые белые цветки, похожие на мини-калы, готовые радовать хозяев круглый год. Спатифиллюм стойко переносит недостаток влаги: через неделю или две без воды цветы могут поникнуть, но сразу после полива оживут. От удобрений растение не откажется, но и без них не пропадет. Важно уберечь его от сквозняков и холода.
Нолина (бокарнея)
Заведя ее у себя, можно смело отправляться в путешествие на одну или две недели – обижаться или умирать она не станет. В своей родной пустыне она привыкла жить без капризов. Ее оригинальный бутылкообразный ствол добавит изюминки в любой интерьер. Для утолщения ствола нолину поливают редко, но обильно, без застоев в горшке. Почва ей нужна рыхлая и малопитательная.
Сциндапсус золотистый
Его оценят любители вьющихся растений и вертикального озеленения. Побеги сциндапсуса с сердцевидными, сочно-зелеными листьями в желто-белую крапинку преобразят любой, даже самый затененный уголок комнаты. Растение может и вовсе обойтись без солнца, довольствуясь искусственным освещением. Оно отлично приживется на кухне или в ванне, не опасаясь перепадов температур и влаги. С ним воздух в помещении станет гораздо чище.