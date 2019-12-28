Мал, да удал: ТОП-20 необычных журнальных столиков

1 Чаще всего оформление своей квартиры или дома мы делаем самостоятельно, находя лучшие, на наш взгляд, дизайнерские решения. А как насчет авторских журнальных столиков? Мы сделали небольшую подборку уникальных вариантов этого востребованного предмета мебели.

2 На фото ниже вы можете видеть журнальный столик в средневековом стиле, имитирующий фрагмент древней колесницы. Такой предмет добавит стиля только в комнату, оформленную соответствующе.

3 Следующая идея — кусок многовекового дерева, на поверхность которого нанесено лаковое покрытие. Таким образом создается ощущение водной глади или стеклянного покрытия. Такой столик хорошо впишется практически в любой дизайн, кроме ультра модных ярких расцветок и совершенно нестандартного оформления.

4 Очередная модель выполнена богато, на мраморном полу шикарно будет смотреться изогнутой формы стол. Его форма напоминает что-то неуловимое, как-будто из будущего. Добавление фрагментов дерева делает его более реальным и создает гармонию с окружающим пространством.

5 Для минималистичного дизайна мужского кабинета журнальный столик в виде винного погреба — то, что нужно. Создайте подходящую атмосферу в комнате и наслаждайтесь удивительными ароматами и вкусом многолетних коллекций известных виноделов.

6 В современно оформленной комнате просто не обойтись без оригинального журнального столика. Как вам идея на следующем фото?

7 Если вы — поклонник стеклянных столов, то следующий столик точно вас заинтересует. Стеклянная столешница скрывает под собой элемент многовекового засохшего дерева. 3D-эффект напрочь разбивает ощущение реальности, погружая взгляд далеко вглубь ветвей.

8 Предпочитаете создавать игривое настроение с помощью необычных деталей? Обратите внимание на следующий журнальный столик. Гладильная доска — веселое дополнение к комнате, не отличающейся строгостью стиля.

9 Предпочитаете посидеть за бокальчиком хорошего вина, но не желаете держать свое увлечение на виду. Столик в виде деревянного ящика, напоминающего древний сундук, станет вам в этом верным помощником.

10 Со следующим журнальным столиком вы можете мысленно отправиться в небольшое плавание по тихой речке. Течение уносит вас вдаль.